Тур: 12.
0:0
Перерыв
0'
33' Желтая карточкаТранберг Робин
38' Желтая карточкаСверриссон Оскар
40' Желтая карточкаЗакриссон Хампус
Ход матча
33'
38'
40'
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
22
Янссон
Лео
23
Токич
Марк
13
Эдлунд
Олле
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Dijar Ferati
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Эдлунд ОллеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Aulon Bitiqi
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Утсиктенс
Варберг БоИС
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
270
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.42
|Бук Робин
|4 (1)
|0.33
|Лима Лукас
|2
|0.17
|Albin Skoglund
|2
|0.17
|Моенза Малкольм
|1
|0.08
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Мохидин Аллан
|0
|0
|Фальцетас Александр
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|3
|0.25
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.17
|Токич Марк
|1
|0.08
|Курочкин Антон
|1 (1)
|0.08
|Эдлунд Олле
|1
|0.08
|Транберг Робин
|1
|0.08
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0.08
|Aulon Bitiqi
|1
|0.08
|Видьеског Исак
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Albin Skoglund
|3
|0
|Родеблад Лове Кевин
|3
|0
|Пекальски Иво
|2
|0
|Брандт Йеспер
|2
|0
|Мохидин Аллан
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Хадая Элиас
|1
|0
|Suleman Zurmati
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закриссон Хампус
|5
|0
|Транберг Робин
|3
|1
|Сверриссон Оскар
|2
|1
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Курочкин Антон
|3
|0
|Токич Марк
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Aulon Bitiqi
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Варберг БоИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Утсиктенс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Варберг БоИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
6
Утсиктенс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Варберг БоИС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
4
29%
5
45%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
1
9%
76-90
Пропущено
10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
3
30%
3
16%
16-30
2
20%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
4
40%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1
Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1
Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2
Результаты матчей
Утсиктенс
Варберг БоИС
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
14
33
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
38
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|2.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|3.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|4.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|9 - 13
|16
|8.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|9.
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|1:1
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|11.
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|15.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|16.
|12
|2
|3
|7
|10 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|5.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|3 - 2
|9
|11.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|7
|1
|2
|4
|9 - 10
|5
|16.
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|7.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|13.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5