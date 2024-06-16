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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
1:0
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
45' Желтая карточка
Приветт Эндрю
1:0
45' Гол
Варгас Кервин Кальдерон
72' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
75' Желтая карточка
Дахоме Кристиан
75' Желтая карточка
Tyger Smalls
88' Желтая карточка
Кахлина Кристиян
90' Желтая карточка
Бёрн Натан
90'+8
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
13
Бронико
Брандт
8
Вествуд
Эшли
28
Диани
Джибриль
11
Абада
Лиэль
33
Агьеманг
Патрик
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
24
Боно
Александер
16
Таббс
Гаррисон
3
Бартлетт
Лукас
45
Акинмбони
Матаи
7
Сантуш
Педру
43
Клих
Матеуш
4
Пелтола
Матти
11
Дахоме
Кристиан
8
Страуд
Джаред
20
Бентеке
Кристиан
17
Маррелл
Джейкоб
Шарлотт
4-3-3
Ди Си Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Шарлотт
Ди Си Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

М
0:0
М
3:0
ТМК
2:3
М
3:0
М
3:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
150

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варгас Кервин Кальдерон 3 0.17
Агьеманг Патрик 3 0.17
Абада Лиэль 3 0.17
Вествуд Эшли 2 0.11
Деягере Брехт 1 0.06
Петкович Никола 1 0.06
Копетти Энцо 1 0.06
Тавареш Юри 1 0.06
Диани Джибриль 1 (1) 0.06
Маланда Адилсон 1 0.06
Бендер Бен 1 0.06
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Бронико Брандт 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 13 (1) 0.72
Клих Матеуш 2 (2) 0.11
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.11
Страуд Джаред 1 0.06
Сантуш Педру 1 0.06
Бартлетт Лукас 1 0.06
Дахоме Кристиан 1 0.06
Маквей Кристофер 1 0.06
Пирани Габриэл 1 0.06
Флетчер Кристиан 1 0.06
Маррелл Джейкоб 1 0.06
Эррера Аарон 0 0
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Вествуд Эшли 5 0
Деягере Брехт 5 0
Тавареш Юри 4 0
Приветт Эндрю 4 0
Агьеманг Патрик 3 0
Кахлина Кристиян 3 0
Урсо Жуниор 3 0
Бронико Брандт 3 0
Арфилд Скотт 2 0
Петкович Никола 2 0
Бёрн Натан 2 0
Уронен Йере 2 0
Tyger Smalls 2 0
Педро Жоао 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Диани Джибриль 1 0
Абада Лиэль 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 6 0
Дахоме Кристиан 6 0
Бентеке Кристиан 5 0
Эррера Аарон 5 0
Хопкинс Джексон 4 0
Сантуш Педру 2 1
Пелтола Матти 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Страуд Джаред 3 0
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Бартлетт Лукас 2 0
Родригес Мартин IV 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Акинмбони Матаи 1 0
Маррелл Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
7
Шарлотт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ди Си Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

4
11
Шарлотт
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Ди Си Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

5
18

Голы по времени матча

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
1
9%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
4
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
1
14%
4
27%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
7
54%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90

Забито

18
26
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
2
11%
3
12%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
22%
7
27%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
5
28%
5
19%
76-90

Пропущено

19
31
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
8
42%
6
19%
31-45
3
16%
3
10%
46-60
1
5%
5
16%
61-75
7
37%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1

Результаты матчей

Шарлотт
Ди Си Юнайтед

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
5
4
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1
7
1.5
4
5
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
4
14
1.5
9
9
2
16
2.5
2
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 18 9 7 2 36 - 19 34
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 8 5 3 28 - 21 29
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
6.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 18 7 4 7 30 - 31 25
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 6 5 6 20 - 20 23
8.
Остин
 0:1 Заявка 18 6 5 7 21 - 26 23
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 21 18
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 17 3 9 5 23 - 26 18
12.
Даллас
 1:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 25 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 5 9 26 - 32 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 19 11 5 3 44 - 28 38
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 8 6 4 29 - 23 30
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 Заявка 18 8 4 6 19 - 18 28
6.
Коламбус Крю
 Заявка 15 7 6 2 24 - 15 27
7.
Торонто
 Заявка 18 7 3 8 27 - 30 24
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 8 5 28 - 25 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 8 5 20 - 22 20
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 4 7 7 25 - 32 19
11.
ФК Монреаль
 Заявка 17 4 6 7 23 - 35 18
12.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 24 - 23 17
14.
Орландо Сити
 Заявка 17 4 5 8 17 - 27 17
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Остин
 0:1 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
6.
Даллас
 1:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 11 14
8.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Торонто
 Заявка 9 5 0 4 19 - 16 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 0:1 Заявка 9 1 3 5 4 - 12 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 8 0 5 3 13 - 18 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 1:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
2.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
3.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
15.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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