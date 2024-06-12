Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
16' ГолКарялайнен Расмус
1:1
36' ГолФофана Тиемоко
2:1
50' ГолХаннола Пюрю
66' Желтая карточкаКатц Калле
85' Желтая карточкаАрсало Маркус
Ход матча
16'
36'
1:1
50'
2:1
66'
85'
26
Наамо
Дарио
10
Ханнола
Пюрю
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Мёммё ЭэтуПолузащитник
-
14 Лайне ЛауриНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stevie Grieve
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Emil Pallas
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Paananen
|4
|0.33
|Jaime Moreno II
|4 (1)
|0.33
|Карялайнен Расмус
|3
|0.25
|Ханнола Пюрю
|2
|0.17
|Fallou Ndiaye
|2
|0.17
|Valentin Gasc
|1
|0.08
|Фати Бабакар
|1
|0.08
|Salim Giabo Yussif
|1
|0.08
|Наамо Дарио
|0
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.27
|Noah Lundstroem
|2
|0.18
|Ойала Саломо
|1
|0.09
|Simon Lindholm
|1
|0.09
|Abdoulaye Kante
|1
|0.09
|Фофана Тиемоко
|1
|0.09
|Vaino Vehkonen
|1
|0.09
|Мохаммед Насиру
|0
|0
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|4
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Jaime Moreno II
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|2
|0
|Тикканен Вилле
|2
|0
|Арсало Маркус
|2
|0
|Фати Бабакар
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
|Salim Giabo Yussif
|1
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|5
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Abdoulaye Kante
|3
|1
|Катц Калле
|4
|0
|Ramilson Almeida
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Vaino Vehkonen
|2
|0
|Йоэль Лехтонен
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Simon Lindholm
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Emil Pallas
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
ЕИФ Экенас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
5
СЯК Сейнайоки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
3
СЯК Сейнайоки
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
ЕИФ Экенас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
4
44%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
67%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Забито
16
9
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
5
31%
1
11%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
5
31%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
4
25%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1
Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1
ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
ЕИФ Экенас
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
ЕИФ Экенас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
47
19
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|2.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|2:0
|13
|6
|4
|3
|21 - 13
|22
|4.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|22 - 13
|21
|5.
|2:1
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|6.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|7.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|8.
|0:2
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|9.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|10.
|2:1
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|11.
|1:2
|11
|1
|4
|6
|16 - 23
|7
|12.
|1:2
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|2.
|2:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|5.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|16 - 10
|10
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|10.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|2:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|0:1
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|5.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|7.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|8.
|2:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|9.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|6 - 14
|3
|11.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|11 - 17
|2
|12.
|1:2
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|5 (3)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5