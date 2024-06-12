Тур: 1. Стадион: Mustapekka Areena.
Ход матча
3'
36'
0:2
42'
45
Jiri
Koski
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
28
Кабаши
Армеш
17
Сарр
Момоду
14
Сарпей
Ханс
30
Паллас
Ноа
- Основной состав
-
45 Jiri KoskiВратарь
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Мабинда ЖанЗащитник
-
49 Каштру ТомашПолузащитник
-
-
-
20 David Agbo
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Танака АтомуНападающий
-
-
19 _Ezeh D.
-
22 Liam Moeller
-
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
Гнистан
ХИК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.25
Среднее время на гол
0
72
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
3
6
Среднее время на гол
30
15
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
2
2.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
31
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|6 (2)
|0.5
|Татар Беньямин
|3
|0.25
|Jonas Enkerud
|2
|0.17
|Roope Pyyskaenen
|1
|0.08
|Vertti Haenninen
|1
|0.08
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.08
|Сарр Момоду
|0
|0
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|6
|0.46
|Кескинен Топи
|5
|0.38
|Лингман Лукас
|3 (2)
|0.23
|Олусанья Антони
|2
|0.15
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.08
|Банде Хассане
|1
|0.08
|Тойвио Йоона
|1
|0.08
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.08
|_Ezeh D.
|1
|0.08
|Хостикка Сантери
|0
|0
|Паллас Ноа
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|6
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Кабаши Армеш
|3
|0
|Сарр Момоду
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Joakim Latonen
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хальме Аапо
|3
|0
|Лингман Лукас
|3
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Томас Диого
|1
|1
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ХИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Гнистан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
12
Гнистан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
ХИК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
2
40%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
29%
4
21%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
3
21%
4
21%
61-75
3
21%
4
21%
76-90
Пропущено
17
13
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
18%
3
23%
1-15
4
24%
3
23%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0
Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0
ХИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0
ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1
Результаты матчей
Гнистан
ХИК
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гнистан
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
61
23
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
14
15
14
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
102
47
48
110
39
110
210
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|2.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|2:0
|13
|6
|4
|3
|21 - 13
|22
|4.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|22 - 13
|21
|5.
|3:1
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|6.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|7.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|8.
|0:2
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|9.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|10.
|2:1
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|11.
|1:2
|11
|1
|4
|6
|16 - 23
|7
|12.
|1:3
|11
|1
|3
|7
|10 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|2.
|3:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|5.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|16 - 10
|10
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|10.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|1:3
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|2:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|0:1
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|5.
|3:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|7.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|8.
|2:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|9.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|6 - 14
|3
|11.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|11 - 17
|2
|12.
|1:3
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|5 (3)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5