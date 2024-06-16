  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 12.
Хельсинборг
1:0
Первый тайм: 41'
Эребру
0'
1:0
29' Гол
Milan Rasmussen

Ход матча

29'
Milan Rasmussen
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Эребру
1.89
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Все Коэффициенты
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
2
Биркфельдт
Йон
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
11
Milan
Rasmussen
7
Кабаши
Ариан
9
Сильверхолт
Тейлор
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
11
Кроон
Самуэль
6
Крона
Себастьян
22
Lucas
Shlimon
9
Гваргис
Питер
8
Саид
Мохаммед
17
Хольмберг
Карл
Хельсинборг
4-4-2
Эребру
4-4-2

История личных встреч

Хельсинборг
Эребру

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

25 матчей

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

С
4:1
С
1:1
А
3:2
А
1:1
А
1:4
А
0:1
К
1:1
А
0:0
А
1:3
К
1:1
А
0:2
А
0:0
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
0:0
ШК
1:3
А
2:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
А
0:1
А
2:0
А
3:1
А
1:0

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.85

Среднее время на гол

72
106

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.23
1.33

Среднее время на гол

73
67

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

72
83

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лупер Вильгельм 3 (2) 0.25
Сильверхолт Тейлор 3 (1) 0.25
Milan Rasmussen 2 0.17
Ervin Gigovac 1 0.08
Benjamin Acquah 1 0.08
Amar Muhsin 1 0.08
Adrian Svanback 1 0.08
Кабаши Ариан 0 0
Биркфельдт Йон 0 0
William Westerlund 0 0
Benjamin Orn 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 6 (2) 0.5
Tobias Bjoernstad 2 0.17
Саид Мохаммед 2 0.17
Adam Bark 1 0.08
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.08
Гваргис Питер 0 0
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Бакман Виктор 0 0
Theodor Hansemon 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 6 1
Рогне Томас 2 1
Биркфельдт Йон 2 0
Ervin Gigovac 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Хелльборг Адам 1 0
Сильверхолт Тейлор 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Milan Rasmussen 1 0
William Westerlund 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальгейрссон Вальгейр 5 0
Маккью Эрик 3 1
Lucas Shlimon 4 0
Крона Себастьян 2 1
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Саид Мохаммед 1 0
Хольмберг Карл 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Adam Bark 1 0
Кроон Самуэль 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Эребру
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Хельсинборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эребру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
9
Хельсинборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
3
27%
5
42%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0
Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3
Эребру
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0
Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2

Результаты матчей

Хельсинборг
Эребру

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 12 8 3 1 20 - 7 27
2.
Дегерфорс
 12 6 4 2 21 - 13 22
3.
Эстер
 0:0 12 5 5 2 15 - 9 20
4.
Утсиктенс
 12 5 4 3 14 - 11 19
5.
Сандвикен
 11 5 3 3 15 - 13 18
6.
Браге
 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Хельсинборг
 1:0 12 4 5 3 13 - 11 17
8.
Треллеборг
 11 4 3 4 11 - 12 15
9.
Сковде АИК
 12 4 3 5 9 - 15 15
10.
Оддевольд
 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
Гефле
 12 3 4 5 17 - 19 13
12.
Эстерсунд
 0:0 12 3 4 5 10 - 14 13
13.
Эребру
 0:1 12 3 3 6 12 - 16 12
14.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 13 - 18 12
15.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
16.
Сундсвалль
 12 2 3 7 10 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Сандвикен
 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Эстер
 0:0 6 3 3 0 8 - 2 12
5.
Утсиктенс
 6 3 2 1 7 - 3 11
6.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Браге
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Эребру
 0:1 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Треллеборг
 6 2 3 1 8 - 7 9
10.
Оддевольд
 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Эстерсунд
 0:0 5 2 2 1 7 - 7 8
12.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
13.
Сковде АИК
 6 2 2 2 3 - 4 8
14.
Варберг БоИС
 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Хельсинборг
 1:0 7 1 4 2 5 - 6 7
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Дегерфорс
 6 2 3 1 8 - 6 9
4.
Браге
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Эстер
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Утсиктенс
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
9.
Сандвикен
 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Варберг БоИС
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Оддевольд
 6 1 2 3 6 - 10 5
13.
Эстерсунд
 0:0 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Гефле
 5 0 2 3 4 - 9 2
15.
Эребру
 0:1 6 0 2 4 3 - 9 2
16.
Сундсвалль
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Весь список
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