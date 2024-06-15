  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 12.
Гефле
1:2
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
12' Гол
Constantino Capotondi
1:1
32' Гол
Эгнелль Адам
53' Желтая карточка
Лагерфельдт Лукас
76' Желтая карточка
Карлссон Виктор
1:2
78' Гол
Карлссон Виктор
90'+6
27
Тобиас
Йоханссон
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
7
Эдквист
Адриан
5
Niclas
Haakansson
44
Iu
Ranera
6
Лагерфельдт
Лукас
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
18
Constantino
Capotondi
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
12
Йонссон
Мелкер
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
7
Карлссон
Виктор
19
Vincent
Sundberg
9
Frederik
Ihler
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Гефле
5-3-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Гефле
Ландскруна

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:3
С
1:0
С
3:1
С
1:5
К
2:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 4 0.33
Энглунд Лео 3 (1) 0.25
Constantino Capotondi 2 0.17
Лундин Антон 2 0.17
Эдквист Адриан 2 0.17
Лагерфельдт Лукас 2 0.17
Ройсхенберг Мартин 1 0.08
Iu Ranera 0 0
Якуб Антонио 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Sebastian Friman 0 0
Niclas Haakansson 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 6 0.5
Kofi Fosuhene Asare 3 0.25
Эгнелль Адам 3 0.25
Дзабич Робин 2 0.17
Vincent Sundberg 1 0.08
Карлссон Виктор 1 0.08
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.08
Йонссон Мелкер 1 0.08
Max Nilsson 1 0.08
Samuel Burakovsky 1 0.08
Сахпекидис Филип 0 0
Rassa Rahmani 0 0
Gustaf Bruzelius 0 0
Jesper Strid 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 4 0
Эдквист Адриан 2 1
Тобиас Йоханссон 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Iu Ranera 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Лундин Антон 1 0
Йельте Якоб 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Kevin Persson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Andersson I 3 0
Эдвардссон Давид 3 0
Max Nilsson 3 0
Rassa Rahmani 1 1
Карлссон Виктор 2 0
Каддура Амр 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Jesper Strid 1 0
Vincent Sundberg 1 0

Результаты матчей

Гефле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ландскруна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
2
Гефле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
9
Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Ландскруна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
3
23%
6
55%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90

Забито

16
20
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
19%
7
35%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
5
31%
3
15%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
31%
2
10%
76-90

Пропущено

20
7
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
10%
1
14%
1-15
5
25%
1
14%
16-30
6
30%
1
14%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
3
15%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0
Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0
Ландскруна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0
Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0

Результаты матчей

Гефле
Ландскруна

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гефле
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
6
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
4
1.5
3
4
1
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
6
6
2
10
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 12 8 3 1 20 - 7 27
2.
Дегерфорс
 12 6 4 2 21 - 13 22
3.
Эстер
 11 5 4 2 15 - 9 19
4.
Утсиктенс
 12 5 4 3 14 - 11 19
5.
Сандвикен
 11 5 3 3 15 - 13 18
6.
Браге
 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Треллеборг
 11 4 3 4 11 - 12 15
8.
Сковде АИК
 12 4 3 5 9 - 15 15
9.
Хельсинборг
 11 3 5 3 12 - 11 14
10.
Оддевольд
 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
Гефле
 12 3 4 5 17 - 19 13
12.
Эребру
 11 3 3 5 12 - 15 12
13.
Эстерсунд
 11 3 3 5 10 - 14 12
14.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 13 - 18 12
15.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
16.
Сундсвалль
 12 2 3 7 10 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Утсиктенс
 6 3 2 1 7 - 3 11
6.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Эстерсунд
 5 2 2 1 7 - 7 8
12.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
13.
Сковде АИК
 6 2 2 2 3 - 4 8
14.
Варберг БоИС
 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
16.
Хельсинборг
 6 0 4 2 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Дегерфорс
 6 2 3 1 8 - 6 9
4.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Варберг БоИС
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Оддевольд
 6 1 2 3 6 - 10 5
13.
Эстерсунд
 6 1 1 4 3 - 7 4
14.
Эребру
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Гефле
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Сундсвалль
 6 0 1 5 3 - 9 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Frederik Ihler сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Эгнелль Адам бьет в цель!
    • 12'
      Рафаэль Йорк сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Constantino Capotondi бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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