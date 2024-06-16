Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
1:1
Перерыв
Ход матча
41'
44'
90
Гавран
Лука
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
29
Керр
Деандре
34
Брэди
Крис
24
Дин
Джонатан
- Основной состав
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
81 Hassan Ayari
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Торонто
Чикаго Файр
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
33 матча
39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
19
Голов в среднем за матч
2.12
1.19
Среднее время на гол
42
75
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.44
1.41
Среднее время на гол
62
63
Всего голов
59
43
Голов в среднем за матч
1.79
1.3
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|7
|0.39
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0.33
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.22
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.11
|Спайсер Тайрис
|2
|0.11
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.06
|Петретта Рауль
|1
|0.06
|Осорио Джонатан
|1
|0.06
|Флорес Дейби
|1
|0.06
|Этьенн Дерик
|1
|0.06
|Камареро Алонсо Коэльо
|0
|0
|Франклин Кобе
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|5
|0.28
|Гутьеррес Брайан
|4 (1)
|0.22
|Герберс Фабиан
|2
|0.11
|Хайле-Селассие Марен
|2
|0.11
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.11
|Акоста Келлин
|2
|0.11
|Теран Карлос
|1
|0.06
|Суке Арно
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Гутман Эндрю
|0
|0
|Куциас Георгиос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|2
|Лонг Кевин
|6
|1
|Гомис Никесон
|4
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Лонгстафф Мэттью
|4
|0
|Инсинье Лоренцо
|3
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Флорес Дейби
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Томпсон Коси
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аригони Аллан
|6
|0
|Герберс Фабиан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Гутьеррес Брайан
|4
|0
|Акоста Келлин
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Наварро Федерико
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Дин Джонатан
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Чикаго Файр
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
6
Торонто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Чикаго Файр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
5
9
Торонто
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Чикаго Файр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
17
6
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
4
24%
2
33%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90
Пропущено
13
12
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
5
38%
3
25%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
38%
5
45%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
7%
4
24%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
7
50%
2
12%
76-90
Забито
25
17
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
4
16%
1
6%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
8
32%
6
35%
76-90
Пропущено
27
29
7 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
1
4%
5
17%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
3
11%
5
17%
31-45
3
11%
4
14%
46-60
5
19%
7
24%
61-75
12
44%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1
Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3
Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1
Результаты матчей
Торонто
Чикаго Файр
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Торонто
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
37
35
19
17
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
52
36
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
89
413
314
116
116
116
116
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|9
|7
|2
|36 - 19
|34
|2.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|1:3 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 22
|25
|6.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 19
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 31
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|23 - 25
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 25
|14
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|19
|10
|5
|4
|42 - 28
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|1:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 15
|27
|7.
|1:1 Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 27
|25
|8.
|1:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|28 - 23
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|10.
|0:1 Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|11.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 35
|18
|12.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 22
|17
|13.
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|14.
|3:1 Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 28
|16
|15.
|1:1 Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|8.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|1:3 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|3.
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|1:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 15
|11
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|3:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|15.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 10
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|2.
|1:3 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|1:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|7.
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|1:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|5.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|12.
|3:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|13.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|1:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (5)
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7