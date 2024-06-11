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Тур: 1.
Португалия
FIFA #6
1:0
Второй тайм: 48'
Ирландия
FIFA #60
0'
1:0
18' Гол
Фелиш Жоау

Ход матча

18'
Фелиш Жоау
1:0
46'
Семеду Нелсон
Далот Диогу
 
46'
Мендеш Нуну
Канселу Жоау
 
46'
Невеш Рубен
Фелиш Жоау
 
46'
Данилу Перейра
Пепе Кеплер
 
46'
Жота Диогу
Леау Рафаэл
 
Прогнозы 127
Португалия 91.3% (116)
X 4.7% (6)
Ирландия 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Ирландия
7.10
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9.57
35.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Кошта
Диогу
24
Силва
Антониу
3
Пепе
Кеплер
14
Инасиу
Гонсалу
5
Далот
Диогу
20
Канселу
Жоау
8
Фернандеш
Бруну
15
Невеш
Жоау
17
Леау
Рафаэл
7
Роналду
Криштиану
11
Фелиш
Жоау
1
Келлехер
Каомхин
5
О'Ши
Дара
22
О'Брайан
Джек
15
Скэйлз
Лиам
2
Коулмэн
Шеймус
8
Смоллбоун
Уильям
6
Каллен
Джош
11
Брэйди
Роберт
20
Пэрротт
Трой
10
Айда
Адам
21
Шмодикс
Сэмми
Португалия
Ирландия

