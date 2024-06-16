Тур: 13. Стадион: TOBB ARENA Levanger. Зрители: 1186
0'
1:0
3' ПенальтиSanel Bojadzic
2:0
9' ГолAdrian Olsen Teigen
3:0
33' ГолArne Gunnes
76' Желтая карточкаКолве Эйвинд
81' Желтая карточкаГрогард Томас
4:0
82' ГолArne Gunnes
85' Желтая карточкаHerman Stang Stakset
90' Желтая карточкаКителано Йон
90'+3
Ход матча
3'
1:0
9'
33'
3:0
76'
81'
82'
4:0
90'
12
Сетра
Мортен
25
Isak
Vadebu
14
Arne
Gunnes
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Isak VadebuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Колве Эйвинд
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Левангер
Олесунн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanel Bojadzic
|13 (5)
|1.08
|Arne Gunnes
|3
|0.25
|Jonas Pereira
|1
|0.08
|Jo Sondre Aas
|1
|0.08
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0.08
|Haavard Kleven Lorentsen
|1
|0.08
|Simen Hagboe
|1
|0.08
|Daniel Pollen
|1
|0.08
|Ermal Hajdari
|0
|0
|Sander Sundnes
|0
|0
|Sander Saugestad
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|3
|0.23
|Атанга Исаак
|3
|0.23
|Haakon Butli Hammer
|3
|0.23
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.15
|Sander Hestetun Kilen
|1
|0.08
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.08
|Кителано Йон
|1
|0.08
|Диоп Моктар
|1
|0.08
|Грогард Томас
|0
|0
Карточки
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ermal Hajdari
|3
|0
|Sanel Bojadzic
|3
|0
|Jonas Pereira
|2
|0
|Haavard Kleven Lorentsen
|2
|0
|Sander Saugestad
|2
|0
|Jo Sondre Aas
|1
|0
|Per Verner Roenning
|1
|0
|Arne Gunnes
|1
|0
|Aadne Gikling Bruseth
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Kjartan Ulstad
|1
|0
|Daniel Pollen
|1
|0
|Herman Stang Stakset
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|4
|0
|David Snaer Johannsson
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Рамсланн Мартин
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Колве Эйвинд
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Левангер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Олесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Левангер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Олесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
7
9
Левангер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Олесунн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
13
5
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
4
31%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
3
60%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
6
35%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
42%
5
29%
29%
76-90
Забито
22
15
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
8
36%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
6
27%
3
20%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
2
9%
3
20%
76-90
Пропущено
17
29
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
4
24%
10
34%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
6
35%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Левангер
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Левангер - ИК Старт 1:1 Волеренга - Левангер 3:1 Эгерсунд - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 2:2
Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2 Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2
Олесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0
Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3
Результаты матчей
Левангер
Олесунн
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Точный счет
2:2
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Левангер
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
25
24
25
24
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
76
66
310
210
310
210
211
111
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (4)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Рёуфосс
|Torjus Engebakken
|1 3
|Брюне
|Christian Landu Landu
|4