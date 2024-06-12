Тур: 1. Стадион: Веритас.
0:1
Второй тайм: 89'
0'
41' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
43' Желтая карточкаJussi Niska
0:1
58' ГолХаарала Сантери
63' Красная карточкаХуухтанен Ээту
72' Желтая карточкаDarren Smith III
75' Желтая карточкаАспегрен Фелипе
83' Желтая карточкаThomas Lahdensuo
Ход матча
43'
58'
0:1
63'
72'
75'
83'
18
Оседе
Дерик
19
Ярвинен
Ииро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Оседе ДерикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
28 Axel Kouame
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Запасные игроки
-
20 Samba BengaЗащитник
-
10 Риски РоопеНападающий
-
-
-
-
28 Topi Ala
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
Интер Турку
Ильвес
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
29 матчей
37.9%
20.7%
41.4%
11 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.79
0.87
Среднее время на гол
50
103
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
0.93
1.07
Среднее время на гол
96
84
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.34
0.97
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
66
93
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставицки Тимо
|3
|0.25
|Ботье Жан
|3 (1)
|0.25
|Darren Smith III
|2 (1)
|0.17
|Тамминен Матиас
|1
|0.08
|Ярвинен Ииро
|1
|0.08
|Флориан Кребс
|1
|0.08
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.08
|Luka Kuittinen
|1
|0.08
|Joonas Kekarainen
|1
|0.08
|Djoully Nzoko
|1
|0.08
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|5 (2)
|0.42
|Oiva Jukkola
|3
|0.25
|Риски Роопе
|3
|0.25
|Арифи Дони
|2
|0.17
|Улунду Винсент
|2
|0.17
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.08
|Попович Антон
|1
|0.08
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0.08
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.08
|Миеттунен Тату
|1
|0.08
|Мяенпя Аапо
|1
|0.08
|Maksim Stjopin
|1
|0.08
|Ветели Йоона
|0
|0
|Marius Soederbaeck
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ботье Жан
|3
|1
|Хямяляйнен Юусо
|4
|0
|Ставицки Тимо
|4
|0
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Thomas Lahdensuo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Ярвинен Ииро
|2
|0
|Jussi Niska
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Darren Smith III
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Luka Kuittinen
|1
|0
|Dimitri Legbo
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|4
|1
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Ветели Йоона
|4
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Виртанен Отсо
|1
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Риски Роопе
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
Интер Турку
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
2
11
Интер Турку
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ильвес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
6
16
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
33%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
6
38%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
33%
3
19%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
29%
4
40%
76-90
Забито
15
21
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
4
27%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
27%
7
33%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
20%
5
24%
61-75
3
20%
4
19%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
7
35%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1
Ильвес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0
Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1
Результаты матчей
Интер Турку
Ильвес
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
3:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
42
23
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
47
56
29
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|2.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|2:0
|13
|6
|4
|3
|21 - 13
|22
|4.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|22 - 13
|21
|5.
|2:1
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|6.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|7.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|8.
|0:2
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|9.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|10.
|2:1
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|11.
|1:2
|11
|1
|4
|6
|16 - 23
|7
|12.
|1:2
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|2.
|2:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|5.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|16 - 10
|10
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|10.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|2:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|0:1
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|5.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|7.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|8.
|2:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|9.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|6 - 14
|3
|11.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|11 - 17
|2
|12.
|1:2
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|5 (3)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5