Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
0:1
13' ГолJuho Kilo
36' Желтая карточкаВидьеског Аксель
44' Желтая карточкаФриберг Никлас
50' Желтая карточкаMohammed Muritala Omotosho
0:1
58' Не забитый пенальтиПеннанен Петтери
76' Желтая карточкаКрайдль Йоханнес
82' Желтая карточкаПеннанен Петтери
88' Желтая карточкаHaymenn Bah-Traore
90'+7
Ход матча
13'
0:1
36'
44'
58'
0:1
76'
82'
18
Сааринен
Сет
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
-
-
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
КуПС
Хака
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
30 матчей
46.7%
13.3%
40%
14 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.57
1.38
Среднее время на гол
57
65
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.5
0.93
Среднее время на гол
60
96
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.53
1.17
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
58
77
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|3
|0.25
|Саволайнен Саку
|3
|0.25
|Музинга Джонатан
|3
|0.25
|Пеннанен Петтери
|3 (1)
|0.25
|Otto Ruoppi
|3
|0.25
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.25
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.17
|Антви Клинтон
|1
|0.08
|Лампинен Пири
|1
|0.08
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.08
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|5
|0.45
|Maissa Fall
|4
|0.36
|Juho Kilo
|2
|0.18
|Imani Lanquedoc
|2
|0.18
|Oliver Whyte
|1
|0.09
|Магута Райан
|1
|0.09
|Фриберг Никлас
|1
|0.09
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.09
|Marko Bacanin
|1
|0.09
|Мастокангас Элиас
|0
|0
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Видьеског Аксель
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Миеттинен Самули
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|5
|0
|Oliver Whyte
|4
|0
|Магута Райан
|2
|1
|Maissa Fall
|3
|0
|Мастокангас Элиас
|2
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Патулидис Эвангелос
|2
|0
|Nikolas Talo
|2
|0
|Сийра Тууре
|1
|0
|Фриберг Никлас
|1
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Haymenn Bah-Traore
|1
|0
|Juho Kilo
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Хака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
КуПС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Хака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
11
КуПС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Хака
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
1
0%
0%
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
24
18
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
1
4%
4
22%
1-15
5
21%
3
17%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
7
29%
29%
3
17%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
6
25%
3
17%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3
Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1
Хака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0
Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0
Результаты матчей
КуПС
Хака
Точный счет
4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
КуПС
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
42
32
15
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
34
14
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
75
56
48
29
210
110
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|5 (3)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5