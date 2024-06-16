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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Конец матча
Нэшвилл
0'
32' Желтая карточка
Бауэр Джош
40' Желтая карточка
Эйле Ноа
75' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
90'+4
18
Мира
Райан
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
17
Харпер
Кэмерон
8
Амайя
Фрэнки
75
Эдельман
Даниэль
19
Кармона
Викельман
13
Ванзейр
Данте
11
Маноэль
Элиас
1
Уиллис
Джо
22
Бауэр
Джош
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
16
Йервуд
Дрю
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
11
Бойд
Тайлер
9
Сарридж
Сэм
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Нэшвилл
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Нэшвилл

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

М
0:0
М
0:1
М
0:0
ТМК
1:0
ТМК
1:0
М
1:1
М
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.71
0.29

Тотал матчей

0.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

126
315

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 9 (1) 0.5
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.33
Харпер Кэмерон 3 0.17
Маноэль Элиас 3 0.17
Ванзейр Данте 2 0.11
Амайя Фрэнки 1 0.06
Толкин Джон 1 0.06
Кармона Викельман 1 0.06
Рейес Андрес 1 0.06
Бёрк Кори 1 0.06
Нилис Шон 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 5 0.29
Мухтар Хани 4 (2) 0.24
Банбери Тил 3 (2) 0.18
Шаффелбург Джейкоб 1 0.06
Циммерман Уокер 1 0.06
Мур Шак 1 0.06
Мьюл Алекс 1 0.06
Йервуд Дрю 1 0.06
Годой Анибал 1 0.06
Махер Джек 1 0.06
Бойд Тайлер 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 4 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Нилис Шон 2 1
Эйле Ноа 2 1
Рейес Андрес 1 1
Харпер Кэмерон 2 0
Толкин Джон 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Бёрк Кори 1 0
Нилис Дилан 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Бауэр Джош 3 0
Бойд Тайлер 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мухтар Хани 1 0
Мур Шак 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Шаффелбург Джейкоб 1 0
МакНотон Лукас 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Нэшвилл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Нэшвилл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

11
15
Нью-Йорк Ред Буллз
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

15
4
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
25%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
3
21%
6
35%
31-45
4
29%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
29%
4
24%
76-90

Пропущено

18
11
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
5
28%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
7
39%
3
27%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Забито

29
21
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
2
7%
1
5%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
5
17%
6
29%
31-45
7
24%
4
19%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
8
28%
5
24%
76-90

Пропущено

23
21
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
6
26%
3
14%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
7
30%
4
19%
61-75
5
22%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1
Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Нэшвилл

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
4
1.5
5
5
3
5
2.5
1
9
2
6
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
4
5
5
1.5
1
6
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
5
9
9
1.5
6
11
4
14
2.5
1
16
3
15
3.5
1
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 18 9 7 2 36 - 19 34
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 8 5 3 28 - 21 29
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
6.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 18 7 4 7 30 - 31 25
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 6 5 6 20 - 20 23
8.
Остин
 0:1 Заявка 18 6 5 7 21 - 26 23
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 21 18
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 17 3 9 5 23 - 26 18
12.
Даллас
 1:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 25 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 5 9 26 - 32 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 19 11 5 3 44 - 28 38
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 8 6 4 29 - 23 30
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 Заявка 18 8 4 6 19 - 18 28
6.
Коламбус Крю
 Заявка 15 7 6 2 24 - 15 27
7.
Торонто
 Заявка 18 7 3 8 27 - 30 24
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 8 5 28 - 25 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 8 5 20 - 22 20
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 4 7 7 25 - 32 19
11.
ФК Монреаль
 Заявка 17 4 6 7 23 - 35 18
12.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 24 - 23 17
14.
Орландо Сити
 Заявка 17 4 5 8 17 - 27 17
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Остин
 0:1 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
6.
Даллас
 1:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 11 14
8.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Торонто
 Заявка 9 5 0 4 19 - 16 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 0:1 Заявка 9 1 3 5 4 - 12 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 8 0 5 3 13 - 18 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 1:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
2.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
3.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
15.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Эйле Ноа получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Бауэр Джош получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Г О О О О Л - Нилис Дилан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нэшвилл онлайн

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