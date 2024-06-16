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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 1588
Ранхейм
1:0
Конец матча
Рёуфосс
0'
27' Желтая карточка
Хустад Эрленд
61' Желтая карточка
Слёрдаль Филип
61' Желтая карточка
Torjus Engebakken
67' Желтая карточка
Marius Svanberg Alm
67' Вторая желтая карточка
Torjus Engebakken
90' Желтая карточка
Форс Виктор
1:0
90' Гол
Бюэ Бендик
90'+11
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
4
Nikolai
Skuseth
2
Слёрдаль
Филип
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
19
Dennis
Gaustad
27
Gustav
Mogensen
23
Йонсен
Микаэль-Терсет
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
77
Marius
Svanberg
Alm
14
Jamal
Deen
Haruna
22
Форс
Виктор
17
Sander
Nordboe
3
Torjus
Engebakken
8
Ryan
Nelson
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
9
Хустад
Эрленд
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
Ранхейм
4-3-3
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

Ранхейм
Рёуфосс

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:2
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
0:4
ПД
4:2
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
1.4

Среднее время на гол

41
64

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.4
1.5

Среднее время на гол

225
60

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.36
1.45

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
61

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 9 (2) 0.69
Бюэ Бендик 7 0.54
Sander Amble Haugen 1 0.08
Dennis Gaustad 1 0.08
Vetle Wenaas 1 0.08
Erik Toenne 1 0.08
Gustav Mogensen 1 0.08
Йонсен Микаэль-Терсет 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 4 0.33
Jan Inge Solemsloekk Lynum 2 0.17
Kristoffer Hey 1 0.08
Ротихеуг Оливер 1 0.08
Баджие Кебба 1 0.08
Хансен Адриан Александер 1 0.08
Andreas Osterud 1 0.08
Kodjo Somesi 1 0.08
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0
Ryan Nelson 0 0
Torjus Engebakken 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikolai Skuseth 4 0
Сетер Йон-Хоу 3 0
Erik Toenne 3 0
Йонсен Микаэль-Терсет 3 0
Sander Amble Haugen 2 0
Слёрдаль Филип 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Видтун-Нильсен Симен 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Vetle Wenaas 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torjus Engebakken 3 1
Форс Виктор 4 0
Jamal Deen Haruna 4 0
Andreas Osterud 2 1
Хустад Эрленд 3 0
Marius Svanberg Alm 3 0
Эмсис Эдуард 3 0
Kristoffer Hey 2 0
Nicolai Fremstad 2 0
Jan Inge Solemsloekk Lynum 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Рёуфосс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
4
Ранхейм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Рёуфосс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

6
2
Ранхейм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Рёуфосс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
5
56%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
3
23%
16-30
5
24%
4
31%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
24%
3
23%
76-90

Пропущено

22
12
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
5%
3
25%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
6
27%
1
8%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
6
27%
3
25%
61-75
7
32%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0
Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2
Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2

Результаты матчей

Ранхейм
Рёуфосс

Точный счет

1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
4
6
7
1.5
2
10
3
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 13 7 4 2 26 - 24 25
2.
Волеренга
 13 7 3 3 28 - 18 24
3.
Мосс
 13 7 2 4 21 - 22 23
4.
Эгерсунд
 13 6 5 2 31 - 25 23
5.
Брюне
 13 7 0 6 14 - 12 21
6.
Согндаль
 13 5 5 3 21 - 14 20
7.
Стабек
 12 5 4 3 31 - 25 19
8.
Люн
 13 4 6 3 23 - 15 18
9.
Рёуфосс
 12 4 3 5 12 - 13 15
10.
Левангер
 12 3 6 3 22 - 17 15
11.
Ранхейм
 13 3 5 5 21 - 22 14
12.
Мьёндален
 13 3 5 5 23 - 26 14
13.
Осане
 13 3 4 6 17 - 21 13
14.
ИК Старт
 13 3 4 6 17 - 26 13
15.
Санднес
 12 2 3 7 17 - 30 9
16.
Олесунн
 13 2 3 8 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Мосс
 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
4.
Согндаль
 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
ИК Старт
 7 3 2 2 13 - 15 11
6.
Стабек
 5 3 1 1 16 - 9 10
7.
Волеренга
 6 3 1 2 11 - 8 10
8.
Ранхейм
 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Люн
 7 2 4 1 13 - 7 10
10.
Мьёндален
 7 2 4 1 14 - 12 10
11.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
12.
Эгерсунд
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
14.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
15.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Олесунн
 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 7 4 2 1 17 - 10 14
2.
Эгерсунд
 7 4 2 1 22 - 18 14
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
5.
Согндаль
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Стабек
 7 2 3 2 15 - 16 9
7.
Люн
 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Мосс
 6 2 1 3 8 - 15 7
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
11.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
12.
Осане
 7 1 1 5 9 - 11 4
13.
Ранхейм
 7 0 4 3 10 - 13 4
14.
Брюне
 6 1 0 5 3 - 8 3
15.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
16.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (4)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Иверсен Эйнар 5
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Рёуфосс Torjus Engebakken 1 3
Брюне Christian Landu Landu 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Torjus Engebakken получил желтую карточку от судьи
    • 61'
      Слёрдаль Филип получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Хустад Эрленд получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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