Тур: 1.
1:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
18'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Кошта
Диогу
20
Канселу
Жоау
15
Невеш
Жоау
17
Леау
Рафаэл
11
Фелиш
Жоау
15
Скэйлз
Лиам
20
Пэрротт
Трой
10
Айда
Адам
- Основной состав
-
22 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
15 Невеш ЖоауПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луис МатеусПолузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
-
23 ВитиньяПолузащитник
-
25 Нету ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
21 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Скэйлз ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пэрротт ТройНападающий
-
10 Айда АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 О'Лири МаксВратарь
-
23 Траверс МаркВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Сайкс МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Найт ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кэннон ТомасНападающий
-
24 Азаз Финн
-
Главный тренер: Джон О'Ши
История личных встреч
Португалия
Ирландия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2
Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0
Ирландия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ирландия - Венгрия 2:1 Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0 Ирландия - Новая Зеландия 1:1
Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Португалия 1:0 Ирландия
Исход игры
Португалия
91.3% (116)
Ничья
4.7% (6)
Ирландия
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.87% (50)
Меньше
54.13% (59)
Обе команды забьют
Да
48.62% (53)
Нет
51.38% (56)
Популярный счёт
2:0 Португалия
37% (47)
2:1 Португалия
21.3% (27)
3:1 Португалия
11.8% (15)
1:0 Португалия
6.3% (8)
1:1 Ничья
3.1% (4)
2:3 Ирландия
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!