Тур: 12.
0:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаТранберг Робин
38' Желтая карточкаСверриссон Оскар
40' Желтая карточкаЗакриссон Хампус
63' Желтая карточкаYusuff Abdulazeez
68' Желтая карточкаПекальски Иво
0:1
70' ГолЯнссон Лео
87' Желтая карточкаФальцетас Александр
90'+8
Ход матча
33'
38'
40'
68'
70'
0:1
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
22
Янссон
Лео
23
Токич
Марк
13
Эдлунд
Олле
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Dijar Ferati
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Эдлунд ОллеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Aulon Bitiqi
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Утсиктенс
Варберг БоИС
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
270
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.42
|Бук Робин
|4 (1)
|0.33
|Лима Лукас
|2
|0.17
|Albin Skoglund
|2
|0.17
|Моенза Малкольм
|1
|0.08
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Мохидин Аллан
|0
|0
|Фальцетас Александр
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|3
|0.25
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.17
|Токич Марк
|1
|0.08
|Курочкин Антон
|1 (1)
|0.08
|Эдлунд Олле
|1
|0.08
|Транберг Робин
|1
|0.08
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0.08
|Янссон Лео
|1
|0.08
|Aulon Bitiqi
|1
|0.08
|Сверриссон Оскар
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальцетас Александр
|4
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Пекальски Иво
|3
|0
|Albin Skoglund
|3
|0
|Родеблад Лове Кевин
|3
|0
|Брандт Йеспер
|2
|0
|Мохидин Аллан
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Хадая Элиас
|1
|0
|Suleman Zurmati
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закриссон Хампус
|5
|0
|Транберг Робин
|3
|1
|Сверриссон Оскар
|2
|1
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Курочкин Антон
|3
|0
|Токич Марк
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Aulon Bitiqi
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Варберг БоИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Утсиктенс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Варберг БоИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
6
Утсиктенс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Варберг БоИС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
67%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
4
29%
5
42%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
2
18%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
4
36%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1
Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1
Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2
Результаты матчей
Утсиктенс
Варберг БоИС
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
39
39
111
111
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5