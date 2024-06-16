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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
2:1
Второй тайм: 75'
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
40' Гол
Йовелич Деян
44' Желтая карточка
Йовелич Деян
49' Желтая карточка
Нил Джален
2:0
54' Гол
Пек Габриэл
2:1
66' Гол
Африфа Стивен
68' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
24
Нил
Джален
4
Ёсида
Мая
3
Ауде
Хулиан
20
Серрильо
Эдвин
8
Дельгадо
Марко
11
Пек
Габриэл
7
Фагундес
Диего
18
Перес
Хонатан
9
Йовелич
Деян
29
Мелия
Тим
11
Шелтон
Кири
19
Кастелланос
Роберт
3
Фонтас
Андреу
22
Бассонг
Зохран
8
Родригес
Мемо
6
Радоя
Неманья
26
Томми
Эрик
7
Расселл
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Варгас
Аленис
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Спортинг Канзас-Сити

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:3
М
2:2
М
0:0
М
2:2
М
4:2
М
2:0
М
0:2
М
7:2
М
0:2
М
1:1
М
0:2
М
2:1
М
1:2
М
2:2
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
2:0

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.27

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.44

Среднее время на гол

55
62

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.7
1.35

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 10 0.56
Пуч Рикард 6 (1) 0.33
Пек Габриэл 5 0.28
Пейнтсил Джозеф 4 (1) 0.22
Фагундес Диего 2 0.11
Ёсида Мая 2 0.11
Дельгадо Марко 1 0.06
Ауде Хулиан 1 0.06
Завалета Эрик 1 0.06
Берри Мигель 1 0.06
Бругман Гастон 0 0
Ямане Мики 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томми Эрик 4 0.22
Пулидо Алан 3 0.17
Агада Уильям 3 0.17
Расселл Джонни 3 0.17
Дэвис Якоб 2 0.11
Вальтер Реми 2 0.11
Росеро Даниэль 2 0.11
Варгас Аленис 2 0.11
Саллой Даниэль 1 0.06
Родригес Мемо 1 0.06
Радоя Неманья 1 0.06
Ционис Маринос 1 0.06
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Володер Роберт 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 3 1
Пуч Рикард 4 0
Дельгадо Марко 2 1
Пейнтсил Джозеф 3 0
Серрильо Эдвин 2 0
Ауде Хулиан 2 0
Завалета Эрик 0 1
Ёсида Мая 1 0
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Йовелич Деян 1 0
Ямане Мики 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Нил Джален 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 6 0
Родригес Мемо 5 0
Фонтас Андреу 4 0
Радоя Неманья 4 0
Расселл Джонни 3 0
Томми Эрик 3 0
Росеро Даниэль 3 0
Ляйбольд Тим 2 0
Шелтон Кири 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Кастелланос Роберт 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Спортинг Канзас-Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
6
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Спортинг Канзас-Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

13
10
Лос-Анджелес Гэлакси
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Спортинг Канзас-Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

20
16

Голы по времени матча

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
2
12%
4
44%
61-75
4
24%
2
22%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
4
40%
2
15%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Пропущено

14
20
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
4
29%
4
20%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
6
30%
61-75
2
14%
6
30%
76-90

Забито

32
25
11 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
5
16%
2
8%
1-15
4
13%
6
24%
16-30
2
6%
5
20%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
7
22%
5
20%
61-75
8
25%
5
20%
76-90

Пропущено

24
33
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
2
8%
3
9%
1-15
6
25%
3
9%
16-30
6
25%
6
18%
31-45
4
17%
3
9%
46-60
3
13%
8
24%
61-75
3
13%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
6
3
3
4
2.5
2
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
2
5
5
1.5
2
6
3
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
2
10
7
1.5
8
9
6
11
2.5
3
14
1
16
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 18 9 7 2 36 - 19 34
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 Заявка 18 8 7 3 33 - 26 31
4.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 7 4 7 31 - 31 25
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 6 5 6 20 - 20 23
8.
Остин
 Заявка 18 6 5 7 21 - 27 23
9.
Сиэтл Саундерс
 2:0 Заявка 18 5 6 7 22 - 21 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 3 9 5 23 - 27 18
12.
Даллас
 Заявка 17 4 5 8 20 - 25 17
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 17 4 2 11 26 - 40 14
14.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 18 3 5 10 27 - 34 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 19 11 5 3 44 - 28 38
2.
Цинциннати
 1:2 Заявка 17 10 3 4 24 - 18 33
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 8 6 4 29 - 23 30
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 Заявка 18 8 4 6 19 - 18 28
6.
Коламбус Крю
 Заявка 15 7 6 2 24 - 15 27
7.
Торонто
 Заявка 18 7 3 8 27 - 30 24
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 8 5 28 - 25 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 8 5 20 - 22 20
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 4 7 7 25 - 32 19
11.
ФК Монреаль
 Заявка 17 4 6 7 23 - 35 18
12.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 24 - 23 17
14.
Орландо Сити
 Заявка 17 4 5 8 17 - 27 17
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 Заявка 8 5 3 0 18 - 12 18
4.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
5.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
6.
Даллас
 Заявка 8 4 2 2 13 - 10 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 2:0 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
14.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Торонто
 Заявка 9 5 0 4 19 - 16 15
6.
Цинциннати
 1:2 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
8.
Сиэтл Саундерс
 2:0 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 9 1 2 6 10 - 15 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
2.
Цинциннати
 1:2 Заявка 9 6 1 2 16 - 12 19
3.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
15.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
  • 54'
    Г О О О О Л - Пек Габриэл бьет в цель!
  • 49'
    Нил Джален получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Варгас Аленис уходит с поля. Джейк Дэвис выходит вместо него
  • 46'
    Перес Хонатан уходит с поля. Маурисио Куэвас выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Йовелич Деян получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Г О О О О Л - Йовелич Деян бьет в цель!
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    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Ничья
    Спортинг Канзас-Сити
    1.60
    Реклама, pari.ru
    4.87
    50.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Спортинг Канзас-Сити онлайн

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    Лос-Анджелес Гэлакси
    Спортинг Канзас-Сити
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