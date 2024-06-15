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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 3'
Лос-Анджелес
0'
31
Стедждухар
Мейсон
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
10
Торрес
Факундо
14
Лодейро
Николас
5
Араухо
Сесар
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
9
Муриэль
Луис
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
3
Мурильо
Хесус
33
Лонг
Аарон
24
Холлингсхед
Райан
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
20
Атуэста
Эдуард
19
Богуш
Матеуш
23
Камара
Кей
99
Буанга
Денис
Орландо Сити
4-4-2
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Орландо Сити
Лос-Анджелес

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

М
2:4
ЧМ
1:1
М
2:2
М
4:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

4
2.33

Среднее время на гол

22
38

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
45

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 5 0.31
Торрес Факундо 2 (1) 0.13
Муриэль Луис 2 0.13
Линн Джек 2 0.13
Лодейро Николас 1 0.06
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.06
Ангуло Иван 1 0.06
Брекало Давид 1 0.06
Охеда Мартин 0 0
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 10 (4) 0.63
Богуш Матеуш 6 0.38
Тильман Тимоти 4 0.25
Оливера Кристиан 4 0.25
Атуэста Эдуард 2 0.13
Моралес Давид 1 0.06
Камара Кей 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 6 0
Янссон Робин 5 0
Вильдер Картахена 3 0
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Макгуайр Дункан 3 0
Шлегель Родриго 1 1
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 6 1
Паленсия Серги 4 0
Тильман Тимоти 4 0
Шано Максим 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Богуш Матеуш 3 0
Моралес Давид 1 1
Санчес Илье 2 0
Мурильо Хесус 2 0
Камара Кей 1 0
Лонг Аарон 1 0
Буанга Денис 1 0
Сегура Эдди 1 0
Дуэньяс Эрик 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

10
20
Орландо Сити
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Лос-Анджелес
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

13
26

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
25%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
1
10%
3
15%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
1
10%
5
25%
31-45
1
10%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
40%
4
20%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
3
50%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Забито

15
29
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
2
13%
4
14%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
3
20%
5
17%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
5
33%
6
21%
76-90

Пропущено

25
18
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
7
28%
2
11%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
3
12%
5
28%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
6
24%
3
17%
61-75
5
20%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1
Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1

Результаты матчей

Орландо Сити
Лос-Анджелес

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
3
4
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
10
6
2
14
2.5
3
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 18 9 7 2 36 - 19 34
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 17 9 4 4 28 - 19 31
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 8 5 3 28 - 21 29
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 7 5 5 24 - 19 26
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
7.
Остин
 Заявка 17 6 5 6 21 - 25 23
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 6 4 7 29 - 31 22
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 3 9 4 23 - 25 18
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 21 18
12.
Даллас
 Заявка 16 3 5 8 18 - 25 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 5 9 26 - 32 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 19 10 6 3 42 - 27 36
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 18 8 6 4 29 - 23 30
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Коламбус Крю
 Заявка 15 7 6 2 24 - 15 27
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 18 7 5 6 18 - 18 26
7.
Торонто
 0:0 Заявка 18 7 4 7 26 - 26 25
8.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 17 4 9 4 27 - 23 21
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 4 8 5 20 - 22 20
10.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 18 4 8 6 25 - 31 20
11.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
12.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 17 4 6 7 23 - 35 18
13.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 17 4 5 8 22 - 21 17
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 18 3 7 8 17 - 29 16
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 16 4 2 10 12 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
2.
Шарлотт
 0:0 Заявка 10 5 4 1 10 - 6 19
3.
Интер Майами
 0:0 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Торонто
 0:0 Заявка 9 5 1 3 18 - 12 16
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 10 3 2 5 17 - 14 11
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 12 8
14.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 9 1 4 4 12 - 14 7
15.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 9 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
9.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10.
Остин
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
3.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 9 1 5 3 10 - 14 8
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
13.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 8 0 5 3 6 - 12 5
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Лос-Анджелес
2.80
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3.57
3.70
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