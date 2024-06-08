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Тур: 1.
Чехия
FIFA #36
 
Позже
Северная Македония
FIFA #69
Прогнозы 44
Чехия 97.7% (43)
X 0% (0)
Северная Македония 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Северная Македония
4.20
6.30
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6.30
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Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0
Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2
Северная Македония
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1
Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2024, осталось 2 дня 9 часов 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 46.7% пользователей.
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    • Прогнозы 44
    Чехия 97.7% (43)
    X 0% (0)
    Северная Македония 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чехия
    Ничья
    Северная Македония
    4.20
    6.30
    Реклама, betboom.ru
    6.30
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    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чехия - Северная Македония онлайн

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    Прогнозы на матч Чехия - Северная Македония

    Исход игры
    Чехия
    97.8% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Северная Македония
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (26)
    Меньше
    40.91% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (24)
    Нет
    45.45% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Чехия
    46.7% (21)
    2:0 Чехия
    35.6% (16)
    3:0 Чехия
    4.4% (2)
    1:0 Чехия
    4.4% (2)
    3:1 Чехия
    4.4% (2)
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    Чехия
    Северная Македония
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