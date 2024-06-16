Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
0:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаБауэр Джош
40' Желтая карточкаЭйле Ноа
75' Желтая карточкаЭдельман Даниэль
90'+4
Ход матча
32'
40'
75'
18
Мира
Райан
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
22
Бауэр
Джош
16
Йервуд
Дрю
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
11
Бойд
Тайлер
- Основной состав
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
-
-
Главный тренер: Rumba Munthali
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Нэшвилл
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.71
0.29
Тотал матчей
0.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
126
315
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|9 (1)
|0.5
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.33
|Харпер Кэмерон
|3
|0.17
|Маноэль Элиас
|3
|0.17
|Ванзейр Данте
|2
|0.11
|Амайя Фрэнки
|1
|0.06
|Толкин Джон
|1
|0.06
|Кармона Викельман
|1
|0.06
|Рейес Андрес
|1
|0.06
|Бёрк Кори
|1
|0.06
|Нилис Шон
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|5
|0.29
|Мухтар Хани
|4 (2)
|0.24
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.18
|Шаффелбург Джейкоб
|1
|0.06
|Циммерман Уокер
|1
|0.06
|Мур Шак
|1
|0.06
|Мьюл Алекс
|1
|0.06
|Йервуд Дрю
|1
|0.06
|Годой Анибал
|1
|0.06
|Махер Джек
|1
|0.06
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|4
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Нилис Шон
|2
|1
|Эйле Ноа
|2
|1
|Рейес Андрес
|1
|1
|Харпер Кэмерон
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Бауэр Джош
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мухтар Хани
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Шаффелбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Нэшвилл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
2
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Нэшвилл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
11
15
Нью-Йорк Ред Буллз
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
15
4
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
25%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
3
21%
6
35%
31-45
4
29%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
29%
4
24%
76-90
Пропущено
18
11
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
5
28%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
7
39%
3
27%
61-75
3
17%
3
27%
76-90
Забито
29
21
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
2
7%
1
5%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
5
17%
6
29%
31-45
7
24%
4
19%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
8
28%
5
24%
76-90
Пропущено
23
21
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
6
26%
3
14%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
7
30%
4
19%
61-75
5
22%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1
Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Нэшвилл
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
91
44
55
35
19
26
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
34
55
16
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
125
99
611
414
116
315
116
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|36 - 19
|34
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|6.
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|30 - 31
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 20
|23
|8.
|0:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 21
|18
|11.
|0:1 Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 26
|18
|12.
|1:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 25
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 28
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 15
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 30
|24
|8.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|28 - 25
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 35
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 23
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 27
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|6.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 11
|14
|8.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|19 - 16
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|12.
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 18
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|1:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6