Тур: 1. Стадион: Mustapekka Areena.
0'
0:1
3' ГолКоуассиви-Бениссан Кевин
0:2
36' ГолКескинен Топи
42' Желтая карточкаХальме Аапо
56' Желтая карточкаРайтала Юкка
0:3
82' ГолХостикка Сантери
0:4
90' ГолStanislav Baranov
90'+4
Ход матча
3'
36'
0:2
42'
56'
82'
0:3
90'
45
Jiri
Koski
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
28
Кабаши
Армеш
17
Сарр
Момоду
14
Сарпей
Ханс
30
Паллас
Ноа
- Основной состав
-
45 Jiri KoskiВратарь
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Мабинда ЖанЗащитник
-
49 Каштру ТомашПолузащитник
-
-
-
20 David Agbo
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Танака АтомуНападающий
-
-
19 _Ezeh D.
-
22 Liam Moeller
-
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
Гнистан
ХИК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.25
Среднее время на гол
0
72
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
3
6
Среднее время на гол
30
15
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
2
2.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
31
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|6 (2)
|0.5
|Татар Беньямин
|3
|0.25
|Jonas Enkerud
|2
|0.17
|Roope Pyyskaenen
|1
|0.08
|Vertti Haenninen
|1
|0.08
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.08
|Сарр Момоду
|0
|0
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|6
|0.46
|Кескинен Топи
|5
|0.38
|Лингман Лукас
|3 (2)
|0.23
|Олусанья Антони
|2
|0.15
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.08
|Банде Хассане
|1
|0.08
|Хостикка Сантери
|1
|0.08
|Тойвио Йоона
|1
|0.08
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.08
|_Ezeh D.
|1
|0.08
|Stanislav Baranov
|1
|0.08
|Паллас Ноа
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|6
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Кабаши Армеш
|3
|0
|Сарр Момоду
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Райтала Юкка
|2
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Joakim Latonen
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хальме Аапо
|3
|0
|Лингман Лукас
|3
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Томас Диого
|1
|1
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ХИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Гнистан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ХИК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
12
Гнистан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
ХИК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
30%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
2
40%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
4
29%
5
22%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
3
21%
6
26%
76-90
Пропущено
21
13
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
19%
3
23%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
6
29%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0
Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0
ХИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0
ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1
Результаты матчей
Гнистан
ХИК
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гнистан
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
61
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
24
15
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
112
48
58
111
49
111
310
111
111
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|5 (3)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5