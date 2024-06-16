Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
2:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолБассетт Коул
46' Желтая карточкаОбриан Хадер
2:0
49' ГолНаварро Рафа
64' Желтая карточкаРинг Александр
90'+6
Ход матча
22'
1:0
46'
49'
2:0
64'
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
15
Вяйсянен
Лео
11
Обриан
Хадер
33
Вольфф
Оуэн
14
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Остин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|10 (4)
|0.56
|Бассетт Коул
|6
|0.33
|Михайлович Джордже
|5
|0.28
|Кабрал Кевин
|3
|0.17
|Харрис Кельвин
|2
|0.11
|Бомбито Мойс
|2
|0.11
|Фернандес Омир
|1
|0.06
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Винс Сэмюэл
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.28
|Обриан Хадер
|4
|0.22
|Рубио Диего
|3
|0.17
|Касканте Хулио
|2
|0.11
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.11
|Ринг Александр
|1 (1)
|0.06
|Галлахер Джон
|1
|0.06
|Хеджес Мэтт
|1
|0.06
|Ригони Эмилиано
|1
|0.06
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.06
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Зардес Гьяси
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Рафа
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Япи Даррен
|3
|0
|Стеффен Закари
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Кабрал Кевин
|2
|0
|Бомбито Мойс
|2
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
|Леффелсенд Яспер
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|6
|0
|Даниэль Перейра
|5
|0
|Валенсия Йохан
|4
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Рубио Диего
|3
|0
|Дриусси Себастьян
|3
|0
|Гильерме дос Сантос
|3
|0
|Обриан Хадер
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Фодри Си-Джей
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Остин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
3
Колорадо Рэпидс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Остин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
10
16
Колорадо Рэпидс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Остин
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
3
75%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
5
28%
5
29%
29%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
4
22%
3
18%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
16%
1
7%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
5
26%
2
14%
76-90
Забито
30
21
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
2
7%
2
10%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
7
23%
5
24%
46-60
4
13%
4
19%
61-75
6
20%
6
29%
76-90
Пропущено
32
27
16 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 13
5
16%
3
11%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
7
22%
5
19%
31-45
4
13%
6
22%
46-60
3
9%
6
22%
61-75
9
28%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6
Остин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2
Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Остин
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
53
63
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
126
108
612
414
216
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|36 - 19
|34
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|3.
|2:1 Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 26
|31
|4.
|0:2 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 31
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 27
|23
|9.
|2:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 27
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 25
|17
|13.
|2:1 Заявка
|17
|4
|2
|11
|26 - 40
|14
|14.
|1:2 Заявка
|18
|3
|5
|10
|27 - 34
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 28
|38
|2.
|1:2 Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 18
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 15
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 30
|24
|8.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|28 - 25
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 35
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 23
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 27
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|2:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 12
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|5.
|0:2 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|2:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|14.
|1:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|19 - 16
|15
|6.
|1:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|0:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|4.
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|8.
|2:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 15
|5
|13.
|2:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|2.
|1:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6