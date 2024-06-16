  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 13. Стадион: .
Ранхейм
0:0
Первый тайм: 42'
Рёуфосс
0'
27' Желтая карточка
Хустад Эрленд

Ход матча

27'
 
Хустад Эрленд
Лучшие коэффициенты
Ранхейм
Ничья
Рёуфосс
2.15
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4.15
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3.95
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Все Коэффициенты
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
4
Nikolai
Skuseth
2
Слёрдаль
Филип
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
19
Dennis
Gaustad
27
Gustav
Mogensen
23
Йонсен
Микаэль-Терсет
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
77
Marius
Svanberg
Alm
14
Jamal
Deen
Haruna
22
Форс
Виктор
17
Sander
Nordboe
3
Torjus
Engebakken
8
Ryan
Nelson
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
9
Хустад
Эрленд
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
Ранхейм
4-3-3
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

Ранхейм
Рёуфосс

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:2
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
0:4
ПД
4:2
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
1.4

Среднее время на гол

41
64

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.4
1.5

Среднее время на гол

225
60

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.36
1.45

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
61

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 9 (2) 0.69
Бюэ Бендик 6 0.46
Sander Amble Haugen 1 0.08
Dennis Gaustad 1 0.08
Vetle Wenaas 1 0.08
Erik Toenne 1 0.08
Gustav Mogensen 1 0.08
Йонсен Микаэль-Терсет 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 4 0.33
Jan Inge Solemsloekk Lynum 2 0.17
Kristoffer Hey 1 0.08
Ротихеуг Оливер 1 0.08
Баджие Кебба 1 0.08
Хансен Адриан Александер 1 0.08
Andreas Osterud 1 0.08
Kodjo Somesi 1 0.08
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0
Ryan Nelson 0 0
Torjus Engebakken 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikolai Skuseth 4 0
Сетер Йон-Хоу 3 0
Erik Toenne 3 0
Йонсен Микаэль-Терсет 3 0
Sander Amble Haugen 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Видтун-Нильсен Симен 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Vetle Wenaas 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jamal Deen Haruna 4 0
Andreas Osterud 2 1
Хустад Эрленд 3 0
Эмсис Эдуард 3 0
Форс Виктор 3 0
Kristoffer Hey 2 0
Nicolai Fremstad 2 0
Marius Svanberg Alm 2 0
Jan Inge Solemsloekk Lynum 2 0
Torjus Engebakken 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Рёуфосс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
4
Ранхейм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Рёуфосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

6
2
Ранхейм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Рёуфосс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Пропущено

9
6
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
5
56%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
23%
16-30
5
25%
4
31%
31-45
5
25%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Пропущено

22
11
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
3
27%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
6
27%
1
9%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
6
27%
3
27%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0
Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2
Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2

Результаты матчей

Ранхейм
Рёуфосс

Точный счет

1:3
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
2
9
3
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 0:1 13 7 4 2 26 - 20 25
2.
Волеренга
 0:0 13 7 3 3 27 - 17 24
3.
Эгерсунд
 0:0 13 6 5 2 30 - 24 23
4.
Брюне
 0:0 13 7 1 5 14 - 11 22
5.
Мосс
 0:0 13 6 3 4 20 - 22 21
6.
Стабек
 1:1 12 5 5 2 29 - 22 20
7.
Согндаль
 2:1 13 5 5 3 21 - 14 20
8.
Люн
 1:2 13 4 6 3 23 - 15 18
9.
Рёуфосс
 0:0 12 4 4 4 12 - 12 16
10.
Левангер
 3:0 12 3 6 3 21 - 17 15
11.
Осане
 1:0 13 3 4 6 13 - 21 13
12.
Ранхейм
 0:0 13 2 6 5 20 - 22 12
13.
Мьёндален
 1:1 13 2 6 5 21 - 25 12
14.
ИК Старт
 1:1 13 2 5 6 14 - 24 11
15.
Санднес
 1:1 12 2 4 6 16 - 28 10
16.
Олесунн
 0:3 13 2 3 8 15 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 0:0 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Конгсвингер
 0:1 7 4 2 1 15 - 9 14
3.
Мосс
 0:0 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Согндаль
 2:1 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
Стабек
 1:1 5 3 1 1 16 - 9 10
6.
Волеренга
 0:0 6 3 1 2 11 - 8 10
7.
Люн
 1:2 7 2 4 1 13 - 7 10
8.
Мьёндален
 1:1 7 2 4 1 14 - 12 10
9.
Левангер
 3:0 6 2 3 1 12 - 5 9
10.
Эгерсунд
 0:0 6 2 3 1 8 - 6 9
11.
Осане
 1:0 6 2 3 1 8 - 10 9
12.
Санднес
 1:1 7 2 3 2 13 - 13 9
13.
ИК Старт
 1:1 7 2 3 2 10 - 13 9
14.
Ранхейм
 0:0 6 2 2 2 10 - 9 8
15.
Рёуфосс
 0:0 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Олесунн
 0:3 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 0:0 7 4 2 1 16 - 9 14
2.
Эгерсунд
 0:0 7 4 2 1 22 - 18 14
3.
Конгсвингер
 0:1 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 0:0 7 2 4 1 9 - 7 10
5.
Стабек
 1:1 7 2 4 1 13 - 13 10
6.
Согндаль
 2:1 7 2 3 2 7 - 6 9
7.
Люн
 1:2 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Мосс
 0:0 6 2 1 3 8 - 15 7
9.
Левангер
 3:0 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Брюне
 0:0 6 1 1 4 3 - 7 4
11.
Олесунн
 0:3 6 1 1 4 5 - 11 4
12.
Осане
 1:0 7 1 1 5 5 - 11 4
13.
Ранхейм
 0:0 7 0 4 3 10 - 13 4
14.
Мьёндален
 1:1 6 0 2 4 7 - 13 2
15.
ИК Старт
 1:1 6 0 2 4 4 - 11 2
16.
Санднес
 1:1 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Christian Landu Landu 4
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Хустад Эрленд получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ранхейм
Ничья
Рёуфосс
2.15
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4.15
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