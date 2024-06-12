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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Оулу
2:2
Конец матча
Лахти
0'
1:0
6' Гол
Коффей Эшли
23' Желтая карточка
Коффей Эшли
1:1
45' Гол
Иванович Люк
1:2
46' Гол
Иванович Люк
52' Желтая карточка
Yassin Daoussi
56' Желтая карточка
Samuel Pasanen
56' Желтая карточка
Riku Selander
62' Желтая карточка
Samuli Hoelttae
66' Вторая желтая карточка
Коффей Эшли
85' Желтая карточка
Роопе Сало
90' Желтая карточка
Йокелайнен Никлас
90' Желтая карточка
2:2
90' Пенальти
Йокелайнен Никлас
90'+8
35
Уорд
Каллум
25
Eelis
Taskila
2
Samuli
Hoelttae
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
24
Yassin
Daoussi
8
Каллинен
Йере
6
Asla
Peltola
20
Juho
Lehtiranta
22
Данвуди
Джейк
9
Коффей
Эшли
10
Daniel
Barrow
1
Олувайеми
Джош
16
Julius
Tauriainen
21
Вайнионпяя
Матиас
4
Вийтикко
Микко
26
Кастро
Пабло
6
Samuel
Pasanen
10
Вирта
Эмели
8
Riku
Selander
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
11
Коскинен
Отсо
Оулу
Лахти

История личных встреч

Оулу
Лахти

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

В
2:1
В
1:1
В
1:2
В
2:1
В
0:0
В
0:2
В
0:0
В
0:0
В
1:1
И
1:2
И
2:0
В
1:2
В
0:3

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.43

Среднее время на гол

77
63

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.57
0.83

Среднее время на гол

157
108

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.85
1.15

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7

Среднее время на гол

106
78

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 7 (2) 0.64
Ренникс Джастин 4 0.36
Yassin Daoussi 2 0.18
Йокелайнен Никлас 1 (1) 0.09
Метаксас Димитрис 1 0.09
Julius Koerkkoe 1 0.09
Данвуди Джейк 0 0
Андре Маркос 0 0
Juho Lehtiranta 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Colin Odutayo 2 (1) 0.18
Иванович Люк 2 0.18
Julius Tauriainen 1 (1) 0.09
Лопес Майкл 1 (1) 0.09
Кастро Пабло 1 0.09
Коскинен Отсо 1 0.09
Бабикер Асаад 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 4 1
Samuli Hoelttae 4 0
Yassin Daoussi 4 0
Йокелайнен Никлас 3 0
Каллинен Йере 3 0
Метаксас Димитрис 3 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Данвуди Джейк 1 0
Андре Маркос 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Роопе Сало 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Pasanen 4 0
Вийтикко Микко 2 1
Riku Selander 3 0
Colin Odutayo 3 0
Julius Tauriainen 2 0
Кастро Пабло 1 0
Фокс Дилан 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Бабикер Асаад 1 0
Akseli Puukko 1 0

Результаты матчей

Оулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Лахти
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Оулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лахти
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

3
4
Оулу
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Лахти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

17
8
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
18%
2
25%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 6
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
4
25%
2
25%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

23
20
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
3
13%
3
15%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
5
22%
3
15%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
6
26%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1
Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0
Лахти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1
Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1

Результаты матчей

Оулу
Лахти

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Оулу
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
1.5
Больше Меньше
2
9
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 23 - 11 25
2.
ВПС
 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
ХИК
 13 6 4 3 23 - 13 22
4.
Ильвес
 12 6 3 3 23 - 13 21
5.
СЯК Сейнайоки
 12 6 3 3 20 - 16 21
6.
Хака
 11 6 2 3 18 - 16 20
7.
Мариехамн
 11 3 4 4 13 - 15 13
8.
Гнистан
 12 3 3 6 14 - 21 12
9.
Интер Турку
 12 3 2 7 15 - 23 11
10.
Оулу
 11 1 5 5 17 - 23 8
11.
Лахти
 11 1 4 6 8 - 20 7
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 10 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 4 2 1 13 - 5 14
2.
СЯК Сейнайоки
 7 4 2 1 13 - 9 14
3.
Хака
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
Ильвес
 6 3 1 2 16 - 10 10
7.
Мариехамн
 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Интер Турку
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Гнистан
 6 2 1 3 4 - 10 7
10.
Оулу
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
ЕИФ Экенас
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Лахти
 5 1 1 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
3.
Ильвес
 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
ХИК
 6 2 2 2 10 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Хака
 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Гнистан
 6 1 2 3 10 - 11 5
8.
Мариехамн
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Интер Турку
 6 1 0 5 6 - 14 3
10.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
11.
Оулу
 6 0 2 4 11 - 17 2
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (2)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
ХИК Планж Люк 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
Ильвес Хаарала Сантери 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Оулу Коффей Эшли 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Г О О О О Л - Иванович Люк бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Лопес Майкл сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Иванович Люк бьет в цель!
    • 23'
      Коффей Эшли получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Данвуди Джейк сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Коффей Эшли бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оулу 2:2 Лахти онлайн

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