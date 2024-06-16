Тур: 13. Стадион: EXTRA Arena.
Ход матча
27'
15
Erik
Toenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
20 James Ampofo
-
21 Yaw Agyeman
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Ранхейм
Рёуфосс
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
1.4
Среднее время на гол
41
64
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.4
1.5
Среднее время на гол
225
60
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.36
1.45
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
61
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|9 (2)
|0.69
|Бюэ Бендик
|6
|0.46
|Sander Amble Haugen
|1
|0.08
|Dennis Gaustad
|1
|0.08
|Vetle Wenaas
|1
|0.08
|Erik Toenne
|1
|0.08
|Gustav Mogensen
|1
|0.08
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|4
|0.33
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|2
|0.17
|Kristoffer Hey
|1
|0.08
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.08
|Баджие Кебба
|1
|0.08
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.08
|Andreas Osterud
|1
|0.08
|Kodjo Somesi
|1
|0.08
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|0
|0
|Ryan Nelson
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Сетер Йон-Хоу
|3
|0
|Erik Toenne
|3
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jamal Deen Haruna
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Хустад Эрленд
|3
|0
|Эмсис Эдуард
|3
|0
|Форс Виктор
|3
|0
|Kristoffer Hey
|2
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|2
|0
|Torjus Engebakken
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Рёуфосс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
4
Ранхейм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Рёуфосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
2
Ранхейм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Рёуфосс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
3
30%
76-90
Пропущено
9
6
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
5
56%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
23%
16-30
5
25%
4
31%
31-45
5
25%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Пропущено
22
11
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
3
27%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
6
27%
1
9%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
6
27%
3
27%
61-75
7
32%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0
Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2
Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2
Результаты матчей
Ранхейм
Рёуфосс
Точный счет
1:3
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
66
29
39
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|7
|4
|2
|26 - 20
|25
|2.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|30 - 24
|23
|4.
|0:0
|13
|7
|1
|5
|14 - 11
|22
|5.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 22
|21
|6.
|1:1
|12
|5
|5
|2
|29 - 22
|20
|7.
|2:1
|13
|5
|5
|3
|21 - 14
|20
|8.
|1:2
|13
|4
|6
|3
|23 - 15
|18
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|10.
|3:0
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|11.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|12.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|20 - 22
|12
|13.
|1:1
|13
|2
|6
|5
|21 - 25
|12
|14.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|15.
|1:1
|12
|2
|4
|6
|16 - 28
|10
|16.
|0:3
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|5.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|16 - 9
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|1:2
|7
|2
|4
|1
|13 - 7
|10
|8.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|9.
|3:0
|6
|2
|3
|1
|12 - 5
|9
|10.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|12.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|13.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 13
|9
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|15.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|0:3
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|22 - 18
|14
|3.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|4.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|5.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|13 - 13
|10
|6.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|7.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|9.
|3:0
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|11.
|0:3
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|12.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|10 - 13
|4
|14.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|15.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|16.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Christian Landu Landu
|4
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4