  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 5.
Годой Крус
1:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
0:1
20' Гол
Копетти Энцо
27' Желтая карточка
Перейра Элиас
37' Желтая карточка
Lucas Arce
1:1
45' Пенальти
Silvio Ulariaga
79' Желтая карточка
Ибарра Франко
81' Желтая карточка
Facundo Mallo
83' Желтая карточка
Kevin Ortiz
90'+5
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
21
Перейра
Элиас
13
Nicolas
Fernandez3
5
Bruno
Sosa
25
Vicente
Poggi
36
Daniel
Barrea
9
Silvio
Ulariaga
7
Juan
Cejas
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
21
Alan
Rodriguez2
7
Ловера
Максимилиано
45
Kevin
Ortiz
8
Ибарра
Франко
13
Кампас
Хаминтон
25
Копетти
Энцо
44
Agustin
Modica
Годой Крус
4-3-3
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Годой Крус
Росарио Сентраль

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

21 матч

38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:2
ЛП
2:1
КПЛ
2:2
КДМЗ3
0:1
КДМЗ3
2:1
С
5:2
С
0:0
С
1:2
К
2:3
П
0:1
П
1:0
П
1:3
П
0:1
П
3:0
П
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:0

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Среднее время на гол

72
97

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.23
1.13

Среднее время на гол

73
80

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.24
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silvio Ulariaga 2 (1) 0.5
Vicente Poggi 1 0.25
Конечни Томас 0 0
Daniel Barrea 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 1 0.2
Facundo Mallo 1 0.2
Копетти Энцо 1 0.2
Luca Martinez Dupuy 1 0.2
Fabricio Oviedo 1 0.2
Agustin Modica 1 0.2
Ловера Максимилиано 0 0
Laurtaro Giaccone 0 0
Кампас Хаминтон 0 0
Ибарра Франко 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 2 0
Lucas Arce 2 0
Federico Rasmussen 1 0
Перейра Элиас 1 0
Nicolas Fernandez3 1 0
Daniel Barrea 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 2 0
Ибарра Франко 2 0
Рубен Марко 1 0
Мартинес Маурисио 1 0
Victor Malcorra 1 0
Damian Alberto Martinez 1 0
Комар Хуан 1 0
Facundo Mallo 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Kevin Ortiz 1 0
Хименес Хуан 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Годой Крус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1
Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1
Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1

Результаты матчей

Годой Крус
Росарио Сентраль

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Уракан
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Унион Санта-Фе
 4 3 1 0 5 - 1 10
5.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 9 - 2 9
6.
Архентинос Хуниорс
 2:1 5 3 0 2 6 - 7 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 1 1 5 - 3 7
10.
Институто Кордоба
 4 2 1 1 5 - 4 7
11.
Бельграно
 4 2 1 1 7 - 8 7
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 0 2 3 - 3 6
13.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
14.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
15.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Ланус
 4 1 2 1 4 - 5 5
17.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
18.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
19.
Сармьенто
 4 1 1 2 3 - 4 4
20.
Банфилд
 4 1 1 2 3 - 5 4
21.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 5 4
22.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 1 - 5 3
23.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
24.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 3 1 2 - 4 3
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 2 - 5 2
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 2 - 4 1
27.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:2 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Архентинос Хуниорс
 2:1 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
14.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
19.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Индепендьенте Ривадавия
 2 0 1 1 0 - 1 1
22.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
24.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
25.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:2 2 0 0 2 4 - 8 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Барракас Сентраль
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Тигре
 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Архентинос Хуниорс
 2:1 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:2 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Уракан Пуссетто Игнасио 4 (1)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (1)
Сентраль Кордоба СдЕ Tomas Molina 3 (1)
Бельграно Хара Франко 3
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Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
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    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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