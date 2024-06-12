Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
1:0
6' ГолКоффей Эшли
23' Желтая карточкаКоффей Эшли
1:1
45' ГолИванович Люк
1:2
46' ГолИванович Люк
52' Желтая карточкаYassin Daoussi
56' Желтая карточкаSamuel Pasanen
56' Желтая карточкаRiku Selander
62' Желтая карточкаSamuli Hoelttae
66' Вторая желтая карточкаКоффей Эшли
85' Желтая карточкаРоопе Сало
90' Желтая карточкаЙокелайнен Никлас
Ход матча
6'
1:0
23'
45'
1:1
46'
52'
56'
56'
62'
66'
85'
35
Уорд
Каллум
26
Кастро
Пабло
10
Вирта
Эмели
15
Иванович
Люк
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Роопе Сало
-
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Линдберг
История личных встреч
Оулу
Лахти
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.43
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.57
0.83
Среднее время на гол
157
108
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.85
1.15
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
Среднее время на гол
106
78
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|7 (2)
|0.64
|Ренникс Джастин
|4
|0.36
|Yassin Daoussi
|2
|0.18
|Метаксас Димитрис
|1
|0.09
|Julius Koerkkoe
|1
|0.09
|Йокелайнен Никлас
|0
|0
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Colin Odutayo
|2 (1)
|0.18
|Иванович Люк
|2
|0.18
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.09
|Лопес Майкл
|1 (1)
|0.09
|Кастро Пабло
|1
|0.09
|Коскинен Отсо
|1
|0.09
|Бабикер Асаад
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|4
|1
|Samuli Hoelttae
|4
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Йокелайнен Никлас
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Метаксас Димитрис
|3
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Данвуди Джейк
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Pasanen
|4
|0
|Вийтикко Микко
|2
|1
|Riku Selander
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Лахти
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Оулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лахти
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
3
4
Оулу
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Лахти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
10
4
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
17
8
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
18%
2
25%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
13%
76-90
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 6
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
4
29%
2
33%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
21
18
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
3
14%
2
11%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
3
14%
5
28%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
4
19%
3
17%
61-75
6
29%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1
Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0
Лахти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1
Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1
Результаты матчей
Оулу
Лахти
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Оулу
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
19
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|2.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|2:0
|13
|6
|4
|3
|21 - 13
|22
|4.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|22 - 13
|21
|5.
|3:1
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|6.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|7.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|8.
|0:2
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|9.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|10.
|2:1
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|11.
|1:2
|11
|1
|4
|6
|16 - 23
|7
|12.
|1:3
|11
|1
|3
|7
|10 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|2.
|3:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|5.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|16 - 10
|10
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|10.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|1:3
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|2:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|0:1
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|5.
|3:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|7.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|8.
|2:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|9.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|6 - 14
|3
|11.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|11 - 17
|2
|12.
|1:3
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|5 (3)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5