  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
0:0
Второй тайм: 90+'
ВПС
0'
45' Желтая карточка
Энгстрем Йеспер
67' Желтая карточка
Олавале Мухамед
78' Желтая карточка
Аланко Саму
32
Рийконен
Матиас
22
Pedro
Machado
30
Emmanuel
Okereke
4
Аувинен
Ээро-Матти
33
Daniel
Enqvist
29
Райтанен
Патрик
10
Ойяла
Матиас
8
Дальстрем
Себастьян
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
18
Олавале
Мухамед
24
Лейслахти
Расмус
23
Ниеми
Мийка
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
10
Хасселбайнк
Глеофило
11
Mads
Borchers
Мариехамн
ВПС

История личных встреч

Мариехамн
ВПС

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

41 матч

39%
29.3%
31.7%
16 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.8%
41.5%
31.7%
11 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

39%
36.6%
24.4%
16 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

В
1:2
В
2:1
В
2:2
В
1:3
В
1:3
В
2:1
В
1:0
К
1:3
В
1:1
В
4:1
В
2:2
В
1:0
В
0:0
В
1:1
В
0:0
В
0:2
В
2:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
1:0
В
1:2
В
1:0
КЛ
0:4
В
4:1
В
2:2
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
1:2
В
1:1
В
0:1
В
1:0
В
1:4
В
0:3
В
0:0
В
0:0
КЛ
3:1
В
0:2
КЛ
2:3
В
1:3

Голы

Всего голов

23
30

Голов в среднем за матч

1.1
1.5

Среднее время на гол

82
60

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.1
1.33

Среднее время на гол

81
67

Всего голов

45
58

Голов в среднем за матч

1.1
1.41

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
37

Среднее время на гол

82
63

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 4 (1) 0.36
Дальстрем Себастьян 3 0.27
Олавале Мухамед 3 0.27
Саллинен Оскари 2 0.18
Hugo Cardoso 1 0.09
Ойяла Матиас 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Daniel Enqvist 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 8 (5) 0.67
Teemu Hytoenen 3 0.25
Хаукиоя Мартти 2 0.17
Хасселбайнк Глеофило 2 0.17
Башкиров Евгений 1 0.08
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.08
Alfie Cicale 1 0.08
Ниеми Мийка 1 0.08
Mikko Pitkaenen 1 0.08
Antonio Almen 1 0.08
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олавале Мухамед 5 0
Дальстрем Себастьян 3 1
Райтанен Патрик 3 1
Emmanuel Patut 4 0
Pedro Machado 3 0
Ойяла Матиас 2 0
Michael Fonsell 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Ниссинен Йири 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 3 0
Antti-Ville Raeisaenen 3 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Mikko Pitkaenen 2 0
Аланко Саму 2 0
Pedro Justiniano 2 0
Prosper Ahiabu 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Alfie Cicale 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
1
Мариехамн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ВПС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
11
Мариехамн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
ВПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

4
12
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
2
17%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
6
29%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
5
38%
4
19%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
4
31%
3
14%
76-90

Пропущено

15
14
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
3
20%
0
0%
1-15
5
33%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
5
36%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1
Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0
ВПС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3
ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2

Результаты матчей

Мариехамн
ВПС

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
4 раза 80%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
3
2
3
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
7
4
2
8
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:1 12 7 4 1 23 - 11 25
2.
ВПС
 0:0 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
ХИК
 2:0 13 6 4 3 21 - 13 22
4.
Ильвес
 1:0 12 6 3 3 22 - 13 21
5.
СЯК Сейнайоки
 3:1 12 6 3 3 20 - 16 21
6.
Хака
 1:0 11 6 2 3 18 - 16 20
7.
Мариехамн
 0:0 11 3 4 4 13 - 15 13
8.
Гнистан
 0:2 12 3 3 6 14 - 19 12
9.
Интер Турку
 0:1 12 3 2 7 15 - 22 11
10.
Лахти
 2:1 11 2 3 6 8 - 19 9
11.
Оулу
 1:2 11 1 4 6 16 - 23 7
12.
ЕИФ Экенас
 1:3 11 1 3 7 10 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2:0 7 4 2 1 13 - 5 14
2.
СЯК Сейнайоки
 3:1 7 4 2 1 13 - 9 14
3.
Хака
 1:0 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
КуПС
 0:1 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 0:0 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
Ильвес
 1:0 6 3 1 2 16 - 10 10
7.
Мариехамн
 0:0 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Интер Турку
 0:1 6 2 2 2 9 - 8 8
9.
Гнистан
 0:2 6 2 1 3 4 - 8 7
10.
Оулу
 1:2 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
ЕИФ Экенас
 1:3 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Лахти
 2:1 5 1 1 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 0:0 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
КуПС
 0:1 7 3 4 0 10 - 6 13
3.
Ильвес
 1:0 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
ХИК
 2:0 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 3:1 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Хака
 1:0 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Гнистан
 0:2 6 1 2 3 10 - 11 5
8.
Лахти
 2:1 6 1 2 3 4 - 11 5
9.
Мариехамн
 0:0 5 1 1 3 4 - 8 4
10.
Интер Турку
 0:1 6 1 0 5 6 - 14 3
11.
Оулу
 1:2 6 0 2 4 11 - 17 2
12.
ЕИФ Экенас
 1:3 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (2)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
ХИК Планж Люк 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
Ильвес Хаарала Сантери 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Оулу Коффей Эшли 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Энгстрем Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
ВПС
6.90
Реклама, fon.bet
4.15
Реклама, betboom.ru
4.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мариехамн 0:0 ВПС онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мариехамн
ВПС
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный