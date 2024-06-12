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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
0:1
Конец матча
Хака
0'
0:1
13' Гол
Juho Kilo
36' Желтая карточка
Видьеског Аксель
44' Желтая карточка
Фриберг Никлас
50' Желтая карточка
Mohammed Muritala Omotosho
0:1
58' Не забитый пенальти
Пеннанен Петтери
76' Желтая карточка
Крайдль Йоханнес
82' Желтая карточка
Пеннанен Петтери
88' Желтая карточка
Haymenn Bah-Traore
90'+7
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
4
Да
Грака
Кристофер
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
13
Оксанен
Яакко
7
Воутилайнен
Джерри
8
Пеннанен
Петтери
26
Видьеског
Аксель
14
Mohammed
Muritala
Omotosho
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
2
Nikolas
Talo
18
Магута
Райан
6
Guilherme
Morais
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
10
Патулидис
Эвангелос
9
Marko
Bacanin
7
Мастокангас
Элиас
КуПС
Хака

История личных встреч

КуПС
Хака

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

30 матчей

46.7%
13.3%
40%
14 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

В
2:2
В
3:0
В
0:0
В
2:1
К
2:2
В
2:1
В
0:1
В
1:2
В
2:3
В
2:4
К
1:1
К
1:0
КС
1:2
В
1:1
В
0:2
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
1:0
К
0:2
В
1:0
В
2:1
К
0:1
КЛ
0:1
В
5:1
В
3:0
КЛ
2:1
В
0:1
В
3:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.57
1.38

Среднее время на гол

57
65

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.5
0.93

Среднее время на гол

60
96

Всего голов

46
35

Голов в среднем за матч

1.53
1.17

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

58
77

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joslyn Luyeye-Lutumba 3 0.25
Саволайнен Саку 3 0.25
Музинга Джонатан 3 0.25
Пеннанен Петтери 3 (1) 0.25
Otto Ruoppi 3 0.25
Хейнонен Артту 3 (2) 0.25
Видьеског Аксель 2 (1) 0.17
Антви Клинтон 1 0.08
Лампинен Пири 1 0.08
Хямяляйнен Танели 1 0.08
Воутилайнен Джерри 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 5 0.45
Maissa Fall 4 0.36
Juho Kilo 2 0.18
Imani Lanquedoc 2 0.18
Oliver Whyte 1 0.09
Магута Райан 1 0.09
Фриберг Никлас 1 0.09
Сейдиу Арлинд 1 0.09
Marko Bacanin 1 0.09
Мастокангас Элиас 0 0
Haymenn Bah-Traore 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Видьеског Аксель 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Миеттинен Самули 2 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 5 0
Oliver Whyte 4 0
Магута Райан 2 1
Maissa Fall 3 0
Мастокангас Элиас 2 0
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Патулидис Эвангелос 2 0
Nikolas Talo 2 0
Сийра Тууре 1 0
Фриберг Никлас 1 0
Лепола Антон 1 0
Haymenn Bah-Traore 1 0
Juho Kilo 1 0
Imani Lanquedoc 1 0

Результаты матчей

КуПС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Хака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
КуПС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Хака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
11
КуПС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Хака
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
1
0%
0%

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

24
18
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
1
4%
4
22%
1-15
5
21%
3
17%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
7
29%
29%
3
17%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
6
25%
3
17%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3
Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1
Хака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0
Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0

Результаты матчей

КуПС
Хака

Точный счет

4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

КуПС
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
2
3
2
2.5
1
5
2
3
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
4
1.5
1
4
1
6
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
7
5
1.5
5
6
4
8
2.5
2
9
2
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 23 - 11 25
2.
ВПС
 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
ХИК
 13 6 4 3 23 - 13 22
4.
Ильвес
 12 6 3 3 23 - 13 21
5.
СЯК Сейнайоки
 12 6 3 3 20 - 16 21
6.
Хака
 11 6 2 3 18 - 16 20
7.
Мариехамн
 11 3 4 4 13 - 15 13
8.
Гнистан
 12 3 3 6 14 - 21 12
9.
Интер Турку
 12 3 2 7 15 - 23 11
10.
Оулу
 11 1 5 5 17 - 23 8
11.
Лахти
 11 1 4 6 8 - 20 7
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 10 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 4 2 1 13 - 5 14
2.
СЯК Сейнайоки
 7 4 2 1 13 - 9 14
3.
Хака
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
Ильвес
 6 3 1 2 16 - 10 10
7.
Мариехамн
 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Интер Турку
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Гнистан
 6 2 1 3 4 - 10 7
10.
Оулу
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
ЕИФ Экенас
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Лахти
 5 1 1 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
3.
Ильвес
 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
ХИК
 6 2 2 2 10 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Хака
 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Гнистан
 6 1 2 3 10 - 11 5
8.
Мариехамн
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Интер Турку
 6 1 0 5 6 - 14 3
10.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
11.
Оулу
 6 0 2 4 11 - 17 2
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (2)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
ХИК Планж Люк 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
Ильвес Хаарала Сантери 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Оулу Коффей Эшли 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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