Тур: 13. Стадион: EXTRA Arena. Зрители: 1588
0'
27' Желтая карточкаХустад Эрленд
61' Желтая карточкаСлёрдаль Филип
61' Желтая карточкаTorjus Engebakken
67' Желтая карточкаMarius Svanberg Alm
67' Вторая желтая карточкаTorjus Engebakken
90' Желтая карточкаФорс Виктор
1:0
90' ГолБюэ Бендик
90'+11
Ход матча
27'
61'
90'
90'
1:0
15
Erik
Toenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
20 James Ampofo
-
21 Yaw Agyeman
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Ранхейм
Рёуфосс
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
1.4
Среднее время на гол
41
64
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.4
1.5
Среднее время на гол
225
60
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.36
1.45
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
61
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|9 (2)
|0.69
|Бюэ Бендик
|7
|0.54
|Sander Amble Haugen
|1
|0.08
|Dennis Gaustad
|1
|0.08
|Vetle Wenaas
|1
|0.08
|Erik Toenne
|1
|0.08
|Gustav Mogensen
|1
|0.08
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|4
|0.33
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|2
|0.17
|Kristoffer Hey
|1
|0.08
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.08
|Баджие Кебба
|1
|0.08
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.08
|Andreas Osterud
|1
|0.08
|Kodjo Somesi
|1
|0.08
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|0
|0
|Ryan Nelson
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Сетер Йон-Хоу
|3
|0
|Erik Toenne
|3
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Слёрдаль Филип
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torjus Engebakken
|3
|1
|Форс Виктор
|4
|0
|Jamal Deen Haruna
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Хустад Эрленд
|3
|0
|Marius Svanberg Alm
|3
|0
|Эмсис Эдуард
|3
|0
|Kristoffer Hey
|2
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Рёуфосс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
4
Ранхейм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Рёуфосс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
2
Ранхейм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Рёуфосс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Пропущено
9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
5
56%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
3
23%
16-30
5
24%
4
31%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
24%
3
23%
76-90
Пропущено
22
12
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
5%
3
25%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
6
27%
1
8%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
6
27%
3
25%
61-75
7
32%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0
Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2
Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2
Результаты матчей
Ранхейм
Рёуфосс
Точный счет
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
84
67
210
310
111
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (4)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Рёуфосс
|Torjus Engebakken
|1 3
|Брюне
|Christian Landu Landu
|4