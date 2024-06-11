Много замен произошло в перерыве в составе сборной Португалии: вместо Пепе, Канселу, Далота, Леау и Фелиша на поле вышли Невеш, Семеду, Мендеш, Перейра и Жота.

Интересно, что возрастной Криштиану Роналду остался на поле. Сейчас он действует достаточно глубоко в подыгрыше.

Угловой на правом фланге заработали хозяева, который был разыгран накоротке, но идея оказалась неудачной, так что мяч был оперативно отобран ирландцами.

Принялись защитники сборной Португалии пасоваться вдоль центральной линии. Ирландцы уже подустали, так что прекратили попытки прессинга.

Айда по левому краю разгонял контратаку своей команды, но, не дождавшись поддержки, был вынужден повернуть назад.

Первый тайм окончен! Португальцы пока что ведут с минимальным счётом. Отдыхаем...

Жарковато в Авейру, поэтому все остальные футболисты отправились к кромке поля на водопой, пользуясь вынужденной паузой в матче.

Зрители предпочитают не скучать на трибунах, запустив там волну. Пепе, тем временем, уже в вертикальном положении, изъявляя готовность вернуться в игру.

На своей половине поля обрезались португальцы, но Айда передержал мяч у себя, из-за чего Игнасиу в подкате сумел сработать в отборе.

Активный Айда ворвался на правый край чужой штрафной площади, прострелил на Коулмэна, которому пробить не позволили, но мяч отскочил обратно. Адам пальнул по воротам на силу, но поразил сетку только с внешней стороны.

Португальцы под занавес первого тайма предпочитают просто отсиживаться на своей половине поля, наблюдая, как соперники пасуются поперёк поля.

Роналду разгонял контратаку своей команды, но заставили ему всё же повернуть назад, так что вся динамика резко сошла на нет.

Леау с левого фланга на дриблинге сместился в центр, после чего на силу пробил из-под защитника в дальний верхний угол, но промах получился на пару метров.

Снова Леау был настроен продемонстрировать дриблинг на левом фланге, но в итоге передержал мяч, собрал вокруг трёх соперников, и всё закончилось потерей.

35' Айда в середине поля нарушил правила против Пепе, наступив тому на ногу шипами. Пострадавшему в итоге пришлось вызывать в помощь медицинскую бригаду.

34' Фелиш по центрально оси тащил мяч, и пытался выполнить тонкий пас с носка в штрафную площадку на Роналду, но Скэйлз сумел отработать на перехвате.

33' В новой атаке Леау снова обострил игру на левом фланге, сместился к лицевой линии, после чего прострелил в район 11-метровой отметки, но на замыкание никто не успел.

32' Леау с левого фланга выполнил достаточно корявый навес в штрафную площадку, который был без проблем прерван ирландскими защитниками.

31' Португальская сборная начинает двигаться активней, хотя бы став изображать видимость коллективного прессинга. Но пока что без особых результатов.

30' Фернандеш пробил метров с 20, после аккуратной скидки от Роналду, но мяч "облизнул" сетку ворот только с внешней стороны.

29' Португальцы снова принялись пасоваться глубоко на своей половине поля, стараясь поглубже на себя выманить соперников, чтобы впереди открылись свободные зоны.

27' Далот на чужой половине поля отобрал мяч у соперника, но, по мнению главного арбитра, всё же сделал это при помощи нарушения правил.

26' Грубо ошиблись на своей половине поля португальцы, фактически на ровном месте подарив угловой соперникам на левом фланге своей обороны. Но подача стандарта ничем интересным не увенчалась.