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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
2:0
Второй тайм: 64'
Миннесота Юнайтед
0'
27' Желтая карточка
Тапиас Мигель
1:0
28' Гол
Моррис Джордан
2:0
58' Гол
Ротрок Пол
59' Желтая карточка
Кларк Кейден

Ход матча

7'
Ротрок Пол
Рольдан Александер
 
8'
 
Адебайо-Смит Джордан
Паделфорд Девин
27'
 
Тапиас Мигель
28'
Моррис Джордан
(Руснак Альберт)
1:0
46'
 
Дагган Моррис
Боксолл Михаэл
58'
Ротрок Пол
(Чу Лео)
2:0
59'
 
Кларк Кейден
61'
Атенсио Джошуа
Чу Лео
 
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Сиэтл Саундерс
Ничья
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24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
18
Варгас
Обед
6
Пауло
Жуан
I
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
23
Чу
Лео
13
Моррис
Джордан
1
Ирвин
Клинт
33
Ариага
Кервин
15
Боксолл
Михаэл
4
Тапиас
Мигель
37
Кларк
Кейден
2
Паделфорд
Девин
17
Лод
Робин
31
Дотсон
Хассани
7
Фрагапане
Франко
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
11
Чжон
Сан
Бин
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:1
М
1:0
М
3:1
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
3:2
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
3:1
М
2:1
М
0:4

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.63

Среднее время на гол

108
144

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 7 (4) 0.39
Моррис Джордан 5 0.28
Руснак Альберт 1 0.06
Ролдан Кристиан 1 0.06
Мусовски Дэниел 1 0.06
Чу Лео 1 0.06
Варгас Обед 1 0.06
Рольдан Александер 1 0.06
Тевес Дилан 1 0.06
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.06
Пауло Жуан I 0 0
Раген Джексон 0 0
Бейкер Коди 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олувасейи Тани 7 0.41
Лод Робин 5 0.29
Хлонгвейн Бонгокуле 3 0.18
Чжон Сан Бин 3 0.18
Ариага Кервин 3 0.18
Пукки Теэму 2 0.12
Дотсон Хассани 2 0.12
Фрагапане Франко 1 0.06
Боксолл Михаэл 1 0.06
Бран Алехандро 1 0.06
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 6 1
Раген Джексон 3 1
Рольдан Александер 2 1
Reed Baker-Whiting 2 1
Моррис Джордан 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Гомес Еймар 2 0
Варгас Обед 2 0
Фрай Стефан 0 1
Руидиас Рауль 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Пауло Жуан I 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 5 1
Трапп Уилл 5 0
Тапиас Мигель 2 1
Боксолл Михаэл 3 0
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Паделфорд Девин 3 0
Кларк Кейден 2 0
Фрагапане Франко 1 0
Адебайо-Смит Джордан 1 0
Харви Карлос 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Бран Алехандро 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Миннесота Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
3
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

6
14
Сиэтл Саундерс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Миннесота Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
25%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Пропущено

5
11
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
3
60%
5
45%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
3
27%
2
13%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
6
38%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
5
29%
29%
1
11%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Забито

19
29
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
5
26%
4
14%
1-15
4
21%
4
14%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
21%
3
10%
61-75
3
16%
8
28%
76-90

Пропущено

22
20
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
6
27%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
5
1 раз 14%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
5
4
1
6
2.5
1
8
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
6
1.5
5
2
1
9
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
10
6
2
15
2.5
4
12
1
16
3.5
1
16
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 18 9 7 2 36 - 19 34
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 Заявка 18 8 7 3 33 - 26 31
4.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 22 25
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 7 4 7 31 - 31 25
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 6 5 6 20 - 20 23
8.
Остин
 Заявка 18 6 5 7 21 - 27 23
9.
Сиэтл Саундерс
 2:0 Заявка 18 5 6 7 22 - 21 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 3 9 5 23 - 27 18
12.
Даллас
 Заявка 17 4 5 8 20 - 25 17
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 17 4 2 11 26 - 40 14
14.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 18 3 5 10 27 - 34 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 19 11 5 3 44 - 28 38
2.
Цинциннати
 1:2 Заявка 17 10 3 4 24 - 18 33
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 8 6 4 29 - 23 30
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 9 2 6 26 - 20 29
5.
Шарлотт
 Заявка 18 8 4 6 19 - 18 28
6.
Коламбус Крю
 Заявка 15 7 6 2 24 - 15 27
7.
Торонто
 Заявка 18 7 3 8 27 - 30 24
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 8 5 28 - 25 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 8 5 20 - 22 20
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 4 7 7 25 - 32 19
11.
ФК Монреаль
 Заявка 17 4 6 7 23 - 35 18
12.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 6 8 21 - 30 18
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 24 - 23 17
14.
Орландо Сити
 Заявка 17 4 5 8 17 - 27 17
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 1 10 15 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 Заявка 8 5 3 0 18 - 12 18
4.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
5.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
6.
Даллас
 Заявка 8 4 2 2 13 - 10 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 2:0 Заявка 8 2 5 1 10 - 5 11
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
14.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 5 3 0 15 - 5 18
5.
Торонто
 Заявка 9 5 0 4 19 - 16 15
6.
Цинциннати
 1:2 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 1 3 5 13 - 16 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 3 6 1 16 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 11 14
3.
Миннесота Юнайтед
 0:2 Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
8.
Сиэтл Саундерс
 2:0 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
10.
Остин
 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 9 1 2 6 10 - 15 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:1 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
2.
Цинциннати
 1:2 Заявка 9 6 1 2 16 - 12 19
3.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
15.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (6)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Миннесота Юнайтед
1.64
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6.10
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5.20
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Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 2:0 Миннесота Юнайтед онлайн

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