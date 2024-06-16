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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
0:0
Перерыв
Реал Солт-Лейк
0'
22' Желтая карточка
Янков Доминик

Ход матча

22'
Янков Доминик
 
Прогноз на матч от Liveresult
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ФК Монреаль
Ничья
Реал Солт-Лейк
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
4
Фернандо
Алварез
22
Тейшейра
Руан
3
Хоакин
Соса
19
Салиба
Натан
2
Ваньяма
Виктор
8
Янков
Доминик
10
Дюк
Брайс
14
Сунуси
Ибрахим
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
19
Дэвис
Боде
4
Вера
Брайан
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
11
Гомес
Карлос
III
9
Аранго
Кристиан
8
Луна
Диего
29
Джулио
Андерсон
ФК Монреаль
3-4-2-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Реал Солт-Лейк

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
1:1
М
3:1
М
1:1
М
4:1
М
3:1
М
3:2
М
1:0

Голы

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

2.6
0.75

Среднее время на гол

34
120

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.11
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

42
81

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сунуси Ибрахим 5 0.29
Ласситер Ариэль 3 0.18
Коккаро Матиас 3 (2) 0.18
Мартинес Хосеф 2 0.12
Вильсен Жюль-Антони 2 0.12
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.12
Пьетт Самюэль 1 0.06
Янков Доминик 1 0.06
Фернандо Алварез 1 0.06
Тойе Мейсон 1 0.06
Дюк Брайс 1 0.06
Тейшейра Руан 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Хоакин Соса 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 16 (2) 0.89
Гомес Карлос III 8 0.44
Джулио Андерсон 5 0.28
Луна Диего 3 0.17
Катранис Александрос 2 0.11
Паласио Нельсон 1 0.06
Енели Эмека 1 0.06
Крукс Мэтт 0 0
Чанг Майкель 0 0
Вера Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Охеда Брайан 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласситер Ариэль 4 1
Пьетт Самюэль 5 0
Шуаньер Матьё 5 0
Янков Доминик 4 0
Кэмпбелл Джордж 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Эдвардс Рахим 2 1
Салиба Натан 1 1
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Хоакин Соса 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 7 0
Крукс Мэтт 5 0
Гомес Карлос III 4 0
Катранис Александрос 4 0
Енели Эмека 4 0
Аранго Кристиан 3 0
Макмат Зак 2 0
Охеда Брайан 2 0
Дэвис Боде 2 0
Овьедо Брайан 1 0
Руис Пабло 1 0
Луна Диего 1 0
Паласио Нельсон 1 0
Барахас Фидель 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Реал Солт-Лейк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
8
ФК Монреаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Реал Солт-Лейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

7
19
ФК Монреаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Реал Солт-Лейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

11
16
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
5
45%
4
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
1
9%
5
31%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Забито

11
20
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
6
30%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
4
36%
2
10%
61-75
1
9%
6
30%
76-90

Пропущено

25
7
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
12%
2
29%
1-15
4
16%
1
14%
16-30
2
8%
1
14%
31-45
6
24%
1
14%
46-60
2
8%
1
14%
61-75
8
32%
1
14%
76-90

Забито

22
36
13 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
9
25%
16-30
5
23%
9
25%
31-45
1
5%
1
3%
46-60
6
27%
6
17%
61-75
2
9%
11
31%
76-90

Пропущено

36
19
15 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
8%
2
11%
1-15
7
19%
1
5%
16-30
5
14%
4
21%
31-45
9
25%
5
26%
46-60
2
6%
2
11%
61-75
10
28%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1
ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0

Результаты матчей

ФК Монреаль
Реал Солт-Лейк

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
2
1.5
5
3
1
5
2.5
4
4
1
5
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
5
4
2
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
2
8
8
1.5
10
7
3
13
2.5
6
11
1
15
3.5
3
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 18 9 7 2 36 - 19 34
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 17 10 3 4 29 - 19 33
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 8 5 3 28 - 21 29
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 Заявка 17 7 4 6 25 - 22 25
6.
Хьюстон Динамо
 1:1 Заявка 17 6 5 6 19 - 19 23
7.
Остин
 Заявка 17 6 5 6 21 - 25 23
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 6 4 7 29 - 31 22
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 3 9 4 23 - 25 18
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 21 18
12.
Даллас
 Заявка 16 3 5 8 18 - 25 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 5 9 26 - 32 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 19 10 5 4 42 - 28 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 18 8 6 4 29 - 23 30
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 18 8 4 6 19 - 18 28
6.
Коламбус Крю
 Заявка 15 7 6 2 24 - 15 27
7.
Торонто
 1:1 Заявка 18 7 4 7 27 - 27 25
8.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 17 5 8 4 28 - 23 23
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 4 8 5 20 - 22 20
10.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 18 4 7 7 25 - 32 19
11.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 17 4 6 7 23 - 35 18
12.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 17 4 5 8 23 - 22 17
13.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 17 4 5 8 16 - 25 17
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3:1 Заявка 16 5 1 10 15 - 28 16
15.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
8.
Хьюстон Динамо
 1:1 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 1:0 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
3.
Интер Майами
 0:1 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Торонто
 1:1 Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 10 3 2 5 18 - 15 11
11.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 3:1 Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 9 2 3 4 13 - 14 9
15.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 9 1 3 5 6 - 10 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 1:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
7.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 0:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 13 17
3.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 1:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 3:1 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
13.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Янков Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Реал Солт-Лейк.
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ФК Монреаль
Ничья
Реал Солт-Лейк
3.50
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3.85
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