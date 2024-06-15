Тур: 1. Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Ангуло
Иван
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
23
Камара
Кей
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
30 Фриман АлексЗащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинНападающий
- Нападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
- Защитник
-
36 Мусто ТомасПолузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Орландо Сити
Лос-Анджелес
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
4
2.33
Среднее время на гол
22
38
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
45
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|5
|0.31
|Торрес Факундо
|2 (1)
|0.13
|Муриэль Луис
|2
|0.13
|Линн Джек
|2
|0.13
|Лодейро Николас
|1
|0.06
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.06
|Ангуло Иван
|1
|0.06
|Брекало Давид
|1
|0.06
|Охеда Мартин
|0
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|10 (4)
|0.63
|Богуш Матеуш
|6
|0.38
|Тильман Тимоти
|4
|0.25
|Оливера Кристиан
|4
|0.25
|Атуэста Эдуард
|2
|0.13
|Моралес Давид
|1
|0.06
|Камара Кей
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|6
|0
|Янссон Робин
|5
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Макгуайр Дункан
|3
|0
|Шлегель Родриго
|1
|1
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|6
|1
|Паленсия Серги
|4
|0
|Тильман Тимоти
|4
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Богуш Матеуш
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Санчес Илье
|2
|0
|Мурильо Хесус
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Сегура Эдди
|1
|0
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
10
20
Орландо Сити
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Лос-Анджелес
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
13
26
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
25%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
1
10%
3
15%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
1
10%
5
25%
31-45
1
10%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
40%
4
20%
76-90
Пропущено
15
6
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
3
50%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Забито
15
29
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
2
13%
4
14%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
3
20%
5
17%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
5
33%
6
21%
76-90
Пропущено
25
18
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
7
28%
2
11%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
3
12%
5
28%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
6
24%
3
17%
61-75
5
20%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1
Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1
Результаты матчей
Орландо Сити
Лос-Анджелес
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
81
26
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
35
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
511
106
214
313
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|9
|7
|2
|36 - 19
|34
|2.
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 19
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|6.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 31
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|23 - 25
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 25
|14
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|42 - 27
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 15
|27
|6.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|18 - 18
|26
|7.
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 26
|25
|8.
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|27 - 23
|21
|9.
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|10.
|0:0 Заявка
|18
|4
|8
|6
|25 - 31
|20
|11.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|12.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 35
|18
|13.
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 21
|17
|14.
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 29
|16
|15.
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|8.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|2.
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|10 - 6
|19
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 14
|11
|11.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|14.
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 14
|7
|15.
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|8.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|5.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 14
|8
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 12
|5
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (5)
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7