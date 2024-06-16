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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
2:2
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
0:1
5' Гол
Эскобар Франко
8' Желтая карточка
Силва Алешандре
1:1
25' Гол
Риос Даниэль
42' Желтая карточка
Эскобар Франко
44' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
53' Желтая карточка
Алию Ибрахим
2:1
55' Гол
Силва Алешандре
58' Желтая карточка
Микаэль
2:2
89' Гол
Блессинг Латиф
90'+9
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
24
Кобб
Ноа
3
Уильямс
Дэррик
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
13
Маккарти
Дакс
16
Силва
Алешандре
10
Альмада
Тьяго
20
Москера
Эдвин
19
Риос
Даниэль
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Артур
Хосе
16
Эррера
Эктор
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
27
Ковальчик
Себастьян
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Хьюстон Динамо

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
5:0
М
4:0
М
4:1

Голы

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

4.5
0

Среднее время на гол

20
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Среднее время на гол

22
180

Всего голов

13
1

Голов в среднем за матч

4.33
0.33

Тотал матчей

4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

20
270

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.29
Альмада Тьяго 4 (2) 0.24
Тьяре Джамал 4 0.24
Лобжанидзе Саба 4 0.24
Риос Даниэль 2 0.12
Силва Алешандре 2 0.12
Уайли Калеб 1 0.06
Слиш Бартош 1 0.06
Леннон Брукс 0 0
Москера Эдвин 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 4 0.24
Ковальчик Себастьян 3 0.18
Блессинг Латиф 3 0.18
Басси Амине 2 0.12
Эскобар Франко 2 0.12
Карраскилья Адальберто 1 0.06
Эррера Эктор 1 0.06
Феррейра Карлос III 1 0.06
Смит Брэд 1 0.06
Сегал Габриэль 1 0.06
Дорси Гриффин 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леннон Брукс 4 0
Альмада Тьяго 4 0
Гузан Брэд 2 1
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Муюмба Тристан 3 0
Грегерсен Стиан 2 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Уильямс Дэррик 1 0
Фортьюн Аджани 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорси Гриффин 4 1
Ковальчик Себастьян 5 0
Микаэль 4 0
Эскобар Франко 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Алию Ибрахим 3 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Эррера Эктор 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Басси Амине 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Рейнс Бруклин 1 0
Сегал Габриэль 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Хьюстон Динамо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
6
Атланта Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Хьюстон Динамо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
8
Атланта Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Хьюстон Динамо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

15
14

Голы по времени матча

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
1
5%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
5
26%
1
10%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
3
16%
4
40%
76-90

Пропущено

16
14
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
5
31%
3
21%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

24
19
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
1
4%
3
16%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
21%
4
21%
31-45
7
29%
29%
1
5%
46-60
6
25%
3
16%
61-75
3
13%
7
37%
76-90

Пропущено

23
21
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
5
22%
5
24%
46-60
7
30%
4
19%
61-75
3
13%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1
Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Хьюстон Динамо

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
2
7
3
1.5
2
6
2
8
2.5
1
7
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
7
2
1
6
1.5
4
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
6
11
3
14
2.5
1
16
1
16
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 18 9 7 2 36 - 19 34
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 8 5 3 28 - 21 29
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
6.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 18 7 4 7 30 - 31 25
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 6 5 6 20 - 20 23
8.
Остин
 0:1 Заявка 18 6 5 7 21 - 26 23
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 21 18
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 17 3 9 5 23 - 26 18
12.
Даллас
 1:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 25 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 5 9 26 - 32 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 19 11 5 3 44 - 28 38
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 8 6 4 29 - 23 30
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 Заявка 18 8 4 6 19 - 18 28
6.
Коламбус Крю
 Заявка 15 7 6 2 24 - 15 27
7.
Торонто
 Заявка 18 7 3 8 27 - 30 24
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 8 5 28 - 25 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 8 5 20 - 22 20
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 4 7 7 25 - 32 19
11.
ФК Монреаль
 Заявка 17 4 6 7 23 - 35 18
12.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 24 - 23 17
14.
Орландо Сити
 Заявка 17 4 5 8 17 - 27 17
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Остин
 0:1 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
6.
Даллас
 1:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 11 14
8.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Торонто
 Заявка 9 5 0 4 19 - 16 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 0:1 Заявка 9 1 3 5 4 - 12 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 8 0 5 3 13 - 18 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 1:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
2.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
3.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
15.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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