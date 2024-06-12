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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
2:1
Второй тайм: 90+'
ЕИФ Экенас
0'
1:0
16' Гол
Карялайнен Расмус
1:1
36' Гол
Фофана Тиемоко
2:1
50' Гол
Ханнола Пюрю
66' Желтая карточка
Катц Калле
85' Желтая карточка
Арсало Маркус
1
Паунио
Роопе
26
Наамо
Дарио
44
Fallou
Ndiaye
17
Тикканен
Вилле
2
Фати
Бабакар
8
Valentin
Gasc
10
Ханнола
Пюрю
18
Арсало
Маркус
37
Kasper
Paananen
9
Jaime
Moreno
II
7
Карялайнен
Расмус
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
5
Катц
Калле
4
Кабаши
Ариан
3
Vaino
Vehkonen
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
10
Кауфманн
Лукас
14
Simon
Lindholm
24
Abdoulaye
Kante
73
Фофана
Тиемоко
СЯК Сейнайоки
ЕИФ Экенас

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Paananen 4 0.33
Jaime Moreno II 4 (1) 0.33
Карялайнен Расмус 3 0.25
Ханнола Пюрю 2 0.17
Fallou Ndiaye 2 0.17
Valentin Gasc 1 0.08
Фати Бабакар 1 0.08
Salim Giabo Yussif 1 0.08
Наамо Дарио 0 0
ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.27
Noah Lundstroem 2 0.18
Ойала Саломо 1 0.09
Simon Lindholm 1 0.09
Abdoulaye Kante 1 0.09
Фофана Тиемоко 1 0.09
Vaino Vehkonen 1 0.09
Мохаммед Насиру 0 0
Йоэль Лехтонен 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 4 0
Valentin Gasc 3 0
Fallou Ndiaye 3 0
Jaime Moreno II 2 0
Ханнола Пюрю 2 0
Тикканен Вилле 2 0
Арсало Маркус 2 0
Фати Бабакар 2 0
Родригес Мигель 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Salim Giabo Yussif 1 0
ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 5 0
Кауфманн Лукас 3 1
Abdoulaye Kante 3 1
Катц Калле 4 0
Ramilson Almeida 3 0
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Лекселль Александр 2 0
Eetu Puro 2 0
Vaino Vehkonen 2 0
Йоэль Лехтонен 2 0
Ойала Саломо 1 0
Simon Lindholm 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Emil Pallas 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
ЕИФ Экенас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5
СЯК Сейнайоки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
3
СЯК Сейнайоки
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
ЕИФ Экенас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
4
44%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
67%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Забито

16
9
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
5
31%
1
11%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
5
31%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
4
25%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1
Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1
ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
ЕИФ Экенас

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
ЕИФ Экенас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
1
9
3
8
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:1 12 7 4 1 23 - 11 25
2.
ВПС
 0:0 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
ХИК
 2:0 13 6 4 3 21 - 13 22
4.
Ильвес
 1:0 12 6 3 3 22 - 13 21
5.
СЯК Сейнайоки
 2:1 12 6 3 3 19 - 16 21
6.
Хака
 1:0 11 6 2 3 18 - 16 20
7.
Мариехамн
 0:0 11 3 4 4 13 - 15 13
8.
Гнистан
 0:2 12 3 3 6 14 - 19 12
9.
Интер Турку
 0:1 12 3 2 7 15 - 22 11
10.
Лахти
 2:1 11 2 3 6 8 - 19 9
11.
Оулу
 1:2 11 1 4 6 16 - 23 7
12.
ЕИФ Экенас
 1:2 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2:0 7 4 2 1 13 - 5 14
2.
СЯК Сейнайоки
 2:1 7 4 2 1 12 - 9 14
3.
Хака
 1:0 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
КуПС
 0:1 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 0:0 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
Ильвес
 1:0 6 3 1 2 16 - 10 10
7.
Мариехамн
 0:0 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Интер Турку
 0:1 6 2 2 2 9 - 8 8
9.
Гнистан
 0:2 6 2 1 3 4 - 8 7
10.
Оулу
 1:2 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
ЕИФ Экенас
 1:2 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Лахти
 2:1 5 1 1 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 0:0 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
КуПС
 0:1 7 3 4 0 10 - 6 13
3.
Ильвес
 1:0 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
ХИК
 2:0 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 2:1 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Хака
 1:0 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Гнистан
 0:2 6 1 2 3 10 - 11 5
8.
Лахти
 2:1 6 1 2 3 4 - 11 5
9.
Мариехамн
 0:0 5 1 1 3 4 - 8 4
10.
Интер Турку
 0:1 6 1 0 5 6 - 14 3
11.
Оулу
 1:2 6 0 2 4 11 - 17 2
12.
ЕИФ Экенас
 1:2 6 0 1 5 6 - 13 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (2)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
ХИК Планж Люк 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
Ильвес Хаарала Сантери 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Оулу Коффей Эшли 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Йоэль Лехтонен сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Фофана Тиемоко бьет в цель!
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    СЯК Сейнайоки
    Ничья
    ЕИФ Экенас
    4.90
    7.20
    73.00
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    СЯК Сейнайоки
    ЕИФ Экенас
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