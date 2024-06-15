  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 12.
Гефле
1:1
Перерыв
Ландскруна
0'
1:0
12' Гол
Constantino Capotondi
1:1
32' Гол
Эгнелль Адам

Ход матча

12'
Constantino Capotondi
(Рафаэль Йорк)
1:0
32'
1:1
Эгнелль Адам
(Frederik Ihler)
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Ландскруна
3.25
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3.60
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3.25
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Все Коэффициенты
27
Тобиас
Йоханссон
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
7
Эдквист
Адриан
5
Niclas
Haakansson
44
Iu
Ranera
6
Лагерфельдт
Лукас
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
18
Constantino
Capotondi
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
12
Йонссон
Мелкер
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
7
Карлссон
Виктор
19
Vincent
Sundberg
9
Frederik
Ihler
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Гефле
5-3-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Гефле
Ландскруна

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:3
С
1:0
С
3:1
С
1:5
К
2:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 4 0.33
Энглунд Лео 3 (1) 0.25
Constantino Capotondi 2 0.17
Лундин Антон 2 0.17
Эдквист Адриан 2 0.17
Лагерфельдт Лукас 2 0.17
Ройсхенберг Мартин 1 0.08
Iu Ranera 0 0
Якуб Антонио 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Sebastian Friman 0 0
Niclas Haakansson 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 6 0.5
Kofi Fosuhene Asare 3 0.25
Эгнелль Адам 3 0.25
Дзабич Робин 2 0.17
Vincent Sundberg 1 0.08
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.08
Йонссон Мелкер 1 0.08
Max Nilsson 1 0.08
Samuel Burakovsky 1 0.08
Карлссон Виктор 0 0
Rassa Rahmani 0 0
Gustaf Bruzelius 0 0
Jesper Strid 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 2 1
Лагерфельдт Лукас 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Iu Ranera 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Лундин Антон 1 0
Йельте Якоб 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Kevin Persson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Andersson I 3 0
Эдвардссон Давид 3 0
Max Nilsson 3 0
Rassa Rahmani 1 1
Каддура Амр 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Jesper Strid 1 0
Vincent Sundberg 1 0

Результаты матчей

Гефле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ландскруна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
2
Гефле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ландскруна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
9
Гефле
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Ландскруна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
17%
6
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90

Забито

15
18
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
2
13%
7
39%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
5
33%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
33%
1
6%
76-90

Пропущено

18
6
12 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 5
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
1
17%
16-30
5
28%
1
17%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
2
11%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0
Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0
Ландскруна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0
Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0

Результаты матчей

Гефле
Ландскруна

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Гефле
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
5
6
2
9
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:1 12 7 4 1 19 - 7 25
2.
Дегерфорс
 0:0 12 5 5 2 19 - 13 20
3.
Утсиктенс
 0:0 12 5 5 2 14 - 10 20
4.
Эстер
 11 5 4 2 15 - 9 19
5.
Сандвикен
 11 5 3 3 15 - 13 18
6.
Браге
 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Сковде АИК
 0:0 12 4 4 4 9 - 13 16
8.
Треллеборг
 11 4 3 4 11 - 12 15
9.
Хельсинборг
 11 3 5 3 12 - 11 14
10.
Гефле
 1:1 12 3 5 4 17 - 18 14
11.
Оддевольд
 11 3 4 4 11 - 14 13
12.
Эребру
 11 3 3 5 12 - 15 12
13.
Эстерсунд
 11 3 3 5 10 - 14 12
14.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
15.
Варберг БоИС
 0:0 12 2 4 6 12 - 18 10
16.
Сундсвалль
 12 2 3 7 10 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:1 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Дегерфорс
 0:0 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утсиктенс
 0:0 6 3 3 0 7 - 2 12
5.
Гефле
 1:1 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
7.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Сковде АИК
 0:0 6 2 3 1 3 - 2 9
11.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Эстерсунд
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
14.
Варберг БоИС
 0:0 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
16.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:1 7 3 3 1 10 - 6 12
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Утсиктенс
 0:0 6 2 2 2 7 - 8 8
6.
Сковде АИК
 0:0 6 2 1 3 6 - 11 7
7.
Дегерфорс
 0:0 6 1 4 1 6 - 6 7
8.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Оддевольд
 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
13.
Варберг БоИС
 0:0 6 0 3 3 4 - 9 3
14.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Гефле
 1:1 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Сундсвалль
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Frederik Ihler сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Эгнелль Адам бьет в цель!
  • 12'
    Рафаэль Йорк сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Constantino Capotondi бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Гефле
Ничья
Ландскруна
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Где смотреть матч Гефле 1:1 Ландскруна онлайн

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