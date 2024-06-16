Тур: 1. Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
4:2
Конец матча
0'
1:0
40' ГолЙовелич Деян
44' Желтая карточкаЙовелич Деян
49' Желтая карточкаНил Джален
2:0
54' ГолПек Габриэл
2:1
66' ГолАфрифа Стивен
68' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
3:1
75' ГолПейнтсил Джозеф
3:2
82' ГолКастелланос Роберт
4:2
90' ГолБерри Мигель
90' Желтая карточкаДэвис Якоб
90'+7
Ход матча
40'
1:0
44'
49'
54'
2:0
66'
2:1
68'
75'
3:1
82'
90'
4:2
90'
24
Нил
Джален
11
Пек
Габриэл
29
Мелия
Тим
11
Шелтон
Кири
26
Томми
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пек ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
84 Рамос РубенПолузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
11 Шелтон КириЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
-
17 Дэвис ЯкобЗащитник
-
24 Пьер КэйденЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
23 Агада УильямНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Спортинг Канзас-Сити
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.27
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.44
Среднее время на гол
55
62
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.7
1.35
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|10
|0.56
|Пуч Рикард
|6 (1)
|0.33
|Пек Габриэл
|5
|0.28
|Пейнтсил Джозеф
|5 (1)
|0.28
|Фагундес Диего
|2
|0.11
|Ёсида Мая
|2
|0.11
|Берри Мигель
|2
|0.11
|Дельгадо Марко
|1
|0.06
|Ауде Хулиан
|1
|0.06
|Завалета Эрик
|1
|0.06
|Бругман Гастон
|0
|0
|Ямане Мики
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томми Эрик
|4
|0.22
|Расселл Джонни
|3
|0.17
|Пулидо Алан
|3
|0.17
|Агада Уильям
|3
|0.17
|Дэвис Якоб
|2
|0.11
|Вальтер Реми
|2
|0.11
|Росеро Даниэль
|2
|0.11
|Варгас Аленис
|2
|0.11
|Саллой Даниэль
|1
|0.06
|Родригес Мемо
|1
|0.06
|Радоя Неманья
|1
|0.06
|Кастелланос Роберт
|1
|0.06
|Ционис Маринос
|1
|0.06
|Африфа Стивен
|1
|0.06
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|3
|1
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0
|Пуч Рикард
|4
|0
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Серрильо Эдвин
|2
|0
|Ауде Хулиан
|2
|0
|Завалета Эрик
|0
|1
|Ёсида Мая
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Ямане Мики
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
|Нил Джален
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|7
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Радоя Неманья
|4
|0
|Расселл Джонни
|3
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Росеро Даниэль
|3
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Спортинг Канзас-Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
7
8
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Спортинг Канзас-Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
13
10
Лос-Анджелес Гэлакси
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Спортинг Канзас-Сити
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
20
18
Голы по времени матча
Забито
21
11
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
5
24%
1
9%
46-60
3
14%
5
45%
61-75
5
24%
3
27%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
4
33%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Пропущено
14
20
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
4
29%
4
20%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
6
30%
61-75
2
14%
6
30%
76-90
Забито
36
27
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
5
14%
2
7%
1-15
4
11%
6
22%
16-30
3
8%
5
19%
31-45
7
19%
2
7%
46-60
8
22%
6
22%
61-75
9
25%
6
22%
76-90
Пропущено
26
37
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
2
8%
3
8%
1-15
6
23%
3
8%
16-30
6
23%
7
19%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
4
15%
9
24%
61-75
4
15%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
44
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
55
36
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
162
117
99
711
315
216
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|36 - 19
|34
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 27
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 31
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 27
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 27
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 25
|17
|13.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|28 - 36
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|26 - 43
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 28
|38
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 18
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 15
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 30
|24
|8.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|28 - 25
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 35
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 23
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 27
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|20 - 13
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|19 - 16
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6