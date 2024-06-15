Тур: 12.
1:1
Перерыв
Ход матча
12'
32'
1:1
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Якуб АнтониоНападающий
-
-
20 Albin Hjelm
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Jesper Strid
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Гефле
Ландскруна
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|4
|0.33
|Энглунд Лео
|3 (1)
|0.25
|Constantino Capotondi
|2
|0.17
|Лундин Антон
|2
|0.17
|Эдквист Адриан
|2
|0.17
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.17
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.08
|Iu Ranera
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|6
|0.5
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.25
|Эгнелль Адам
|3
|0.25
|Дзабич Робин
|2
|0.17
|Vincent Sundberg
|1
|0.08
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.08
|Йонссон Мелкер
|1
|0.08
|Max Nilsson
|1
|0.08
|Samuel Burakovsky
|1
|0.08
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Rassa Rahmani
|0
|0
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Jesper Strid
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|2
|1
|Лагерфельдт Лукас
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Лундин Антон
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Andersson I
|3
|0
|Эдвардссон Давид
|3
|0
|Max Nilsson
|3
|0
|Rassa Rahmani
|1
|1
|Каддура Амр
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Vincent Sundberg
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ландскруна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
2
Гефле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ландскруна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
9
Гефле
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Ландскруна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
17%
6
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
1
11%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90
Забито
15
18
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
2
13%
7
39%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
5
33%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
33%
1
6%
76-90
Пропущено
18
6
12 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
1
17%
16-30
5
28%
1
17%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
2
11%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0
Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0
Ландскруна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0
Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0
Результаты матчей
Гефле
Ландскруна
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Гефле
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
14
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
65
56
29
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|2.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|3.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|4.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|9 - 13
|16
|8.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|9.
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|1:1
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|11.
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|15.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|16.
|12
|2
|3
|7
|10 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|5.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|3 - 2
|9
|11.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|7
|1
|2
|4
|9 - 10
|5
|16.
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|7.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|13.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5