Тур: 1. Стадион: Сапуто.
0:0
Перерыв
Ход матча
22'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
14
Енели
Эмека
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
33 Tommy Silva
-
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
ФК Монреаль
Реал Солт-Лейк
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
2.6
0.75
Среднее время на гол
34
120
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.11
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
42
81
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сунуси Ибрахим
|5
|0.29
|Ласситер Ариэль
|3
|0.18
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.18
|Мартинес Хосеф
|2
|0.12
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.12
|Шуаньер Матьё
|2 (1)
|0.12
|Пьетт Самюэль
|1
|0.06
|Янков Доминик
|1
|0.06
|Фернандо Алварез
|1
|0.06
|Тойе Мейсон
|1
|0.06
|Дюк Брайс
|1
|0.06
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Хоакин Соса
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|16 (2)
|0.89
|Гомес Карлос III
|8
|0.44
|Джулио Андерсон
|5
|0.28
|Луна Диего
|3
|0.17
|Катранис Александрос
|2
|0.11
|Паласио Нельсон
|1
|0.06
|Енели Эмека
|1
|0.06
|Крукс Мэтт
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Вера Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ласситер Ариэль
|4
|1
|Пьетт Самюэль
|5
|0
|Шуаньер Матьё
|5
|0
|Янков Доминик
|4
|0
|Кэмпбелл Джордж
|4
|0
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|1
|Салиба Натан
|1
|1
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Фернандо Алварез
|1
|0
|Коккаро Матиас
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|7
|0
|Крукс Мэтт
|5
|0
|Гомес Карлос III
|4
|0
|Катранис Александрос
|4
|0
|Енели Эмека
|4
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Охеда Брайан
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Овьедо Брайан
|1
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Паласио Нельсон
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Реал Солт-Лейк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
8
ФК Монреаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
20
2
Упущенные победы
7
19
ФК Монреаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Реал Солт-Лейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
12
27
Голы по времени матча
Забито
11
16
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
5
45%
4
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
1
9%
5
31%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
6
30%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
4
36%
2
10%
61-75
1
9%
6
30%
76-90
Пропущено
25
7
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
12%
2
29%
1-15
4
16%
1
14%
16-30
2
8%
1
14%
31-45
6
24%
1
14%
46-60
2
8%
1
14%
61-75
8
32%
1
14%
76-90
Забито
22
36
13 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
9
25%
16-30
5
23%
9
25%
31-45
1
5%
1
3%
46-60
6
27%
6
17%
61-75
2
9%
11
31%
76-90
Пропущено
36
19
15 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
8%
2
11%
1-15
7
19%
1
5%
16-30
5
14%
4
21%
31-45
9
25%
5
26%
46-60
2
6%
2
11%
61-75
10
28%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1
ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0
Результаты матчей
ФК Монреаль
Реал Солт-Лейк
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
42
53
15
44
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
46
54
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
152
88
107
313
611
115
314
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|9
|7
|2
|36 - 19
|34
|2.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|1:3 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 22
|25
|6.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 19
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 31
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|23 - 25
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 25
|14
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|10
|5
|4
|42 - 28
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|1:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 15
|27
|7.
|1:1 Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 27
|25
|8.
|1:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|28 - 23
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|10.
|0:1 Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|11.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 35
|18
|12.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 22
|17
|13.
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|14.
|3:1 Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 28
|16
|15.
|1:1 Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|8.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|1:3 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|3.
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|1:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 15
|11
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|3:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|15.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 10
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|2.
|1:3 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|1:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|1:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|5.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|12.
|3:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|13.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|1:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (5)
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7