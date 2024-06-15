  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 12.
Утсиктенс
0:0
Перерыв
Варберг БоИС
0'
33' Желтая карточка
Транберг Робин
38' Желтая карточка
Сверриссон Оскар
40' Желтая карточка
Закриссон Хампус

Ход матча

33'
 
Транберг Робин
38'
 
Сверриссон Оскар
40'
 
Закриссон Хампус
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Варберг БоИС
3.60
3.60
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4.15
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Все Коэффициенты
30
Хадая
Элиас
4
Мохидин
Аллан
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
6
Erik
Westermark
15
Suleman
Zurmati
23
Пекальски
Иво
10
Albin
Skoglund
9
Лима
Лукас
11
Бук
Робин
27
Ольссон
Давид
22
Янссон
Лео
4
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
5
Сверриссон
Оскар
10
Монтиль
Диего
II
23
Токич
Марк
7
Транберг
Робин
11
Isak
Bjerkebo
25
Yusuff
Abdulazeez
13
Эдлунд
Олле
Утсиктенс
4-4-2
Варберг БоИС
4-4-2

История личных встреч

Утсиктенс
Варберг БоИС

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
С
0:0
С
1:1
ВД
3:0
ВД
2:1
ВД
1:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
270

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 5 (1) 0.42
Бук Робин 4 (1) 0.33
Лима Лукас 2 0.17
Albin Skoglund 2 0.17
Моенза Малкольм 1 0.08
Мартинссон Фредрик 0 0
Мохидин Аллан 0 0
Фальцетас Александр 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 3 0.25
Монтиль Диего II 2 (1) 0.17
Токич Марк 1 0.08
Курочкин Антон 1 (1) 0.08
Эдлунд Олле 1 0.08
Транберг Робин 1 0.08
Yusuff Abdulazeez 1 0.08
Aulon Bitiqi 1 0.08
Видьеског Исак 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Predrag Randjelovic II 4 0
Фальцетас Александр 3 0
Albin Skoglund 3 0
Родеблад Лове Кевин 3 0
Пекальски Иво 2 0
Брандт Йеспер 2 0
Мохидин Аллан 2 0
Erik Westermark 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Лима Лукас 1 0
Бук Робин 1 0
Хадая Элиас 1 0
Suleman Zurmati 1 0
Mark Gorgos 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закриссон Хампус 5 0
Транберг Робин 3 1
Сверриссон Оскар 2 1
Эдлунд Олле 3 0
Курочкин Антон 3 0
Токич Марк 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Aulon Bitiqi 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Варберг БоИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Утсиктенс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Варберг БоИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
6
Утсиктенс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Варберг БоИС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
4
29%
5
45%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
1
9%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
3
30%
3
16%
16-30
2
20%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
4
40%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1
Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1
Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2

Результаты матчей

Утсиктенс
Варберг БоИС

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
3
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:1 12 7 4 1 19 - 7 25
2.
Дегерфорс
 0:0 12 5 5 2 19 - 13 20
3.
Утсиктенс
 0:0 12 5 5 2 14 - 10 20
4.
Эстер
 11 5 4 2 15 - 9 19
5.
Сандвикен
 11 5 3 3 15 - 13 18
6.
Браге
 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Сковде АИК
 0:0 12 4 4 4 9 - 13 16
8.
Треллеборг
 11 4 3 4 11 - 12 15
9.
Хельсинборг
 11 3 5 3 12 - 11 14
10.
Гефле
 1:1 12 3 5 4 17 - 18 14
11.
Оддевольд
 11 3 4 4 11 - 14 13
12.
Эребру
 11 3 3 5 12 - 15 12
13.
Эстерсунд
 11 3 3 5 10 - 14 12
14.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
15.
Варберг БоИС
 0:0 12 2 4 6 12 - 18 10
16.
Сундсвалль
 12 2 3 7 10 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:1 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Дегерфорс
 0:0 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утсиктенс
 0:0 6 3 3 0 7 - 2 12
5.
Гефле
 1:1 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
7.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Сковде АИК
 0:0 6 2 3 1 3 - 2 9
11.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Эстерсунд
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
14.
Варберг БоИС
 0:0 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
16.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:1 7 3 3 1 10 - 6 12
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Утсиктенс
 0:0 6 2 2 2 7 - 8 8
6.
Сковде АИК
 0:0 6 2 1 3 6 - 11 7
7.
Дегерфорс
 0:0 6 1 4 1 6 - 6 7
8.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Оддевольд
 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
13.
Варберг БоИС
 0:0 6 0 3 3 4 - 9 3
14.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Гефле
 1:1 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Сундсвалль
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 5 (1)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Закриссон Хампус получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Сверриссон Оскар получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Транберг Робин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
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Утсиктенс
Ничья
Варберг БоИС
3.60
3.60
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4.15
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Утсиктенс
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