Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаПриветт Эндрю
1:0
45' ГолВаргас Кервин Кальдерон
72' Желтая карточкаБентеке Кристиан
75' Желтая карточкаДахоме Кристиан
75' Желтая карточкаTyger Smalls
88' Желтая карточкаКахлина Кристиян
90' Желтая карточкаБёрн Натан
90'+8
Ход матча
45'
45'
72'
75'
75'
88'
90'
14
Бёрн
Натан
21
Уронен
Йере
11
Абада
Лиэль
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бендер БенПолузащитник
- Нападающий
-
25 Tyger Smalls
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
История личных встреч
Шарлотт
Ди Си Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
150
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варгас Кервин Кальдерон
|3
|0.17
|Агьеманг Патрик
|3
|0.17
|Абада Лиэль
|3
|0.17
|Вествуд Эшли
|2
|0.11
|Деягере Брехт
|1
|0.06
|Петкович Никола
|1
|0.06
|Копетти Энцо
|1
|0.06
|Тавареш Юри
|1
|0.06
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.06
|Маланда Адилсон
|1
|0.06
|Бендер Бен
|1
|0.06
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Бронико Брандт
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|13 (1)
|0.72
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.11
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.11
|Страуд Джаред
|1
|0.06
|Сантуш Педру
|1
|0.06
|Бартлетт Лукас
|1
|0.06
|Дахоме Кристиан
|1
|0.06
|Маквей Кристофер
|1
|0.06
|Пирани Габриэл
|1
|0.06
|Флетчер Кристиан
|1
|0.06
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.06
|Эррера Аарон
|0
|0
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Вествуд Эшли
|5
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Приветт Эндрю
|4
|0
|Агьеманг Патрик
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|3
|0
|Урсо Жуниор
|3
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Арфилд Скотт
|2
|0
|Петкович Никола
|2
|0
|Бёрн Натан
|2
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Tyger Smalls
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Диани Джибриль
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|6
|0
|Дахоме Кристиан
|6
|0
|Бентеке Кристиан
|5
|0
|Эррера Аарон
|5
|0
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Сантуш Педру
|2
|1
|Пелтола Матти
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Страуд Джаред
|3
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Бартлетт Лукас
|2
|0
|Родригес Мартин IV
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Акинмбони Матаи
|1
|0
|Маррелл Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
7
Шарлотт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ди Си Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
4
11
Шарлотт
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Ди Си Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
5
18
Голы по времени матча
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
1
9%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
4
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
1
14%
4
27%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
7
54%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90
Забито
18
26
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
2
11%
3
12%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
22%
7
27%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
5
28%
5
19%
76-90
Пропущено
19
31
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
8
42%
6
19%
31-45
3
16%
3
10%
46-60
1
5%
5
16%
61-75
7
37%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1
Результаты матчей
Шарлотт
Ди Си Юнайтед
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
54
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
17
45
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
414
99
216
216
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|36 - 19
|34
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|6.
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|30 - 31
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 20
|23
|8.
|0:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 21
|18
|11.
|0:1 Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 26
|18
|12.
|1:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 25
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 28
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 15
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 30
|24
|8.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|28 - 25
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 35
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 23
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 27
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|6.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 11
|14
|8.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|19 - 16
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|12.
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 18
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|1:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6