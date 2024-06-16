Тур: 1. Стадион: Джилетт.
3:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолБак Ноуэл
1:1
13' ГолГолд Райан
2:1
21' ГолВриони Джакомо
29' Желтая карточкаАрреага Хавьер
3:1
39' ГолБайрактаревич Есмир
89' Желтая карточкаПико Фабрис
90' Желтая карточкаБерхальтер Себастьян
3:2
90' ГолГолд Райан
90'+5
Ход матча
7'
1:0
13'
1:1
21'
2:1
29'
39'
89'
90'
3:2
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
24
Джонс
Дехуан
29
Бак
Ноуэл
14
Харкс
Иэн
10
Хиль
Карлес
15
Утвик
Бьорн
14
Мартинш
Луиш
45
Вите
Педро
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Пико ФабрисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сартини Ванни
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Ванкувер Уайткэпс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.8
Среднее время на гол
49
50
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.5
Среднее время на гол
50
180
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.82
1.09
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
82
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|5
|0.31
|Вриони Джакомо
|3
|0.19
|Чанкалай Томас
|2
|0.13
|Байрактаревич Есмир
|2
|0.13
|Хиль Начо
|1
|0.06
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.06
|Бак Ноуэл
|1
|0.06
|Борреро Дилан
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голд Райан
|9 (2)
|0.53
|Уайт Брайан
|5
|0.29
|Пико Фабрис
|3
|0.18
|Рапосо Райан
|2
|0.12
|Крейлах Дамир
|2
|0.12
|Шёпф Алессандро
|1
|0.06
|Али Ахмед
|1
|0.06
|Веселинович Ранко
|1
|0.06
|Лаборда Матиас
|1
|0.06
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.06
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Кесслер Генри
|5
|0
|Вриони Джакомо
|3
|1
|Арреага Хавьер
|4
|0
|Харкс Иэн
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Ивачич Альяз
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|5
|0
|Пико Фабрис
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Голд Райан
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Лаборда Матиас
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Нью-Инглэнд Революшн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ванкувер Уайткэпс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
3
10
Нью-Инглэнд Революшн
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Ванкувер Уайткэпс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
8
13
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
9%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
5
38%
76-90
Пропущено
15
11
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
5
33%
4
36%
76-90
Забито
15
26
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
2
13%
4
15%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
3
20%
4
15%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
3
20%
9
35%
76-90
Пропущено
29
22
9 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
7%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
5
17%
6
27%
31-45
6
21%
6
27%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
10
34%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
18
35
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
72
25
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
143
313
89
115
314
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|36 - 19
|34
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|6.
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|30 - 31
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 20
|23
|8.
|0:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 21
|18
|11.
|0:1 Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 26
|18
|12.
|1:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 25
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 28
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 15
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 30
|24
|8.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|28 - 25
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 35
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 23
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 27
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|6.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 11
|14
|8.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|19 - 16
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|12.
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 18
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|1:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6