  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
1:1
Перерыв
Чикаго Файр

Ход матча

41'
0:1
Хайле-Селассие Марен
(Герберс Фабиан)
44'
Инсинье Лоренцо
(Петретта Рауль)
1:1
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Чикаго Файр
4.45
3.80
Реклама, betboom.ru
3.95
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
90
Гавран
Лука
17
Рустед
Сигурд
5
Лонг
Кевин
28
Петретта
Рауль
7
Маршалл-Ратти
Джакил
24
Инсинье
Лоренцо
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
20
Флорес
Дейби
8
Лонгстафф
Мэттью
11
Этьенн
Дерик
29
Керр
Деандре
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
22
Пинеда
Маурисио
27
Аригони
Аллан
24
Дин
Джонатан
21
Герберс
Фабиан
23
Акоста
Келлин
7
Хайле-Селассие
Марен
17
Гутьеррес
Брайан
9
Кейперс
Уго
Торонто
3-4-2-1
Чикаго Файр
3-4-2-1

История личных встреч

Торонто
Чикаго Файр

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

33 матча

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:0
М
0:0
М
2:0
М
3:2
М
3:1
М
1:2
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
1:2
М
2:2
М
1:3
М
3:1
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
0:0
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:2
М
2:1

Голы

Всего голов

36
19

Голов в среднем за матч

2.12
1.19

Среднее время на гол

42
75

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.44
1.41

Среднее время на гол

62
63

Всего голов

59
43

Голов в среднем за матч

1.79
1.3

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 7 0.39
Овусу Принс-Осеи 6 0.33
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.22
Лонгстафф Мэттью 2 0.11
Спайсер Тайрис 2 0.11
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.06
Петретта Рауль 1 0.06
Осорио Джонатан 1 0.06
Флорес Дейби 1 0.06
Этьенн Дерик 1 0.06
Камареро Алонсо Коэльо 0 0
Франклин Кобе 0 0
Керр Деандре 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 5 0.28
Гутьеррес Брайан 4 (1) 0.22
Герберс Фабиан 2 0.11
Хайле-Селассие Марен 2 0.11
Шакири Джердан 2 (2) 0.11
Акоста Келлин 2 0.11
Теран Карлос 1 0.06
Суке Арно 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Гутман Эндрю 0 0
Куциас Георгиос 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 2
Лонг Кевин 6 1
Гомис Никесон 4 1
Осорио Джонатан 5 0
Петретта Рауль 4 0
Лонгстафф Мэттью 4 0
Инсинье Лоренцо 3 0
Джонсон Шон 3 0
Флорес Дейби 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Томпсон Коси 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аригони Аллан 6 0
Герберс Фабиан 5 0
Теран Карлос 3 1
Кцихос Рафаэль 4 0
Гутьеррес Брайан 4 0
Акоста Келлин 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Барлоу Том 2 0
Наварро Федерико 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Дин Джонатан 1 0
Брэди Крис 1 0

Результаты матчей

Торонто
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Чикаго Файр
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
6
Торонто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Чикаго Файр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

5
9
Торонто
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Чикаго Файр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

17
6
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
4
24%
2
33%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90

Пропущено

13
12
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
5
38%
3
25%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
38%
5
45%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
7%
4
24%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
7
50%
2
12%
76-90

Забито

25
17
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
4
16%
1
6%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
8
32%
6
35%
76-90

Пропущено

27
29
7 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
1
4%
5
17%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
3
11%
5
17%
31-45
3
11%
4
14%
46-60
5
19%
7
24%
61-75
12
44%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1
Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3
Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1

Результаты матчей

Торонто
Чикаго Файр

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Торонто
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
7
3
5
2.5
1
9
1
7
3.5
1
9
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
2
3
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
8
9
1.5
4
13
3
14
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 18 9 7 2 36 - 19 34
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 17 10 3 4 29 - 19 33
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 8 5 3 28 - 21 29
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 Заявка 17 7 4 6 25 - 22 25
6.
Хьюстон Динамо
 1:1 Заявка 17 6 5 6 19 - 19 23
7.
Остин
 Заявка 17 6 5 6 21 - 25 23
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 6 4 7 29 - 31 22
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 3 9 4 23 - 25 18
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 21 18
12.
Даллас
 Заявка 16 3 5 8 18 - 25 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 5 9 26 - 32 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 19 10 5 4 42 - 28 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 18 8 6 4 29 - 23 30
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 18 8 4 6 19 - 18 28
6.
Коламбус Крю
 Заявка 15 7 6 2 24 - 15 27
7.
Торонто
 1:1 Заявка 18 7 4 7 27 - 27 25
8.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 17 5 8 4 28 - 23 23
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 4 8 5 20 - 22 20
10.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 18 4 7 7 25 - 32 19
11.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 17 4 6 7 23 - 35 18
12.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 17 4 5 8 23 - 22 17
13.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 17 4 5 8 16 - 25 17
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3:1 Заявка 16 5 1 10 15 - 28 16
15.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
8.
Хьюстон Динамо
 1:1 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 1:0 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
3.
Интер Майами
 0:1 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Торонто
 1:1 Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 10 3 2 5 18 - 15 11
11.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 3:1 Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 9 2 3 4 13 - 14 9
15.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 9 1 3 5 6 - 10 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:3 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 1:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
7.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 0:1 Заявка 9 5 2 2 16 - 13 17
3.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 1:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 3:1 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
13.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Чикаго Файр
4.45
3.80
Реклама, betboom.ru
3.95
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торонто 1:1 Чикаго Файр онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Торонто
Чикаго Файр
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный