Тур: 5.
2:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолОроз Николас
29' Желтая карточкаLautaro Rivero
49' Желтая карточкаВега Роман
54' Желтая карточкаLucas Gomez
2:0
58' ГолГальван Джонатан
61' Желтая карточкаГодой Матиас
2:1
77' ГолВаскес Кевин
86' Желтая карточкаOscar Garrido
90'+7
Ход матча
13'
1:0
29'
49'
54'
58'
2:0
61'
77'
2:1
86'
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
25
Lucas
Gomez
29
E.
Viveros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Нападающий
-
25 Lucas GomezНападающий
-
29 E. ViverosНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
-
-
-
31 Jairo O'Neil
-
-
41 Facundo Baez
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Tomas MolinaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Годой МатиасПолузащитник
-
-
-
-
-
38 Brian Leizza
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Gonzalez
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба СдЕ
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
126
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|2 (1)
|0.4
|Гальван Джонатан
|1
|0.2
|Ороз Николас
|1
|0.2
|Альварес Франсиско
|1
|0.2
|Гондоу Лусиано
|1
|0.2
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.6
|Васкес Кевин
|1
|0.2
|Mateo Sanabria
|1
|0.2
|Rodrigo Atencio
|1
|0.2
|Santiago Laquidain
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вега Роман
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Ороз Николас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Кевин
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Годой Матиас
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Sebastian Valdez
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Rodrigo Atencio
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
0
0
Архентинос Хуниорс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
3
20%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
2
33%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0
Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:4
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:4
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
14
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|4 (1)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Rodrigo Castillo
|3 (2)
|Химнасия Ла-Плата
|Абальдо Матиас
|3 (2)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 2
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 2