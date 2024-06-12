  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
0:1
Второй тайм: 89'
Ильвес
0'
41' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
43' Желтая карточка
Jussi Niska
0:1
58' Гол
Хаарала Сантери
63' Красная карточка
Хуухтанен Ээту
72' Желтая карточка
Darren Smith III
75' Желтая карточка
Аспегрен Фелипе
83' Желтая карточка
Thomas Lahdensuo

Ход матча

41'
 
Пиккарайнен Юханэ
43'
Jussi Niska
 
58'
0:1
Хаарала Сантери
63'
Хуухтанен Ээту
 
66'
Tino Kangasaho
Кребс Флориан
 
66'
Thomas Lahdensuo
Тамминен Матиас
 
68'
 
Риски Роопе
Maksim Stjopin
72'
Darren Smith III
 
75'
 
Аспегрен Фелипе
82'
Axel Kouame
Ярвинен Ииро
 
83'
Thomas Lahdensuo
 
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Интер Турку
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Ильвес
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1
Хуухтанен
Ээту
2
Jussi
Niska
6
Dimitri
Legbo
18
Оседе
Дерик
22
Luka
Kuittinen
24
Ставицки
Тимо
17
Bismark
Ampofo
10
Флориан
Кребс
19
Ярвинен
Ииро
21
Тамминен
Матиас
9
Darren
Smith
III
1
Виртанен
Отсо
42
Аспегрен
Фелипе
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
14
Попович
Антон
17
Marius
Soederbaeck
6
Арифи
Дони
8
Maksim
Stjopin
29
Хаарала
Сантери
19
Oiva
Jukkola
Интер Турку
Ильвес

История личных встреч

Интер Турку
Ильвес

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

29 матчей

37.9%
20.7%
41.4%
11 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

В
3:0
ТМК
2:0
В
2:1
В
2:1
В
1:1
В
2:2
В
0:2
В
2:0
В
2:1
В
0:2
В
5:1
В
1:0
В
0:1
В
2:3
В
1:0
В
1:1
В
0:1
К
2:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
0:1
В
0:0
В
1:0
В
1:2
В
1:0
В
3:1
КЛ
1:1
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.79
0.87

Среднее время на гол

50
103

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

0.93
1.07

Среднее время на гол

96
84

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.34
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

66
93

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставицки Тимо 3 0.25
Ботье Жан 3 (1) 0.25
Darren Smith III 2 (1) 0.17
Тамминен Матиас 1 0.08
Ярвинен Ииро 1 0.08
Флориан Кребс 1 0.08
Хямяляйнен Юусо 1 0.08
Luka Kuittinen 1 0.08
Joonas Kekarainen 1 0.08
Djoully Nzoko 1 0.08
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 5 (2) 0.42
Oiva Jukkola 3 0.25
Риски Роопе 3 0.25
Арифи Дони 2 0.17
Улунду Винсент 2 0.17
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.08
Попович Антон 1 0.08
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.08
Аспегрен Фелипе 1 0.08
Миеттунен Тату 1 0.08
Мяенпя Аапо 1 0.08
Maksim Stjopin 1 0.08
Ветели Йоона 0 0
Marius Soederbaeck 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботье Жан 3 1
Хямяляйнен Юусо 4 0
Ставицки Тимо 4 0
Алмен Микаэль 4 0
Thomas Lahdensuo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Ярвинен Ииро 2 0
Jussi Niska 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Darren Smith III 1 0
Флориан Кребс 1 0
Luka Kuittinen 1 0
Dimitri Legbo 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 4 1
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Ветели Йоона 4 0
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Риски Роопе 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Joonas Rantanen 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Интер Турку
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

2
11
Интер Турку
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ильвес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

6
16
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
33%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
6
38%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
33%
3
19%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
29%
4
40%
76-90

Забито

15
21
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
4
27%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
27%
7
33%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
20%
5
24%
61-75
3
20%
4
19%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
7
35%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1
Ильвес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0
Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1

Результаты матчей

Интер Турку
Ильвес

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
4
2
2
3
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
5
6
2
9
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:1 12 7 4 1 23 - 11 25
2.
ВПС
 0:0 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
ХИК
 2:0 13 6 4 3 21 - 13 22
4.
Ильвес
 1:0 12 6 3 3 22 - 13 21
5.
СЯК Сейнайоки
 2:1 12 6 3 3 19 - 16 21
6.
Хака
 1:0 11 6 2 3 18 - 16 20
7.
Мариехамн
 0:0 11 3 4 4 13 - 15 13
8.
Гнистан
 0:2 12 3 3 6 14 - 19 12
9.
Интер Турку
 0:1 12 3 2 7 15 - 22 11
10.
Лахти
 2:1 11 2 3 6 8 - 19 9
11.
Оулу
 1:2 11 1 4 6 16 - 23 7
12.
ЕИФ Экенас
 1:2 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2:0 7 4 2 1 13 - 5 14
2.
СЯК Сейнайоки
 2:1 7 4 2 1 12 - 9 14
3.
Хака
 1:0 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
КуПС
 0:1 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 0:0 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
Ильвес
 1:0 6 3 1 2 16 - 10 10
7.
Мариехамн
 0:0 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Интер Турку
 0:1 6 2 2 2 9 - 8 8
9.
Гнистан
 0:2 6 2 1 3 4 - 8 7
10.
Оулу
 1:2 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
ЕИФ Экенас
 1:2 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Лахти
 2:1 5 1 1 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 0:0 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
КуПС
 0:1 7 3 4 0 10 - 6 13
3.
Ильвес
 1:0 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
ХИК
 2:0 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 2:1 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Хака
 1:0 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Гнистан
 0:2 6 1 2 3 10 - 11 5
8.
Лахти
 2:1 6 1 2 3 4 - 11 5
9.
Мариехамн
 0:0 5 1 1 3 4 - 8 4
10.
Интер Турку
 0:1 6 1 0 5 6 - 14 3
11.
Оулу
 1:2 6 0 2 4 11 - 17 2
12.
ЕИФ Экенас
 1:2 6 0 1 5 6 - 13 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (2)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
ХИК Планж Люк 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
Ильвес Хаарала Сантери 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Оулу Коффей Эшли 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
Весь список
  • 63'
    УДАЛЕНИЕ! - Хуухтанен Ээту увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 58'
    Г О О О О Л - Хаарала Сантери бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Jussi Niska получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Пиккарайнен Юханэ получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Интер Турку
Ничья
Ильвес
38.00
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Интер Турку
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