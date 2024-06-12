Тур: 5.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
13' ГолОроз Николас
29' Желтая карточкаLautaro Rivero
49' Желтая карточкаВега Роман
54' Желтая карточкаLucas Gomez
2:0
58' ГолГальван Джонатан
61' Желтая карточкаГодой Матиас
2:1
77' ГолВаскес Кевин
86' Желтая карточкаOscar Garrido
Ход матча
13'
1:0
29'
49'
54'
58'
2:0
61'
77'
2:1
86'
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
25
Lucas
Gomez
29
E.
Viveros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Нападающий
-
25 Lucas GomezНападающий
-
29 E. ViverosНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
-
-
-
31 Jairo O'Neil
-
-
41 Facundo Baez
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Tomas MolinaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Годой МатиасПолузащитник
-
-
-
-
-
38 Brian Leizza
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Gonzalez
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба СдЕ
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
126
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|2 (1)
|0.4
|Гальван Джонатан
|1
|0.2
|Ороз Николас
|1
|0.2
|Альварес Франсиско
|1
|0.2
|Гондоу Лусиано
|1
|0.2
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.6
|Васкес Кевин
|1
|0.2
|Mateo Sanabria
|1
|0.2
|Rodrigo Atencio
|1
|0.2
|Santiago Laquidain
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вега Роман
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Ороз Николас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Кевин
|3
|0
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Годой Матиас
|2
|0
|Oscar Garrido
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Sebastian Valdez
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Rodrigo Atencio
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
0
0
Архентинос Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
3
60%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0
Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:4
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:4
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|6.
|2:1
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|17.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|19.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|20.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|22.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|23.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|24.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|25.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|26.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|27.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|28.
|1:2
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|18.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|19.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|26.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|2:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|4 (1)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Абальдо Матиас
|3 (1)
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Tomas Molina
|3 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 2
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 2