Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
2:1
Второй тайм: 76'
0'
0:1
54' ГолБуха Павел
1:1
57' ГолHernan Lopez
66' Желтая карточкаКелси Кевин
2:1
72' ГолЭспиноса Кристиан
Ход матча
54'
0:1
57'
1:1
64'
66'
72'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
30
Цакирис
Нико
23
Hernan
Lopez
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
20
Буха
Павел
19
Келси
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джексон ЯкобВратарь
- Защитник
-
77 Уоллс КейсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Защитник
-
34 Агедо ЛондонЗащитник
-
27 Асад ЯмильПолузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Цинциннати
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
0
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|5
|0.29
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.24
|Hernan Lopez
|3
|0.18
|Эспиноса Кристиан
|2
|0.12
|Коста Витор
|2
|0.12
|Тоньяо
|2
|0.12
|Киканович Бенджамин
|2
|0.12
|Скахен Джек
|1
|0.06
|Вилсон Бруно
|1
|0.06
|Джадд Престон
|1
|0.06
|Марье Поль
|1
|0.06
|Цакирис Нико
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|7 (1)
|0.41
|Кубо Юя
|4
|0.24
|Орельяно Лука
|3
|0.18
|Келси Кевин
|3
|0.18
|Сантос Сержио II
|2
|0.12
|Бупендза Аарон
|2
|0.12
|Бэрд Кори
|1
|0.06
|Буха Павел
|1
|0.06
|Робинсон Майлз
|1
|0.06
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Асад Ямиль
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|7
|0
|Акапо Карлос
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Джадд Престон
|3
|1
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Скахен Джек
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Тоньяо
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Нвободо Обинна
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Мерфи Ян
|4
|0
|Кубо Юя
|3
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Орельяно Лука
|3
|0
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Робинсон Майлз
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Цинциннати
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
2
2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Цинциннати
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
4
8
Сан-Хосе Эрткуэйкс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Цинциннати
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
27
10
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
2
29%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
1
14%
5
31%
46-60
1
14%
5
31%
61-75
1
14%
4
25%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Забито
16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 11
3
19%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
31%
1
11%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
26
5
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
1
4%
0
0%
1-15
6
23%
3
60%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
2
8%
1
20%
46-60
4
15%
1
20%
61-75
11
42%
0
0%
76-90
Забито
23
25
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
5
22%
3
12%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
7
30%
2
8%
31-45
4
17%
8
32%
46-60
5
22%
6
24%
61-75
1
4%
5
20%
76-90
Пропущено
40
14
13 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
2
5%
0
0%
1-15
7
18%
4
29%
16-30
4
10%
2
14%
31-45
5
13%
3
21%
46-60
7
18%
3
21%
61-75
15
38%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0
Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Цинциннати
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
4:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
25
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
53
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
610
79
511
214
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|36 - 19
|34
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|3.
|2:1 Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 26
|31
|4.
|0:2 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 31
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 27
|23
|9.
|2:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 27
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 25
|17
|13.
|2:1 Заявка
|17
|4
|2
|11
|26 - 40
|14
|14.
|1:2 Заявка
|18
|3
|5
|10
|27 - 34
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 28
|38
|2.
|1:2 Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 18
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 15
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 30
|24
|8.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|28 - 25
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 35
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 23
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 27
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|2:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 12
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|5.
|0:2 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|2:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|14.
|1:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|19 - 16
|15
|6.
|1:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|0:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|4.
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|8.
|2:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 15
|5
|13.
|2:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|2.
|1:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6