Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
45' Желтая карточкаЭнгстрем Йеспер
67' Желтая карточкаОлавале Мухамед
78' Желтая карточкаАланко Саму
90'+5
Ход матча
45'
67'
78'
10
Ойяла
Матиас
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
23
Ниеми
Мийка
77
Аланко
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
11 Рид ДжейденНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Romao
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Akon Kuek
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Мариехамн
ВПС
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
41 матч
39%
29.3%
31.7%
16 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.8%
41.5%
31.7%
11 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
39%
36.6%
24.4%
16 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
30
Голов в среднем за матч
1.1
1.5
Среднее время на гол
82
60
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.1
1.33
Среднее время на гол
81
67
Всего голов
45
58
Голов в среднем за матч
1.1
1.41
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
Среднее время на гол
82
63
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|4 (1)
|0.36
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.27
|Олавале Мухамед
|3
|0.27
|Саллинен Оскари
|2
|0.18
|Hugo Cardoso
|1
|0.09
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Daniel Enqvist
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|8 (5)
|0.67
|Teemu Hytoenen
|3
|0.25
|Хаукиоя Мартти
|2
|0.17
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0.17
|Башкиров Евгений
|1
|0.08
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.08
|Alfie Cicale
|1
|0.08
|Ниеми Мийка
|1
|0.08
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.08
|Antonio Almen
|1
|0.08
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олавале Мухамед
|5
|0
|Дальстрем Себастьян
|3
|1
|Райтанен Патрик
|3
|1
|Emmanuel Patut
|4
|0
|Pedro Machado
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Michael Fonsell
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Mikko Pitkaenen
|2
|0
|Аланко Саму
|2
|0
|Pedro Justiniano
|2
|0
|Prosper Ahiabu
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
1
Мариехамн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ВПС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
11
Мариехамн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
ВПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
4
12
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
6
29%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
5
38%
4
19%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
4
31%
3
14%
76-90
Пропущено
15
14
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
3
20%
0
0%
1-15
5
33%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
5
36%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
1
7%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1
Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0
ВПС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3
ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2
Результаты матчей
Мариехамн
ВПС
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
4 раза 67%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
111
47
75
29
39
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|5 (3)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5