Тур: 5.
1:1
Конец матча
0'
0:1
20' ГолКопетти Энцо
27' Желтая карточкаПерейра Элиас
37' Желтая карточкаLucas Arce
1:1
45' ПенальтиSilvio Ulariaga
79' Желтая карточкаИбарра Франко
81' Желтая карточкаFacundo Mallo
83' Желтая карточкаKevin Ortiz
90'+5
Ход матча
20'
0:1
27'
37'
45'
1:1
79'
81'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Годой Крус
Росарио Сентраль
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
21 матч
38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
0.92
Среднее время на гол
72
97
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.23
1.13
Среднее время на гол
73
80
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.24
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silvio Ulariaga
|2 (1)
|0.5
|Vicente Poggi
|1
|0.25
|Конечни Томас
|0
|0
|Daniel Barrea
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|1
|0.2
|Facundo Mallo
|1
|0.2
|Копетти Энцо
|1
|0.2
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.2
|Fabricio Oviedo
|1
|0.2
|Agustin Modica
|1
|0.2
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Кампас Хаминтон
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|2
|0
|Lucas Arce
|2
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Перейра Элиас
|1
|0
|Nicolas Fernandez3
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Quintana
|2
|0
|Ибарра Франко
|2
|0
|Рубен Марко
|1
|0
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Damian Alberto Martinez
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
|Хименес Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Годой Крус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1
Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1
Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1
Результаты матчей
Годой Крус
Росарио Сентраль
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|6.
|2:1
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|17.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|19.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|20.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|22.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|23.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|24.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|25.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|26.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|27.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|28.
|1:2
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|18.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|19.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|26.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|2:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|4 (1)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Абальдо Матиас
|3 (1)
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Tomas Molina
|3 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 2
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 2