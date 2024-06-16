  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 1186
Левангер
4:0
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
3' Пенальти
Sanel Bojadzic
2:0
9' Гол
Adrian Olsen Teigen
3:0
33' Гол
Arne Gunnes
76' Желтая карточка
Колве Эйвинд
81' Желтая карточка
Грогард Томас
4:0
82' Гол
Arne Gunnes
85' Желтая карточка
Herman Stang Stakset
90' Желтая карточка
Кителано Йон
90'+3
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
5
Haavard
Kleven
Lorentsen
2
Daniel
Pollen
25
Isak
Vadebu
8
Adrian
Olsen
Teigen
6
Sander
Saugestad
7
Ermal
Hajdari
14
Arne
Gunnes
11
Sanel
Bojadzic
10
Jo
Sondre
Aas
1
Грютебуст
Стен
7
Kristoffer
Nessoe
18
Рамсланн
Мартин
25
Кителано
Йон
5
Грогард
Томас
11
David
Snaer
Johannsson
6
Haakon
Butli
Hammer
10
Claudio
Braga
19
Атанга
Исаак
17
Солскьяер
Ноа
15
Sander
Hestetun
Kilen
Левангер
3-4-3
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Левангер
Олесунн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
2:0
ПД
4:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanel Bojadzic 13 (5) 1.08
Arne Gunnes 3 0.25
Jonas Pereira 1 0.08
Jo Sondre Aas 1 0.08
Adrian Olsen Teigen 1 0.08
Haavard Kleven Lorentsen 1 0.08
Simen Hagboe 1 0.08
Daniel Pollen 1 0.08
Ermal Hajdari 0 0
Sander Sundnes 0 0
Sander Saugestad 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 3 0.23
Атанга Исаак 3 0.23
Haakon Butli Hammer 3 0.23
Карлсбакк Маркус 2 0.15
Sander Hestetun Kilen 1 0.08
Kristoffer Nessoe 1 0.08
Кителано Йон 1 0.08
Диоп Моктар 1 0.08
Грогард Томас 0 0

Карточки

Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ermal Hajdari 3 0
Sanel Bojadzic 3 0
Jonas Pereira 2 0
Haavard Kleven Lorentsen 2 0
Sander Saugestad 2 0
Jo Sondre Aas 1 0
Per Verner Roenning 1 0
Arne Gunnes 1 0
Aadne Gikling Bruseth 1 0
Simen Hagboe 1 0
Kjartan Ulstad 1 0
Daniel Pollen 1 0
Herman Stang Stakset 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 4 0
David Snaer Johannsson 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Рамсланн Мартин 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Claudio Braga 1 0
Колве Эйвинд 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0

Результаты матчей

Левангер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Олесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Левангер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Олесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

7
9
Левангер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Олесунн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

13
5
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
4
31%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
3
60%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
6
35%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
42%
5
29%
29%
76-90

Забито

22
15
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
8
36%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
6
27%
3
20%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
2
9%
3
20%
76-90

Пропущено

17
29
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
4
24%
10
34%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
6
35%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Левангер
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Левангер - ИК Старт 1:1 Волеренга - Левангер 3:1 Эгерсунд - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 2:2
Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2 Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2
Олесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0
Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3

Результаты матчей

Левангер
Олесунн

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

2:2
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Левангер
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5
2
5
2
4
3.5
2
5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
6
6
6
1.5
3
10
2
10
2.5
3
10
2
10
3.5
2
11
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 13 7 4 2 26 - 24 25
2.
Волеренга
 13 7 3 3 28 - 18 24
3.
Мосс
 13 7 2 4 21 - 22 23
4.
Эгерсунд
 13 6 5 2 31 - 25 23
5.
Брюне
 13 7 0 6 14 - 12 21
6.
Согндаль
 13 5 5 3 21 - 14 20
7.
Стабек
 12 5 4 3 31 - 25 19
8.
Люн
 13 4 6 3 23 - 15 18
9.
Рёуфосс
 12 4 3 5 12 - 13 15
10.
Левангер
 12 3 6 3 22 - 17 15
11.
Ранхейм
 13 3 5 5 21 - 22 14
12.
Мьёндален
 13 3 5 5 23 - 26 14
13.
Осане
 13 3 4 6 17 - 21 13
14.
ИК Старт
 13 3 4 6 17 - 26 13
15.
Санднес
 12 2 3 7 17 - 30 9
16.
Олесунн
 13 2 3 8 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Мосс
 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
4.
Согндаль
 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
ИК Старт
 7 3 2 2 13 - 15 11
6.
Стабек
 5 3 1 1 16 - 9 10
7.
Волеренга
 6 3 1 2 11 - 8 10
8.
Ранхейм
 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Люн
 7 2 4 1 13 - 7 10
10.
Мьёндален
 7 2 4 1 14 - 12 10
11.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
12.
Эгерсунд
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
14.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
15.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Олесунн
 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 7 4 2 1 17 - 10 14
2.
Эгерсунд
 7 4 2 1 22 - 18 14
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
5.
Согндаль
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Стабек
 7 2 3 2 15 - 16 9
7.
Люн
 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Мосс
 6 2 1 3 8 - 15 7
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
11.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
12.
Осане
 7 1 1 5 9 - 11 4
13.
Ранхейм
 7 0 4 3 10 - 13 4
14.
Брюне
 6 1 0 5 3 - 8 3
15.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
16.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (4)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Иверсен Эйнар 5
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Рёуфосс Torjus Engebakken 1 3
Брюне Christian Landu Landu 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Хонас Дуглас сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Arne Gunnes бьет в цель!
    • 9'
      Ermal Hajdari сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Adrian Olsen Teigen бьет в цель!
    • 3'
      Г О О О О Л - Sanel Bojadzic из команды Левангер забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Левангер 4:0 Олесунн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (24) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный