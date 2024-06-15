  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 12.
Утсиктенс
0:1
Конец матча
Варберг БоИС
0'
33' Желтая карточка
Транберг Робин
38' Желтая карточка
Сверриссон Оскар
40' Желтая карточка
Закриссон Хампус
63' Желтая карточка
Yusuff Abdulazeez
68' Желтая карточка
Пекальски Иво
0:1
70' Гол
Янссон Лео
87' Желтая карточка
Фальцетас Александр
90'+8
30
Хадая
Элиас
4
Мохидин
Аллан
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
6
Erik
Westermark
15
Suleman
Zurmati
23
Пекальски
Иво
10
Albin
Skoglund
9
Лима
Лукас
11
Бук
Робин
27
Ольссон
Давид
22
Янссон
Лео
4
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
5
Сверриссон
Оскар
10
Монтиль
Диего
II
23
Токич
Марк
7
Транберг
Робин
11
Isak
Bjerkebo
25
Yusuff
Abdulazeez
13
Эдлунд
Олле
Утсиктенс
4-4-2
Варберг БоИС
4-4-2

История личных встреч

Утсиктенс
Варберг БоИС

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
С
0:0
С
1:1
ВД
3:0
ВД
2:1
ВД
1:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
270

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 5 (1) 0.42
Бук Робин 4 (1) 0.33
Лима Лукас 2 0.17
Albin Skoglund 2 0.17
Моенза Малкольм 1 0.08
Мартинссон Фредрик 0 0
Мохидин Аллан 0 0
Фальцетас Александр 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 3 0.25
Монтиль Диего II 2 (1) 0.17
Токич Марк 1 0.08
Курочкин Антон 1 (1) 0.08
Эдлунд Олле 1 0.08
Транберг Робин 1 0.08
Yusuff Abdulazeez 1 0.08
Янссон Лео 1 0.08
Aulon Bitiqi 1 0.08
Сверриссон Оскар 0 0
Видьеског Исак 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 4 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Пекальски Иво 3 0
Albin Skoglund 3 0
Родеблад Лове Кевин 3 0
Брандт Йеспер 2 0
Мохидин Аллан 2 0
Erik Westermark 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Лима Лукас 1 0
Бук Робин 1 0
Хадая Элиас 1 0
Suleman Zurmati 1 0
Mark Gorgos 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закриссон Хампус 5 0
Транберг Робин 3 1
Сверриссон Оскар 2 1
Эдлунд Олле 3 0
Курочкин Антон 3 0
Токич Марк 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Aulon Bitiqi 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Yusuff Abdulazeez 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Варберг БоИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Утсиктенс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Варберг БоИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
6
Утсиктенс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Варберг БоИС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
67%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
4
29%
5
42%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
2
18%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
4
36%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1
Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1
Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2

Результаты матчей

Утсиктенс
Варберг БоИС

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 12 8 3 1 20 - 7 27
2.
Дегерфорс
 12 6 4 2 21 - 13 22
3.
Эстер
 11 5 4 2 15 - 9 19
4.
Утсиктенс
 12 5 4 3 14 - 11 19
5.
Сандвикен
 11 5 3 3 15 - 13 18
6.
Браге
 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Треллеборг
 11 4 3 4 11 - 12 15
8.
Сковде АИК
 12 4 3 5 9 - 15 15
9.
Хельсинборг
 11 3 5 3 12 - 11 14
10.
Оддевольд
 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
Гефле
 12 3 4 5 17 - 19 13
12.
Эребру
 11 3 3 5 12 - 15 12
13.
Эстерсунд
 11 3 3 5 10 - 14 12
14.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 13 - 18 12
15.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
16.
Сундсвалль
 12 2 3 7 10 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Утсиктенс
 6 3 2 1 7 - 3 11
6.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Эстерсунд
 5 2 2 1 7 - 7 8
12.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
13.
Сковде АИК
 6 2 2 2 3 - 4 8
14.
Варберг БоИС
 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
16.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Дегерфорс
 6 2 3 1 8 - 6 9
4.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Варберг БоИС
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Оддевольд
 6 1 2 3 6 - 10 5
13.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
14.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Гефле
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Сундсвалль
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Повышение
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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