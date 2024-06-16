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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
1:0
Второй тайм: 80'
Сент-Луис Сити
0'
26' Желтая карточка
Нильссон Йоаким
1:0
28' Пенальти
Феррейра Хесус
34' Желтая карточка
Паркер Тим
45' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
65' Желтая карточка
Ибеага Себастьен
68' Желтая карточка
Лёвен Эдуард
75' Желтая карточка
Ториссон Ноккви Тейр
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
3
Гонсалес
Омар
17
Берджесс
Нкоси
7
Арриола
Пол
4
Фарфан
Марко
8
Льетгет
Себастьян
14
Ильяраменди
Асьер
10
Феррейра
Хесус
6
Дельгадо
Патриксон
9
Муса
Петар
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
26
Паркер
Тим
4
Нильссон
Йоаким
20
Уоттс
Акил
6
Блом
Нджабуло
10
Лёвен
Эдуард
19
Вассилев
Индиана
85
Кидзима
Хосэи
12
Помпеу
Селио
9
Клаусс
Жоао
Даллас
3-4-2-1
Сент-Луис Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Сент-Луис Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:0
М
2:1
М
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 5 0.29
Феррейра Хесус 3 (1) 0.18
Ильяраменди Асьер 2 0.12
Дельгадо Патриксон 2 0.12
Джункуа Сэм 1 0.06
Анса Юджин 1 0.06
Фрейзер Лиам 1 0.06
Льетгет Себастьян 1 0.06
Арриола Пол 1 0.06
Ибеага Себастьен 1 0.06
Сили Данте 1 0.06
Камунго Бернард 0 0
Фарфан Марко 0 0
Твумаси Эма 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.29
Помпеу Селио 3 0.18
Тотлэнд Томас 2 0.12
Вассилев Индиана 2 0.12
Адениран Сэмюэл 2 0.12
Альм Расмус 1 0.06
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.06
Дуркин Кристофер 1 0.06
Нильссон Йоаким 1 0.06
Яро Джошуа 1 0.06
Острак Томаш 1 0.06
Марканич Энтони 0 0
Кидзима Хосэи 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арриола Пол 4 0
Ибеага Себастьен 4 0
Фрейзер Лиам 4 0
Берджесс Нкоси 2 1
Ильяраменди Асьер 3 0
Муса Петар 3 0
Пас Мартен 2 0
Сили Данте 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Норрис Нолан 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Фарфан Марко 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Твумаси Эма 1 0
Камунго Бернард 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Фаррингтон Логан 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 6 0
Дуркин Кристофер 6 0
Марканич Энтони 4 1
Тотлэнд Томас 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Блом Нджабуло 3 0
Острак Томаш 3 0
Вассилев Индиана 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Альм Расмус 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Кидзима Хосэи 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Лёвен Эдуард 1 0

Результаты матчей

Даллас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сент-Луис Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
11
Даллас
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

2
9
Даллас
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сент-Луис Сити
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
2
11%
1-15
3
30%
3
16%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
2
20%
7
37%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
2
14%
1
14%
76-90

Забито

19
22
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
6
32%
4
18%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
4
21%
4
18%
76-90

Пропущено

24
26
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
5
21%
6
23%
46-60
5
21%
4
15%
61-75
4
17%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3
Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2

Результаты матчей

Даллас
Сент-Луис Сити

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:3
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
3:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Даллас
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
3
1.5
3
6
1
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
7
9
1
15
2.5
4
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 18 9 7 2 36 - 19 34
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 8 5 3 28 - 21 29
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
6.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 18 7 4 7 30 - 31 25
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 6 5 6 20 - 20 23
8.
Остин
 0:1 Заявка 18 6 5 7 21 - 26 23
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 21 18
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 17 3 9 5 23 - 26 18
12.
Даллас
 1:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 25 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 5 9 26 - 32 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 19 11 5 3 44 - 28 38
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 8 6 4 29 - 23 30
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 Заявка 18 8 4 6 19 - 18 28
6.
Коламбус Крю
 Заявка 15 7 6 2 24 - 15 27
7.
Торонто
 Заявка 18 7 3 8 27 - 30 24
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 8 5 28 - 25 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 8 5 20 - 22 20
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 4 7 7 25 - 32 19
11.
ФК Монреаль
 Заявка 17 4 6 7 23 - 35 18
12.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 24 - 23 17
14.
Орландо Сити
 Заявка 17 4 5 8 17 - 27 17
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Остин
 0:1 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
6.
Даллас
 1:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 11 14
8.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Торонто
 Заявка 9 5 0 4 19 - 16 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 0:1 Заявка 9 1 3 5 4 - 12 6
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 8 0 5 3 13 - 18 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 1:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
2.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
3.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
15.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
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