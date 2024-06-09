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Тур: 1.
Португалия
FIFA #6
 
Позже
Ирландия
FIFA #60
Прогнозы 34
Португалия 94.1% (32)
X 5.9% (2)
Ирландия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Ирландия
5.40
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5.80
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История личных встреч

Португалия
Ирландия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:0
ОМЧ2Е
2:1
ТМС
5:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2
Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0
Ирландия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ирландия - Венгрия 2:1 Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0 Ирландия - Новая Зеландия 1:1
Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Ирландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 34
    Португалия 94.1% (32)
    X 5.9% (2)
    Ирландия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Ирландия
    5.40
    Реклама, zenit.win
    5.80
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    9.00
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Португалия - Ирландия

    Исход игры
    Португалия
    94.3% (33)
    Ничья
    5.7% (2)
    Ирландия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (18)
    Меньше
    47.06% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    55.88% (19)
    Нет
    44.12% (15)
    Популярный счёт
    2:0 Португалия
    34.3% (12)
    2:1 Португалия
    28.6% (10)
    3:1 Португалия
    17.1% (6)
    1:0 Португалия
    8.6% (3)
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