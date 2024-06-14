Тур: 12.
1:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолСилисуфай Эди
33' Желтая карточкаKojo Peprah Oppeng
44' Желтая карточкаАбукар Айдарус
58' Желтая карточкаОлссон Деннис
1:1
63' ГолПаломино Марсело
86' Желтая карточкаАзулай Джонатан
90'+4
Ход матча
19'
1:0
44'
58'
63'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.85 Победа «Эргрюте»
-
-
28
Erion
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
-
-
-
30 Alex Rahm
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Эргрюте
Сундсвалль
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.2
0.8
Среднее время на гол
450
112
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.9
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
100
112
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.5
|Абукар Айдарус
|2
|0.17
|Люндберг Виктор
|2
|0.17
|Дальквист Исак
|1
|0.08
|Свенссон Уильям
|1
|0.08
|Christoffer Styffe
|1
|0.08
|Виндехолл Чарли
|1
|0.08
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.08
|Полсон Дэниел
|0
|0
|Муянич Амел
|0
|0
|Noah Christoffersson
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|4 (1)
|0.33
|Энгблум Понтус
|2
|0.17
|Бурман Маркус
|1
|0.08
|Бенгтссон Йохан
|1
|0.08
|Паломино Марсело
|1
|0.08
|Monir Jelassi
|1
|0.08
|Норд Густав
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|3
|0
|Муянич Амел
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|Полсон Дэниел
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Виндехолл Чарли
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|2
|1
|Худу Абдул Халик
|2
|0
|Monir Jelassi
|2
|0
|Форсберг Лукас
|2
|0
|Hugo Aviander
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Marc Manchon
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Норд Густав
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
|Yaqub Finey
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сундсвалль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Эргрюте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
4
6
Эргрюте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сундсвалль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
2
50%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
56%
2
29%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
7%
2
17%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Пропущено
19
15
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
4
21%
4
27%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
5
26%
1
7%
61-75
7
37%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1
Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0
Результаты матчей
Эргрюте
Сундсвалль
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
39
210
210
111
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (2)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.85 Победа «Эргрюте»
-
-