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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
1:0
Перерыв
Интер Майами
0'
1:0
3' Гол
Уре Микаэль
32' Желтая карточка
Руис Давид
34' Желтая карточка
Бедойя Алехандро

Ход матча

3'
Уре Микаэль
(Глеснес Якоб)
1:0
32'
 
Руис Давид
34'
Бедойя Алехандро
 
Прогнозы 126
Филадельфия Юнион 11.1% (14)
X 20.6% (26)
Интер Майами 68.3% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Филадельфия Юнион
Ничья
Интер Майами
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Семмле
Оливер
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
26
Харриэль
Натан
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
14
Рафанелло
Жереми
33
Салливан
Куинн
7
Уре
Микаэль
1
Коллендер
Дрейк
57
Вейгандт
Марсело
6
Авилес
Томас
27
Кривцов
Сергей
18
Альба
Жорди
41
Руис
Давид
5
Бускетс
Серхио
30
Кремаски
Бенджамин
24
Грессель
Юлиан
8
Кампана
Леонардо
16
Тейлор
Роберт
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Интер Майами
4-3-3

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Интер Майами

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СИЦА
1:4
М
4:1
М
2:0
М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
1:2
М
3:0
М
2:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 10 (3) 0.59
Уре Микаэль 6 0.35
Карранса Хулиан 6 0.35
МакГлинн Джек 2 0.12
Бедойя Алехандро 2 0.12
Салливан Куинн 1 0.06
Вагнер Кай 1 0.06
Харриэль Натан 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 12 (1) 0.63
Суарес Луис 12 0.63
Кампана Леонардо 4 0.21
Тейлор Роберт 3 0.16
Рохас Матиас II 3 0.16
Альба Жорди 2 0.11
Гомес Диего 2 0.11
Кремаски Бенджамин 2 0.11
Бускетс Серхио 1 0.05
Афонсо Лео 1 0.05
Грессель Юлиан 0 0
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедойя Алехандро 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Эллиотт Джек 3 1
Лоу Дэмион 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
Харриэль Натан 3 0
Уре Микаэль 2 0
Вагнер Кай 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Салливан Куинн 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Флэк Леон 1 0
Семмле Оливер 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 7 0
Бускетс Серхио 4 0
Гомес Диего 4 0
Вейгандт Марсело 4 0
Альба Жорди 3 0
Кампана Леонардо 3 0
Аллен Ноа 3 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Руис Давид 2 0
Редондо Федерико 2 0
Фрейре Николас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Рохас Матиас II 1 0
Негри Франко 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Кремаски Бенджамин 1 0
Брайт Янник 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Интер Майами
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

10
1
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Интер Майами
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

15
25
Филадельфия Юнион
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Интер Майами
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
13

Упущенные победы

25
26

Голы по времени матча

Забито

12
16
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
7
58%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

14
12
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
21%
4
33%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

15
28
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
7%
5
18%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
2
13%
5
18%
46-60
4
27%
7
25%
61-75
5
33%
6
21%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Забито

27
44
6 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
7%
5
11%
1-15
2
7%
4
9%
16-30
2
7%
7
16%
31-45
9
33%
8
18%
46-60
5
19%
10
23%
61-75
7
26%
10
23%
76-90

Пропущено

23
25
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
4
17%
6
24%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
7
30%
5
20%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
2
9%
6
24%
61-75
3
13%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3
Интер Майами
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0
Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Интер Майами

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
2
1.5
5
3
2
6
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
16
2
11
5
1.5
12
6
2
14
2.5
8
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 18 9 7 2 36 - 19 34
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 17 10 3 4 29 - 19 33
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 8 5 3 28 - 21 29
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 Заявка 17 7 4 6 25 - 22 25
6.
Хьюстон Динамо
 1:1 Заявка 17 6 5 6 19 - 19 23
7.
Остин
 Заявка 17 6 5 6 21 - 25 23
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 6 4 7 29 - 31 22
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 3 9 4 23 - 25 18
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 21 18
12.
Даллас
 Заявка 16 3 5 8 18 - 25 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 5 9 26 - 32 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 19 10 5 4 42 - 28 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 18 8 6 4 29 - 23 30
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 18 8 4 6 19 - 18 28
6.
Коламбус Крю
 Заявка 15 7 6 2 24 - 15 27
7.
Торонто
 1:1 Заявка 18 7 4 7 27 - 27 25
8.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 17 5 8 4 28 - 23 23
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 4 8 5 20 - 22 20
10.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 18 4 7 7 25 - 32 19
11.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 17 4 6 7 23 - 35 18
12.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 17 4 5 8 23 - 22 17
13.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 17 4 5 8 16 - 25 17
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3:1 Заявка 16 5 1 10 15 - 28 16
15.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
8.
Хьюстон Динамо
 1:1 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 1:0 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
3.
Интер Майами
 0:1 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Торонто
 1:1 Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 10 3 2 5 18 - 15 11
11.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 3:1 Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 9 2 3 4 13 - 14 9
15.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 9 1 3 5 6 - 10 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 1:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
7.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 0:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 13 17
3.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 1:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 3:1 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
13.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Руис Давид получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Глеснес Якоб сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Уре Микаэль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 46% пользователей.
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Прогнозы 126
Филадельфия Юнион 11.1% (14)
X 20.6% (26)
Интер Майами 68.3% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Интер Майами
1.92
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4.86
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Филадельфия Юнион 1:0 Интер Майами

Исход игры
Филадельфия Юнион
11.1% (14)
Ничья
20.6% (26)
Интер Майами
68.3% (86)
Тотал 2.5
Больше
74.11% (83)
Меньше
25.89% (29)
Обе команды забьют
Да
91.96% (103)
Нет
8.04% (9)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
46% (58)
1:1 Ничья
15.9% (20)
2:1 Филадельфия Юнион
7.1% (9)
1:3 Интер Майами
6.3% (8)
2:2 Ничья
4% (5)
0:2 Интер Майами
3.2% (4)
2:3 Интер Майами
2.4% (3)
1:0 Филадельфия Юнион
2.4% (3)
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