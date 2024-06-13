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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 5.
Архентинос Хуниорс
2:1
Конец матча
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
1:0
13' Гол
Ороз Николас
29' Желтая карточка
Lautaro Rivero
49' Желтая карточка
Вега Роман
54' Желтая карточка
Lucas Gomez
2:0
58' Гол
Гальван Джонатан
61' Желтая карточка
Годой Матиас
2:1
77' Гол
Васкес Кевин
86' Желтая карточка
Oscar Garrido
90'+7
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
16
Альварес
Франсиско
19
Гальван
Джонатан
6
Вега
Роман
21
Ороз
Николас
8
Родригес
Алан
22
Лескано
Алан
15
Хередиа
Леонардо
25
Lucas
Gomez
29
E.
Viveros
25
Luis
Ingolotti
6
Sebastian
Valdez
5
Dardo
Federico
Miloc
41
Lautaro
Rivero
28
Васкес
Кевин
42
Gonzalo
Trindade
32
Монтойя
Вальтер
23
Rodrigo
Atencio
7
Gonzalo
Alvez
10
Mateo
Sanabria
14
Tomas
Molina
Архентинос Хуниорс
4-3-3
Сентраль Кордоба СдЕ
5-3-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба СдЕ

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:2
ЛП
1:1
КПЛ
0:0
С
3:1
ПБ
0:1
ПБ
0:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
126

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 2 (1) 0.4
Гальван Джонатан 1 0.2
Ороз Николас 1 0.2
Альварес Франсиско 1 0.2
Гондоу Лусиано 1 0.2
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 3 (2) 0.6
Васкес Кевин 1 0.2
Mateo Sanabria 1 0.2
Rodrigo Atencio 1 0.2
Santiago Laquidain 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вега Роман 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Хередиа Леонардо 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Gomez 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Годой Эрик 1 0
Ороз Николас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Кевин 3 0
Oscar Garrido 3 0
Santiago Laquidain 1 1
Годой Матиас 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Sebastian Valdez 1 0
Thiago Nuss 1 0
Florian Monzon 1 0
Rodrigo Atencio 1 0
Lautaro Rivero 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

0
0
Архентинос Хуниорс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
3
20%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
2
33%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0
Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:4
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:4
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Уракан
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Унион Санта-Фе
 4 3 1 0 5 - 1 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 9 - 2 9
7.
Архентинос Хуниорс
 5 3 0 2 6 - 7 9
8.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 1 1 5 - 3 7
10.
Институто Кордоба
 4 2 1 1 5 - 4 7
11.
Бельграно
 4 2 1 1 7 - 8 7
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 0 2 3 - 3 6
13.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
15.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
16.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
17.
Ланус
 4 1 2 1 4 - 5 5
18.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
19.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
20.
Сармьенто
 4 1 1 2 3 - 4 4
21.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
22.
Барракас Сентраль
 5 1 1 3 3 - 7 4
23.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 1 - 5 3
24.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 2 - 5 2
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 2 - 4 1
27.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
15.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
16.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
17.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
18.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
20.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
21.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Индепендьенте Ривадавия
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Тигре
 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
28.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Уракан Пуссетто Игнасио 4 (1)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (2)
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Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
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    • 46'
      Гонсало Альвес уходит с поля. Алексис Сеговия выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Lautaro Rivero получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Г О О О О Л - Ороз Николас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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