Тур: 1. Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум.
1:1
Перерыв
0'
0:1
5' ГолЭскобар Франко
8' Желтая карточкаСилва Алешандре
1:1
25' ГолРиос Даниэль
42' Желтая карточкаЭскобар Франко
44' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
Ход матча
5'
0:1
25'
1:1
42'
11
Леннон
Брукс
24
Кобб
Ноа
26
Уайли
Калеб
19
Риос
Даниэль
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
Главный тренер: Rob Valentino
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Хьюстон Динамо
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
4.5
0
Среднее время на гол
20
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
0.5
Среднее время на гол
22
180
Всего голов
13
1
Голов в среднем за матч
4.33
0.33
Тотал матчей
4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
20
270
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.29
|Альмада Тьяго
|4 (2)
|0.24
|Тьяре Джамал
|4
|0.24
|Лобжанидзе Саба
|4
|0.24
|Риос Даниэль
|2
|0.12
|Уайли Калеб
|1
|0.06
|Силва Алешандре
|1
|0.06
|Слиш Бартош
|1
|0.06
|Леннон Брукс
|0
|0
|Москера Эдвин
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|4
|0.24
|Ковальчик Себастьян
|3
|0.18
|Басси Амине
|2
|0.12
|Эскобар Франко
|2
|0.12
|Блессинг Латиф
|2
|0.12
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.06
|Эррера Эктор
|1
|0.06
|Феррейра Карлос III
|1
|0.06
|Смит Брэд
|1
|0.06
|Сегал Габриэль
|1
|0.06
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леннон Брукс
|4
|0
|Альмада Тьяго
|4
|0
|Гузан Брэд
|2
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Муюмба Тристан
|3
|0
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Фортьюн Аджани
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|4
|1
|Ковальчик Себастьян
|5
|0
|Эскобар Франко
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Микаэль
|3
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Артур Хосе
|2
|0
|Алию Ибрахим
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Басси Амине
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Рейнс Бруклин
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Хьюстон Динамо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
4
Атланта Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Хьюстон Динамо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
8
Атланта Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Хьюстон Динамо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
17
8
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
3
18%
3
38%
76-90
Пропущено
14
12
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
5
36%
2
17%
61-75
2
14%
4
33%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
22
17
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
23%
4
24%
31-45
6
27%
1
6%
46-60
6
27%
3
18%
61-75
3
14%
6
35%
76-90
Пропущено
21
19
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
5
24%
4
21%
46-60
7
33%
4
21%
61-75
2
10%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1
Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Хьюстон Динамо
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
63
26
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
16
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
79
511
313
115
115
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|9
|7
|2
|36 - 19
|34
|2.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|1:3 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 22
|25
|6.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 19
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 31
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|23 - 25
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 25
|14
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|10
|5
|4
|42 - 28
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|1:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 15
|27
|7.
|1:1 Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 27
|25
|8.
|1:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|28 - 23
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|10.
|0:1 Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|11.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 35
|18
|12.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 22
|17
|13.
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|14.
|3:1 Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 28
|16
|15.
|1:1 Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|8.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|1:3 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|3.
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|1:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 15
|11
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|3:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|15.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 10
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|2.
|1:3 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|1:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|1:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|5.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|12.
|3:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|13.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|1:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (5)
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7