Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
2:0
Второй тайм: 64'
0'
27' Желтая карточкаТапиас Мигель
1:0
28' ГолМоррис Джордан
2:0
58' ГолРотрок Пол
59' Желтая карточкаКларк Кейден
Ход матча
27'
28'
1:0
58'
2:0
59'
61'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
23
Чу
Лео
37
Кларк
Кейден
17
Лод
Робин
11
Чжон
Сан
Бин
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
33 Бейкер КодиЗащитник
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
14 Ротрок ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Кларк КейденЗащитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чжон Сан БинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Веа ПатрикНападающий
-
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.63
Среднее время на гол
108
144
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|7 (4)
|0.39
|Моррис Джордан
|5
|0.28
|Руснак Альберт
|1
|0.06
|Ролдан Кристиан
|1
|0.06
|Мусовски Дэниел
|1
|0.06
|Чу Лео
|1
|0.06
|Варгас Обед
|1
|0.06
|Рольдан Александер
|1
|0.06
|Тевес Дилан
|1
|0.06
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.06
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Раген Джексон
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|7
|0.41
|Лод Робин
|5
|0.29
|Хлонгвейн Бонгокуле
|3
|0.18
|Чжон Сан Бин
|3
|0.18
|Ариага Кервин
|3
|0.18
|Пукки Теэму
|2
|0.12
|Дотсон Хассани
|2
|0.12
|Фрагапане Франко
|1
|0.06
|Боксолл Михаэл
|1
|0.06
|Бран Алехандро
|1
|0.06
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|6
|1
|Раген Джексон
|3
|1
|Рольдан Александер
|2
|1
|Reed Baker-Whiting
|2
|1
|Моррис Джордан
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Гомес Еймар
|2
|0
|Варгас Обед
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Пауло Жуан I
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|5
|1
|Трапп Уилл
|5
|0
|Тапиас Мигель
|2
|1
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Паделфорд Девин
|3
|0
|Кларк Кейден
|2
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
|Бран Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Миннесота Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
3
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
6
14
Сиэтл Саундерс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Миннесота Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
25%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Пропущено
5
11
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
3
60%
5
45%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
3
27%
2
13%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
6
38%
76-90
Пропущено
17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
5
29%
29%
1
11%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Забито
19
29
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
5
26%
4
14%
1-15
4
21%
4
14%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
21%
3
10%
61-75
3
16%
8
28%
76-90
Пропущено
22
20
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
6
27%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
5
1 раз 14%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
54
16
18
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
52
46
52
19
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
142
512
106
215
412
116
116
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|36 - 19
|34
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|3.
|2:1 Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 26
|31
|4.
|0:2 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 31
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 27
|23
|9.
|2:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 27
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 25
|17
|13.
|2:1 Заявка
|17
|4
|2
|11
|26 - 40
|14
|14.
|1:2 Заявка
|18
|3
|5
|10
|27 - 34
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 28
|38
|2.
|1:2 Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 18
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 20
|29
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 15
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 30
|24
|8.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|28 - 25
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 32
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 35
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 30
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 23
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 27
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|15 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|2:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 12
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|5.
|0:2 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|2:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 5
|11
|13.
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|14.
|1:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|11 - 6
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|19 - 16
|15
|6.
|1:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|13 - 16
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|0:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|4.
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|8.
|2:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 15
|5
|13.
|2:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|2.
|1:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|4.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6