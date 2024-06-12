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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Гнистан
0:2
Перерыв
ХИК
0'
0:1
3' Гол
Коуассиви-Бениссан Кевин
0:2
36' Гол
Кескинен Топи
42' Желтая карточка
Хальме Аапо

Ход матча

3'
0:1
Коуассиви-Бениссан Кевин
36'
0:2
Кескинен Топи
42'
 
Хальме Аапо
Лучшие коэффициенты
Гнистан
Ничья
ХИК
8.20
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5.00
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4.70
Все Коэффициенты
45
Jiri
Koski
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
27
Пеннинкангас
Теему
3
Saku
Heiskanen
31
Татар
Беньямин
28
Кабаши
Армеш
18
Roope
Pyyskaenen
10
Joakim
Latonen
17
Сарр
Момоду
9
Jonas
Enkerud
1
Ост
Джесси
4
Тойвио
Йоона
6
Хальме
Аапо
24
Michael
Boamah
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
10
Лингман
Лукас
14
Сарпей
Ханс
30
Паллас
Ноа
7
Хостикка
Сантери
9
Планж
Люк
18
Кескинен
Топи
Гнистан
ХИК

История личных встреч

Гнистан
ХИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

В
1:0
ТМК
3:5
ТМК
4:0
ТМС
4:0
К
0:8
К
0:4

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

3
6

Среднее время на гол

30
15

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

2
2.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
31

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 6 (2) 0.5
Татар Беньямин 3 0.25
Jonas Enkerud 2 0.17
Roope Pyyskaenen 1 0.08
Vertti Haenninen 1 0.08
Pauli Katajamaeki 1 0.08
Сарр Момоду 0 0
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 6 0.46
Кескинен Топи 5 0.38
Лингман Лукас 3 (2) 0.23
Олусанья Антони 2 0.15
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.08
Банде Хассане 1 0.08
Тойвио Йоона 1 0.08
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.08
_Ezeh D. 1 0.08
Хостикка Сантери 0 0
Паллас Ноа 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 6 0
Пеннинкангас Теему 5 0
Jonas Enkerud 4 0
David Agbo 2 1
Кабаши Армеш 3 0
Сарр Момоду 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Татар Беньямин 2 0
Joakim Latonen 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Райтала Юкка 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Каштру Томаш 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Аяла Элиас 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хальме Аапо 3 0
Лингман Лукас 3 0
Олусанья Антони 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Томас Диого 1 1
Сарпей Ханс 2 0
Кескинен Топи 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Паллас Ноа 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

Гнистан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ХИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Гнистан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

8
12
Гнистан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
ХИК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
2
40%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
29%
4
21%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
3
21%
4
21%
61-75
3
21%
4
21%
76-90

Пропущено

17
13
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
18%
3
23%
1-15
4
24%
3
23%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0
Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0
ХИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0
ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1

Результаты матчей

Гнистан
ХИК

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гнистан
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
2
4
7
1.5
4
8
1
10
2.5
3
9
1
10
3.5
2
10
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:1 12 7 4 1 23 - 11 25
2.
ВПС
 0:0 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
ХИК
 2:0 13 6 4 3 21 - 13 22
4.
Ильвес
 1:0 12 6 3 3 22 - 13 21
5.
СЯК Сейнайоки
 3:1 12 6 3 3 20 - 16 21
6.
Хака
 1:0 11 6 2 3 18 - 16 20
7.
Мариехамн
 0:0 11 3 4 4 13 - 15 13
8.
Гнистан
 0:2 12 3 3 6 14 - 19 12
9.
Интер Турку
 0:1 12 3 2 7 15 - 22 11
10.
Лахти
 2:1 11 2 3 6 8 - 19 9
11.
Оулу
 1:2 11 1 4 6 16 - 23 7
12.
ЕИФ Экенас
 1:3 11 1 3 7 10 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2:0 7 4 2 1 13 - 5 14
2.
СЯК Сейнайоки
 3:1 7 4 2 1 13 - 9 14
3.
Хака
 1:0 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
КуПС
 0:1 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 0:0 6 3 2 1 12 - 8 11
6.
Ильвес
 1:0 6 3 1 2 16 - 10 10
7.
Мариехамн
 0:0 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Интер Турку
 0:1 6 2 2 2 9 - 8 8
9.
Гнистан
 0:2 6 2 1 3 4 - 8 7
10.
Оулу
 1:2 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
ЕИФ Экенас
 1:3 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Лахти
 2:1 5 1 1 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 0:0 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
КуПС
 0:1 7 3 4 0 10 - 6 13
3.
Ильвес
 1:0 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
ХИК
 2:0 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 3:1 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Хака
 1:0 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Гнистан
 0:2 6 1 2 3 10 - 11 5
8.
Лахти
 2:1 6 1 2 3 4 - 11 5
9.
Мариехамн
 0:0 5 1 1 3 4 - 8 4
10.
Интер Турку
 0:1 6 1 0 5 6 - 14 3
11.
Оулу
 1:2 6 0 2 4 11 - 17 2
12.
ЕИФ Экенас
 1:3 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (2)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
ХИК Планж Люк 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
Ильвес Хаарала Сантери 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Оулу Коффей Эшли 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
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