Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
Ход матча
13'
0:1
36'
44'
18
Сааринен
Сет
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
-
-
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
КуПС
Хака
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
30 матчей
46.7%
13.3%
40%
14 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.57
1.38
Среднее время на гол
57
65
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.5
0.93
Среднее время на гол
60
96
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.53
1.17
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
58
77
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|3
|0.25
|Саволайнен Саку
|3
|0.25
|Музинга Джонатан
|3
|0.25
|Пеннанен Петтери
|3 (1)
|0.25
|Otto Ruoppi
|3
|0.25
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.25
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.17
|Антви Клинтон
|1
|0.08
|Лампинен Пири
|1
|0.08
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.08
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|5
|0.45
|Maissa Fall
|4
|0.36
|Juho Kilo
|2
|0.18
|Imani Lanquedoc
|2
|0.18
|Oliver Whyte
|1
|0.09
|Магута Райан
|1
|0.09
|Фриберг Никлас
|1
|0.09
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.09
|Marko Bacanin
|1
|0.09
|Мастокангас Элиас
|0
|0
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Видьеског Аксель
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Миеттинен Самули
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|5
|0
|Oliver Whyte
|4
|0
|Магута Райан
|2
|1
|Maissa Fall
|3
|0
|Мастокангас Элиас
|2
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Патулидис Эвангелос
|2
|0
|Nikolas Talo
|2
|0
|Сийра Тууре
|1
|0
|Фриберг Никлас
|1
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Juho Kilo
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Хака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
КуПС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Хака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
11
КуПС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Хака
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
2
40%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
1
0%
0%
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
24
17
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
4%
3
18%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
7
29%
29%
3
18%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
6
25%
3
18%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3
Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1
Хака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0
Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0
Результаты матчей
КуПС
Хака
Точный счет
4:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
4:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
КуПС
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
15
22
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
31
34
13
16
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
74
55
47
28
29
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|2.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|4.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|21 - 13
|19
|5.
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|6.
|1:1
|12
|5
|4
|3
|18 - 16
|19
|7.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|9.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|10.
|1:1
|11
|1
|5
|5
|16 - 22
|8
|11.
|1:1
|11
|1
|4
|6
|10 - 18
|7
|12.
|1:1
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|4.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|5.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|16 - 10
|10
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|10.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|0:1
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|3.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|4.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|7.
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|9.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|6 - 14
|3
|10.
|1:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|11.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|11 - 17
|2
|12.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Хака
|Патулидис Эвангелос
|5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|5