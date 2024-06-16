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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:1
Второй тайм: 76'
Цинциннати
0'
0:1
54' Гол
Буха Павел
1:1
57' Гол
Hernan Lopez
66' Желтая карточка
Келси Кевин
2:1
72' Гол
Эспиноса Кристиан

Ход матча

54'
0:1
Буха Павел
57'
Hernan Lopez
1:1
64'
 
Кубо Юя
Сантос Сержио
64'
 
Келлер Кипп
Миазга Мэтт
66'
 
Келси Кевин
72'
Эспиноса Кристиан
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
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Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Цинциннати
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Ярброуг
Вильям
29
Акапо
Карлос
24
Мюнье
Даниэль
15
Бисон
Таннер
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
9
Пеллегрино
Амаль
23
Hernan
Lopez
11
Эбобисс
Жереми
18
Челентано
Роман
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
17
Сантос
Сержио
II
19
Келси
Кевин
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Цинциннати
3-4-2-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Цинциннати

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

М
6:0
М
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 5 0.29
Эбобисс Жереми 4 (1) 0.24
Hernan Lopez 3 0.18
Эспиноса Кристиан 2 0.12
Коста Витор 2 0.12
Тоньяо 2 0.12
Киканович Бенджамин 2 0.12
Скахен Джек 1 0.06
Вилсон Бруно 1 0.06
Джадд Престон 1 0.06
Марье Поль 1 0.06
Цакирис Нико 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 7 (1) 0.41
Кубо Юя 4 0.24
Орельяно Лука 3 0.18
Келси Кевин 3 0.18
Сантос Сержио II 2 0.12
Бупендза Аарон 2 0.12
Бэрд Кори 1 0.06
Буха Павел 1 0.06
Робинсон Майлз 1 0.06
Йедлин Деандре 0 0
Асад Ямиль 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 7 0
Акапо Карлос 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Джадд Престон 3 1
Эспиноса Кристиан 4 0
Юилл Джексон 2 1
Груэсо Карлос 3 0
Марье Поль 3 0
Скахен Джек 3 0
Моралес Альфредо 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Тоньяо 1 0
Бисон Таннер 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 4 0
Нвободо Обинна 4 0
Буха Павел 4 0
Мерфи Ян 4 0
Кубо Юя 3 0
Миазга Мэтт 3 0
Орельяно Лука 3 0
Хэлси Бретт 1 1
Йедлин Деандре 2 0
Робинсон Майлз 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Бэрд Кори 1 0
Келси Кевин 1 0
Челентано Роман 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Цинциннати
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

2
2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Цинциннати
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

4
8
Сан-Хосе Эрткуэйкс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Цинциннати
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

27
10

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
2
29%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
1
14%
5
31%
46-60
1
14%
5
31%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Забито

16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 11
3
19%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
31%
1
11%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

26
5
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
1
4%
0
0%
1-15
6
23%
3
60%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
2
8%
1
20%
46-60
4
15%
1
20%
61-75
11
42%
0
0%
76-90

Забито

23
25
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
5
22%
3
12%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
7
30%
2
8%
31-45
4
17%
8
32%
46-60
5
22%
6
24%
61-75
1
4%
5
20%
76-90

Пропущено

40
14
13 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
2
5%
0
0%
1-15
7
18%
4
29%
16-30
4
10%
2
14%
31-45
5
13%
3
21%
46-60
7
18%
3
21%
61-75
15
38%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0
Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Цинциннати

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
4:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
5
3
3
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
7
9
5
11
2.5
2
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 18 9 7 2 36 - 19 34
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 Заявка 18 8 7 3 33 - 26 31
4.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 7 4 7 31 - 31 25
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 6 5 6 20 - 20 23
8.
Остин
 Заявка 18 6 5 7 21 - 27 23
9.
Сиэтл Саундерс
 2:0 Заявка 18 5 6 7 22 - 21 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 3 9 5 23 - 27 18
12.
Даллас
 Заявка 17 4 5 8 20 - 25 17
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 17 4 2 11 26 - 40 14
14.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 18 3 5 10 27 - 34 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 19 11 5 3 44 - 28 38
2.
Цинциннати
 1:2 Заявка 17 10 3 4 24 - 18 33
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 8 6 4 29 - 23 30
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 Заявка 18 8 4 6 19 - 18 28
6.
Коламбус Крю
 Заявка 15 7 6 2 24 - 15 27
7.
Торонто
 Заявка 18 7 3 8 27 - 30 24
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 8 5 28 - 25 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 8 5 20 - 22 20
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 4 7 7 25 - 32 19
11.
ФК Монреаль
 Заявка 17 4 6 7 23 - 35 18
12.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 24 - 23 17
14.
Орландо Сити
 Заявка 17 4 5 8 17 - 27 17
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 Заявка 8 5 3 0 18 - 12 18
4.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
5.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
6.
Даллас
 Заявка 8 4 2 2 13 - 10 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 2:0 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
14.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Торонто
 Заявка 9 5 0 4 19 - 16 15
6.
Цинциннати
 1:2 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
8.
Сиэтл Саундерс
 2:0 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 9 1 2 6 10 - 15 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
2.
Цинциннати
 1:2 Заявка 9 6 1 2 16 - 12 19
3.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
15.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Цинциннати
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