История личных встреч

Португалия
Ирландия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:0
ОМЧ2Е
2:1
ТМС
5:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2
Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0
Ирландия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ирландия - Венгрия 2:1 Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0 Ирландия - Новая Зеландия 1:1
Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1
  • Второй тайм
  • Угловой
    49'
    Угловой на правом фланге заработали хозяева, который был разыгран накоротке, но идея оказалась неудачной, так что мяч был оперативно отобран ирландцами.
  • 48'
    Интересно, что возрастной Криштиану Роналду остался на поле. Сейчас он действует достаточно глубоко в подыгрыше.
  • Замена
    47'
    Много замен произошло в перерыве в составе сборной Португалии: вместо Пепе, Канселу, Далота, Леау и Фелиша на поле вышли Невеш, Семеду, Мендеш, Перейра и Жота.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Португальцы пока что ведут с минимальным счётом. Отдыхаем...
  • 45'
    Айда по левому краю разгонял контратаку своей команды, но, не дождавшись поддержки, был вынужден повернуть назад.
  • 44'
    Принялись защитники сборной Португалии пасоваться вдоль центральной линии. Ирландцы уже подустали, так что прекратили попытки прессинга.
  • 43'
    Снова Леау был настроен продемонстрировать дриблинг на левом фланге, но в итоге передержал мяч, собрал вокруг трёх соперников, и всё закончилось потерей.
  • 42'
    Леау с левого фланга на дриблинге сместился в центр, после чего на силу пробил из-под защитника в дальний верхний угол, но промах получился на пару метров.
  • 41'
    Роналду разгонял контратаку своей команды, но заставили ему всё же повернуть назад, так что вся динамика резко сошла на нет.
  • 40'
    Португальцы под занавес первого тайма предпочитают просто отсиживаться на своей половине поля, наблюдая, как соперники пасуются поперёк поля.
  • 39'
    Активный Айда ворвался на правый край чужой штрафной площади, прострелил на Коулмэна, которому пробить не позволили, но мяч отскочил обратно. Адам пальнул по воротам на силу, но поразил сетку только с внешней стороны.
  • 38'
    На своей половине поля обрезались португальцы, но Айда передержал мяч у себя, из-за чего Игнасиу в подкате сумел сработать в отборе.
  • 37'
    Зрители предпочитают не скучать на трибунах, запустив там волну. Пепе, тем временем, уже в вертикальном положении, изъявляя готовность вернуться в игру.
  • 36'
    Жарковато в Авейру, поэтому все остальные футболисты отправились к кромке поля на водопой, пользуясь вынужденной паузой в матче.
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    • Травма, повреждение
      35'
      Айда в середине поля нарушил правила против Пепе, наступив тому на ногу шипами. Пострадавшему в итоге пришлось вызывать в помощь медицинскую бригаду.
    • 34'
      Фелиш по центрально оси тащил мяч, и пытался выполнить тонкий пас с носка в штрафную площадку на Роналду, но Скэйлз сумел отработать на перехвате.
    • 33'
      В новой атаке Леау снова обострил игру на левом фланге, сместился к лицевой линии, после чего прострелил в район 11-метровой отметки, но на замыкание никто не успел.
    • 32'
      Леау с левого фланга выполнил достаточно корявый навес в штрафную площадку, который был без проблем прерван ирландскими защитниками.
    • 31'
      Португальская сборная начинает двигаться активней, хотя бы став изображать видимость коллективного прессинга. Но пока что без особых результатов.
    • Опасный момент
      30'
      Фернандеш пробил метров с 20, после аккуратной скидки от Роналду, но мяч "облизнул" сетку ворот только с внешней стороны.
    • 29'
      Португальцы снова принялись пасоваться глубоко на своей половине поля, стараясь поглубже на себя выманить соперников, чтобы впереди открылись свободные зоны.
    • Фол, нарушение
      27'
      Далот на чужой половине поля отобрал мяч у соперника, но, по мнению главного арбитра, всё же сделал это при помощи нарушения правил.
    • Угловой
      26'
      Грубо ошиблись на своей половине поля португальцы, фактически на ровном месте подарив угловой соперникам на левом фланге своей обороны. Но подача стандарта ничем интересным не увенчалась.
    • 25'
      На повторе всё-таки было видно, что после удара Роналду мяч задел игрока в "стенке", из-за чего Келлехер не мог среагировать, и только каркас ворот спас ворота сборной Ирландии.
    • Штанга
      24'
      ОПАСНО! Классно пробил со стандарта Роналду, метя во вратарский угол, но игровой снаряд угодил в штангу, после чего Леау не сумел сработать на добивании из-за противодействия соперника.
    • Фол, нарушение
      23'
      Штрафной удар заработал Роналду метрах в 25 от ворот соперника, немного левее центральной оси. Судя по настрою Криштиану, он сам собирается пробивать.
    • 22'
      Португальцы видят желание соперников работать в агрессивном коллективном прессинге, поэтому просто пасуются по всей ширине поля, чтобы они поскорее набегались.
    • 21'
      Невеш выполнил длиннющий заброс в чужую штрафную площадку на Далота, но Келлехер выскочил навстречу, на мгновение раньше соперника оказавшись на мяче.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Жоау Фелиш!!!
      На левом фланге угловой накоротке разыграли португальцы, Фелиш практически без сопротивления вошёл в штрафную площадку, после чего на силу пробил в дальний нижний угол. Ирландские защитники всё прозевали.
    • Опасный момент
      18'
      Решили ирландцы немного попрессинговать соперников на чужой половине, но нарвались на контратаку, которую завершал Фелиш ударом с 14 метров - Келлехер ногой парировал мяч на угловой.
    • 17'
      Кошта сейчас едва не обрезался на линии своей штрафной площади, после передачи назад от Пепе, но всё-таки обошлось без неприятностей для хозяев поля.
    • 16'
      Канселу на левом фланге атаки проиграл силовую борьбу и упал. Апеллирует он к судье, однако свисток не звучит - надо подниматься и продолжать борьбу.
    • Офсайд
      14'
      Португальцы распечатали вражеские ворот! Фелиш забил с передачи Роналду, но Криштиану был в очевидном офсайде, так что судьи справедливо не зафиксировали взятие ворот.
    • Опасный момент
      13'
      Леау с левого фланга выполнил короткий пас в штрафную площадку на Фернандеша, который обыграл Келлехера, но оказался под нулевым углом. Бить по воротам он не стал, прострелив вдоль, но ирландские защитники отбились.
    • 11'
      Защитники сборной Ирландии имеют возможность спокойно пасоваться сзади со своим вратарём, не встречая никакого сопротивления.
    • 10'
      Криштиану Роналду пока что совершенно незаметен на поле. Разумеется, в прессинге он особо не участвует. А в позиционных атаках хозяев его опекают по два соперника, от которых отклеиться проблематично.
    • 9'
      Канселу теперь подключился в атаку по своему левому флангу, и внешней стороной правой ноги выполнил прострельную передачу, но Келлехер спокойно сработал на перехвате.
    • Фол, нарушение
      8'
      Леау по левому флангу тащил мяч в зону атаки, где его только с нарушением правил сумел остановить Коулмэн. Но в итоге со стандарта ничего интересного португальцы не создали.
    • 7'
      Роберто Мартинес пока что спокоен в своей технической зоне. Его команда продолжает встречу в посредственном темпе, но уже хотя бы начала держать мяч под своим контролем.
    • 6'
      Вроде бы всё нормально с нападающим сборной Ирландии. Прихрамывает он, но вроде бы готов продолжать встречу.
    • Травма, повреждение
      4'
      Шмодикс по итогам стыка с Далотом получил повреждение, так что ему на помощь приходится вызывать бригаду медиков. Неприятный эпизод, особенно для товарищеского матча.
    • Фол, нарушение
      3'
      По центральной оси португальцы попытались провести первую атаку, но мяч был потерял, а при попытке ответного отбора Фелиш нарушил правила.
    • 2'
      Темп игры на первых минутах не слишком высокий. Португальцы даже позволяют соперникам спокойно пасоваться в центральной зоне.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором сборная Португалии сыграет дома со сборной Ирландии. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 81% завершится ничьей.
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    Прогнозы 127
    Португалия 91.3% (116)
    X 4.7% (6)
    Ирландия 3.9% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Ирландия
    7.10
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    9.57
    35.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия 1:0 Ирландия

    Исход игры
    Португалия
    91.3% (116)
    Ничья
    4.7% (6)
    Ирландия
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.87% (50)
    Меньше
    54.13% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    48.62% (53)
    Нет
    51.38% (56)
    Популярный счёт
    2:0 Португалия
    37% (47)
    2:1 Португалия
    21.3% (27)
    3:1 Португалия
    11.8% (15)
    1:0 Португалия
    6.3% (8)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    2:3 Ирландия
    1.6% (2)
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