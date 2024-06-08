Тур: 1.
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0
Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2
Северная Македония
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1
Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3
Прогнозы на матч Чехия - Северная Македония
Исход игры
Чехия
97.8% (44)
Ничья
0% (0)
Северная Македония
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (26)
Меньше
40.91% (18)
Обе команды забьют
Да
54.55% (24)
Нет
45.45% (20)
Популярный счёт
2:1 Чехия
46.7% (21)
2:0 Чехия
35.6% (16)
3:0 Чехия
4.4% (2)
1:0 Чехия
4.4% (2)
3:1 Чехия
4.4% (2)
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