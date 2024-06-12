Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
45' Желтая карточкаЭнгстрем Йеспер
67' Желтая карточкаОлавале Мухамед
78' Желтая карточкаАланко Саму
Ход матча
45'
67'
78'
10
Ойяла
Матиас
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
23
Ниеми
Мийка
77
Аланко
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
11 Рид ДжейденНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Romao
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Akon Kuek
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Мариехамн
ВПС
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
41 матч
39%
29.3%
31.7%
16 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.8%
41.5%
31.7%
11 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
39%
36.6%
24.4%
16 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
30
Голов в среднем за матч
1.1
1.5
Среднее время на гол
82
60
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.1
1.33
Среднее время на гол
81
67
Всего голов
45
58
Голов в среднем за матч
1.1
1.41
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
Среднее время на гол
82
63
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|4 (1)
|0.36
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.27
|Олавале Мухамед
|3
|0.27
|Саллинен Оскари
|2
|0.18
|Hugo Cardoso
|1
|0.09
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Daniel Enqvist
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|8 (5)
|0.67
|Teemu Hytoenen
|3
|0.25
|Хаукиоя Мартти
|2
|0.17
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0.17
|Башкиров Евгений
|1
|0.08
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.08
|Alfie Cicale
|1
|0.08
|Ниеми Мийка
|1
|0.08
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.08
|Antonio Almen
|1
|0.08
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олавале Мухамед
|5
|0
|Дальстрем Себастьян
|3
|1
|Райтанен Патрик
|3
|1
|Emmanuel Patut
|4
|0
|Pedro Machado
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Michael Fonsell
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Mikko Pitkaenen
|2
|0
|Аланко Саму
|2
|0
|Pedro Justiniano
|2
|0
|Prosper Ahiabu
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
1
Мариехамн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ВПС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
11
Мариехамн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
ВПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
4
12
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
6
29%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
5
38%
4
19%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
4
31%
3
14%
76-90
Пропущено
15
14
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
3
20%
0
0%
1-15
5
33%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
5
36%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
1
7%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1
Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0
ВПС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3
ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2
Результаты матчей
Мариехамн
ВПС
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
4 раза 80%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
33
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
74
28
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|2.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|2:0
|13
|6
|4
|3
|21 - 13
|22
|4.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|22 - 13
|21
|5.
|3:1
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|6.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|7.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|8.
|0:2
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|9.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|10.
|2:1
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|11.
|1:2
|11
|1
|4
|6
|16 - 23
|7
|12.
|1:3
|11
|1
|3
|7
|10 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|2.
|3:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|5.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|16 - 10
|10
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|10.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|1:3
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|2:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|0:1
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|5.
|3:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|7.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|8.
|2:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|9.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|6 - 14
|3
|11.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|11 - 17
|2
|12.
|1:3
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|5 (3)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5