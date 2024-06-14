  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 12.
Эргрюте
1:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
19' Гол
Силисуфай Эди
33' Желтая карточка
Kojo Peprah Oppeng
44' Желтая карточка
Абукар Айдарус
58' Желтая карточка
Олссон Деннис
1:1
63' Гол
Паломино Марсело
86' Желтая карточка
Азулай Джонатан
90'+4
44
Густафссон
Хампус
15
Дальквист
Исак
3
Азулай
Джонатан
6
Дюрестам
Микаэль
19
Андреассон
Антон
7
Виндехолл
Чарли
5
Christoffer
Styffe
28
Erion
Sadiku
14
Полсон
Дэниел
26
Силисуфай
Эди
31
Абукар
Айдарус
1
Ольссон
Йонас
XI
3
Monir
Jelassi
18
Форсберг
Лукас
2
Kojo
Peprah
Oppeng
5
Олссон
Деннис
7
Бурман
Маркус
8
Marc
Manchon
6
Худу
Абдул
Халик
17
Норд
Густав
19
Yaqub
Finey
21
Энгблум
Понтус
Эргрюте
4-3-3
Сундсвалль
4-4-2

История личных встреч

Эргрюте
Сундсвалль

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
4:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
2:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.2
0.8

Среднее время на гол

450
112

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.9
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
112

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 6 (1) 0.5
Абукар Айдарус 2 0.17
Люндберг Виктор 2 0.17
Дальквист Исак 1 0.08
Свенссон Уильям 1 0.08
Christoffer Styffe 1 0.08
Виндехолл Чарли 1 0.08
Азулай Джонатан 1 (1) 0.08
Полсон Дэниел 0 0
Муянич Амел 0 0
Noah Christoffersson 0 0
Тагессон Линус 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 4 (1) 0.33
Энгблум Понтус 2 0.17
Бурман Маркус 1 0.08
Бенгтссон Йохан 1 0.08
Паломино Марсело 1 0.08
Monir Jelassi 1 0.08
Норд Густав 0 0
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 3 0
Муянич Амел 3 0
Дальквист Исак 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Азулай Джонатан 2 0
Дюрестам Микаэль 1 0
Полсон Дэниел 1 0
Беркрот Никлас 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Erion Sadiku 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Виндехолл Чарли 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 2 1
Худу Абдул Халик 2 0
Monir Jelassi 2 0
Форсберг Лукас 2 0
Hugo Aviander 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Олссон Деннис 1 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Marc Manchon 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Норд Густав 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Yaqub Finey 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сундсвалль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Эргрюте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

4
6
Эргрюте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сундсвалль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
56%
2
29%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
7%
2
17%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

19
15
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
4
21%
4
27%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
5
26%
1
7%
61-75
7
37%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1
Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0

Результаты матчей

Эргрюте
Сундсвалль

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 11 7 3 1 18 - 6 24
2.
Эстер
 11 5 4 2 15 - 9 19
3.
Дегерфорс
 11 5 4 2 19 - 13 19
4.
Утсиктенс
 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Сандвикен
 11 5 3 3 15 - 13 18
6.
Браге
 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Треллеборг
 11 4 3 4 11 - 12 15
8.
Сковде АИК
 11 4 3 4 9 - 13 15
9.
Хельсинборг
 11 3 5 3 12 - 11 14
10.
Гефле
 11 3 4 4 16 - 17 13
11.
Оддевольд
 11 3 4 4 11 - 14 13
12.
Эребру
 11 3 3 5 12 - 15 12
13.
Эстерсунд
 11 3 3 5 10 - 14 12
14.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
15.
Варберг БоИС
 11 2 3 6 12 - 18 9
16.
Сундсвалль
 12 2 3 7 10 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Утсиктенс
 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Гефле
 6 3 2 1 12 - 8 11
7.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Эстерсунд
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
14.
Варберг БоИС
 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
16.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 3 2 1 9 - 5 11
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
6.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
7.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Оддевольд
 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
13.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 4 - 9 2
14.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Гефле
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Сундсвалль
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (2)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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