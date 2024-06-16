Тур: 1. Стадион: Тойота.
1:0
Второй тайм: 80'
0'
26' Желтая карточкаНильссон Йоаким
1:0
28' ПенальтиФеррейра Хесус
34' Желтая карточкаПаркер Тим
45' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
65' Желтая карточкаИбеага Себастьен
68' Желтая карточкаЛёвен Эдуард
75' Желтая карточкаТориссон Ноккви Тейр
Ход матча
26'
28'
1:0
34'
65'
68'
30
Пас
Мартен
26
Паркер
Тим
20
Уоттс
Акил
10
Лёвен
Эдуард
12
Помпеу
Селио
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Сили ДантеЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
-
Главный тренер: Петер Люксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Полузащитник
-
41 Кляйн ДжонниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
История личных встреч
Даллас
Сент-Луис Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|5
|0.29
|Феррейра Хесус
|3 (1)
|0.18
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.12
|Дельгадо Патриксон
|2
|0.12
|Джункуа Сэм
|1
|0.06
|Анса Юджин
|1
|0.06
|Фрейзер Лиам
|1
|0.06
|Льетгет Себастьян
|1
|0.06
|Арриола Пол
|1
|0.06
|Ибеага Себастьен
|1
|0.06
|Сили Данте
|1
|0.06
|Камунго Бернард
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.29
|Помпеу Селио
|3
|0.18
|Тотлэнд Томас
|2
|0.12
|Вассилев Индиана
|2
|0.12
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.12
|Альм Расмус
|1
|0.06
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.06
|Дуркин Кристофер
|1
|0.06
|Нильссон Йоаким
|1
|0.06
|Яро Джошуа
|1
|0.06
|Острак Томаш
|1
|0.06
|Марканич Энтони
|0
|0
|Кидзима Хосэи
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арриола Пол
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|4
|0
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|2
|1
|Ильяраменди Асьер
|3
|0
|Муса Петар
|3
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Сили Данте
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Норрис Нолан
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
|Камунго Бернард
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
|Фаррингтон Логан
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|6
|0
|Дуркин Кристофер
|6
|0
|Марканич Энтони
|4
|1
|Тотлэнд Томас
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Блом Нджабуло
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Вассилев Индиана
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Кидзима Хосэи
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сент-Луис Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
11
Даллас
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
2
9
Даллас
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сент-Луис Сити
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
10
19
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
2
11%
1-15
3
30%
3
16%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
2
20%
7
37%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
2
14%
1
14%
76-90
Забито
19
22
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
6
32%
4
18%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
4
21%
4
18%
76-90
Пропущено
24
26
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
5
21%
6
23%
46-60
5
21%
4
15%
61-75
4
17%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3
Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
Результаты матчей
Даллас
Сент-Луис Сити
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:3
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
3:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Даллас
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
63
43
36
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
412
79
115
412
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|36 - 19
|34
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|6.
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|30 - 31
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 20
|23
|8.
|0:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 21
|18
|11.
|0:1 Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 26
|18
|12.
|1:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 25
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 28
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 15
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 30
|24
|8.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|28 - 25
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 35
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 23
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 27
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|6.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 11
|14
|8.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|19 - 16
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|12.
|0:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 18
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|1:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6