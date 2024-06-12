  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
0:2
Конец матча
Ильвес
0'
41' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
43' Желтая карточка
Jussi Niska
0:1
58' Гол
Хаарала Сантери
63' Красная карточка
Хуухтанен Ээту
72' Желтая карточка
Darren Smith III
75' Желтая карточка
Аспегрен Фелипе
83' Желтая карточка
Thomas Lahdensuo
0:2
90' Гол
Риски Роопе
90'+7
1
Хуухтанен
Ээту
2
Jussi
Niska
6
Dimitri
Legbo
18
Оседе
Дерик
22
Luka
Kuittinen
24
Ставицки
Тимо
17
Bismark
Ampofo
10
Флориан
Кребс
19
Ярвинен
Ииро
21
Тамминен
Матиас
9
Darren
Smith
III
1
Виртанен
Отсо
42
Аспегрен
Фелипе
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
14
Попович
Антон
17
Marius
Soederbaeck
6
Арифи
Дони
8
Maksim
Stjopin
29
Хаарала
Сантери
19
Oiva
Jukkola
Интер Турку
Ильвес

История личных встреч

Интер Турку
Ильвес

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

29 матчей

37.9%
20.7%
41.4%
11 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

В
3:0
ТМК
2:0
В
2:1
В
2:1
В
1:1
В
2:2
В
0:2
В
2:0
В
2:1
В
0:2
В
5:1
В
1:0
В
0:1
В
2:3
В
1:0
В
1:1
В
0:1
К
2:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
0:1
В
0:0
В
1:0
В
1:2
В
1:0
В
3:1
КЛ
1:1
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.79
0.87

Среднее время на гол

50
103

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

0.93
1.07

Среднее время на гол

96
84

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.34
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

66
93

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставицки Тимо 3 0.25
Ботье Жан 3 (1) 0.25
Darren Smith III 2 (1) 0.17
Тамминен Матиас 1 0.08
Ярвинен Ииро 1 0.08
Флориан Кребс 1 0.08
Хямяляйнен Юусо 1 0.08
Luka Kuittinen 1 0.08
Joonas Kekarainen 1 0.08
Djoully Nzoko 1 0.08
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 5 (2) 0.42
Риски Роопе 4 0.33
Oiva Jukkola 3 0.25
Арифи Дони 2 0.17
Улунду Винсент 2 0.17
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.08
Попович Антон 1 0.08
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.08
Аспегрен Фелипе 1 0.08
Миеттунен Тату 1 0.08
Мяенпя Аапо 1 0.08
Maksim Stjopin 1 0.08
Ветели Йоона 0 0
Marius Soederbaeck 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботье Жан 3 1
Хямяляйнен Юусо 4 0
Ставицки Тимо 4 0
Алмен Микаэль 4 0
Thomas Lahdensuo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Ярвинен Ииро 2 0
Jussi Niska 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Darren Smith III 1 0
Флориан Кребс 1 0
Luka Kuittinen 1 0
Dimitri Legbo 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 4 1
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Ветели Йоона 4 0
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Риски Роопе 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Joonas Rantanen 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Интер Турку
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

2
11
Интер Турку
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ильвес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

6
16
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
33%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
6
38%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
33%
3
19%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
29%
4
40%
76-90

Забито

15
23
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
4
27%
2
9%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
4
27%
7
30%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
20%
5
22%
61-75
3
20%
5
22%
76-90

Пропущено

22
13
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
8
36%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1
Ильвес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0
Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1

Результаты матчей

Интер Турку
Ильвес

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

3:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
2
4
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
6
6
2
10
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 23 - 11 25
2.
ВПС
 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
ХИК
 13 6 4 3 23 - 13 22
4.
Ильвес
 12 6 3 3 23 - 13 21
5.
СЯК Сейнайоки
 12 6 3 3 20 - 16 21
6.
Хака
 11 6 2 3 18 - 16 20
7.
Мариехамн
 11 3 4 4 13 - 15 13
8.
Гнистан
 12 3 3 6 14 - 21 12
9.
Интер Турку
 12 3 2 7 15 - 23 11
10.
Оулу
 11 1 5 5 17 - 23 8
11.
Лахти
 11 1 4 6 8 - 20 7
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 10 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 4 2 1 13 - 5 14
2.
СЯК Сейнайоки
 7 4 2 1 13 - 9 14
3.
Хака
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
Ильвес
 6 3 1 2 16 - 10 10
7.
Мариехамн
 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Интер Турку
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Гнистан
 6 2 1 3 4 - 10 7
10.
Оулу
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
ЕИФ Экенас
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Лахти
 5 1 1 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
3.
Ильвес
 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
ХИК
 6 2 2 2 10 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Хака
 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Гнистан
 6 1 2 3 10 - 11 5
8.
Мариехамн
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Интер Турку
 6 1 0 5 6 - 14 3
10.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
11.
Оулу
 6 0 2 4 11 - 17 2
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (2)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
ХИК Планж Люк 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
Ильвес Хаарала Сантери 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Оулу Коффей Эшли 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Jussi Niska получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Пиккарайнен Юханэ получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Турку 0:2 Ильвес онлайн

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