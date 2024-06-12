Тур: 1. Стадион: Веритас.
0:2
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
43' Желтая карточкаJussi Niska
0:1
58' ГолХаарала Сантери
63' Красная карточкаХуухтанен Ээту
72' Желтая карточкаDarren Smith III
75' Желтая карточкаАспегрен Фелипе
83' Желтая карточкаThomas Lahdensuo
0:2
90' ГолРиски Роопе
90'+7
Ход матча
43'
58'
0:1
63'
72'
75'
83'
90'
0:2
18
Оседе
Дерик
19
Ярвинен
Ииро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Оседе ДерикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
28 Axel Kouame
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Запасные игроки
-
20 Samba BengaЗащитник
-
10 Риски РоопеНападающий
-
-
-
-
28 Topi Ala
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
Интер Турку
Ильвес
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
29 матчей
37.9%
20.7%
41.4%
11 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.79
0.87
Среднее время на гол
50
103
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
0.93
1.07
Среднее время на гол
96
84
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.34
0.97
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
66
93
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставицки Тимо
|3
|0.25
|Ботье Жан
|3 (1)
|0.25
|Darren Smith III
|2 (1)
|0.17
|Тамминен Матиас
|1
|0.08
|Ярвинен Ииро
|1
|0.08
|Флориан Кребс
|1
|0.08
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.08
|Luka Kuittinen
|1
|0.08
|Joonas Kekarainen
|1
|0.08
|Djoully Nzoko
|1
|0.08
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|5 (2)
|0.42
|Риски Роопе
|4
|0.33
|Oiva Jukkola
|3
|0.25
|Арифи Дони
|2
|0.17
|Улунду Винсент
|2
|0.17
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.08
|Попович Антон
|1
|0.08
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0.08
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.08
|Миеттунен Тату
|1
|0.08
|Мяенпя Аапо
|1
|0.08
|Maksim Stjopin
|1
|0.08
|Ветели Йоона
|0
|0
|Marius Soederbaeck
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ботье Жан
|3
|1
|Хямяляйнен Юусо
|4
|0
|Ставицки Тимо
|4
|0
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Thomas Lahdensuo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Ярвинен Ииро
|2
|0
|Jussi Niska
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Darren Smith III
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Luka Kuittinen
|1
|0
|Dimitri Legbo
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|4
|1
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Ветели Йоона
|4
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Виртанен Отсо
|1
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Риски Роопе
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
Интер Турку
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
2
11
Интер Турку
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ильвес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
6
16
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
33%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
6
38%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
33%
3
19%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
29%
4
40%
76-90
Забито
15
23
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
4
27%
2
9%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
4
27%
7
30%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
20%
5
22%
61-75
3
20%
5
22%
76-90
Пропущено
22
13
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
8
36%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1
Ильвес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0
Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1
Результаты матчей
Интер Турку
Ильвес
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
3:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
3:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
42
24
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
48
66
210
48
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|5 (3)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5