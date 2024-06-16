Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
1:0
Перерыв
Ход матча
3'
1:0
32'
34'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
18
Альба
Жорди
41
Руис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
-
41 Васкез Дэвид
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Фрэй ЯнЗащитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
- Полузащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
- Нападающий
-
73 Афонсо ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Интер Майами
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
73
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|10 (3)
|0.59
|Уре Микаэль
|6
|0.35
|Карранса Хулиан
|6
|0.35
|МакГлинн Джек
|2
|0.12
|Бедойя Алехандро
|2
|0.12
|Салливан Куинн
|1
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.06
|Харриэль Натан
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|12 (1)
|0.63
|Суарес Луис
|12
|0.63
|Кампана Леонардо
|4
|0.21
|Тейлор Роберт
|3
|0.16
|Рохас Матиас II
|3
|0.16
|Альба Жорди
|2
|0.11
|Гомес Диего
|2
|0.11
|Кремаски Бенджамин
|2
|0.11
|Бускетс Серхио
|1
|0.05
|Афонсо Лео
|1
|0.05
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедойя Алехандро
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Эллиотт Джек
|3
|1
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Газдаг Даниэль
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|Вагнер Кай
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|7
|0
|Бускетс Серхио
|4
|0
|Гомес Диего
|4
|0
|Вейгандт Марсело
|4
|0
|Альба Жорди
|3
|0
|Кампана Леонардо
|3
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Руис Давид
|2
|0
|Редондо Федерико
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Рохас Матиас II
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
|Кремаски Бенджамин
|1
|0
|Брайт Янник
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Интер Майами
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
10
1
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Интер Майами
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
15
25
Филадельфия Юнион
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Интер Майами
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
13
Упущенные победы
25
26
Голы по времени матча
Забито
12
16
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
7
58%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
14
12
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
21%
4
33%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
15
28
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
7%
5
18%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
2
13%
5
18%
46-60
4
27%
7
25%
61-75
5
33%
6
21%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Забито
27
44
6 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
7%
5
11%
1-15
2
7%
4
9%
16-30
2
7%
7
16%
31-45
9
33%
8
18%
46-60
5
19%
10
23%
61-75
7
26%
10
23%
76-90
Пропущено
23
25
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
4
17%
6
24%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
7
30%
5
20%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
2
9%
6
24%
61-75
3
13%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3
Интер Майами
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0
Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Интер Майами
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
62
53
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
162
115
126
214
810
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|9
|7
|2
|36 - 19
|34
|2.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|1:3 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 22
|25
|6.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 19
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 31
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|23 - 25
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 25
|14
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|10
|5
|4
|42 - 28
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|1:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 15
|27
|7.
|1:1 Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 27
|25
|8.
|1:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|28 - 23
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|10.
|0:1 Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|11.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 35
|18
|12.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 22
|17
|13.
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|14.
|3:1 Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 28
|16
|15.
|1:1 Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|8.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|1:3 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|3.
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|1:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 15
|11
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|3:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|15.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 10
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|2.
|1:3 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|1:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|1:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|5.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|12.
|3:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|13.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|1:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (5)
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Филадельфия Юнион 1:0 Интер Майами
Исход игры
Филадельфия Юнион
11.1% (14)
Ничья
20.6% (26)
Интер Майами
68.3% (86)
Тотал 2.5
Больше
74.11% (83)
Меньше
25.89% (29)
Обе команды забьют
Да
91.96% (103)
Нет
8.04% (9)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
46% (58)
1:1 Ничья
15.9% (20)
2:1 Филадельфия Юнион
7.1% (9)
1:3 Интер Майами
6.3% (8)
2:2 Ничья
4% (5)
0:2 Интер Майами
3.2% (4)
2:3 Интер Майами
2.4% (3)
1:0 Филадельфия Юнион
2.4% (3)
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