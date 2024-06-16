Тур: 12.
1:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
29'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
19
Benjamin
Orn
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
33 Amar Muhsin
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Adam Bark
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Хельсинборг
Эребру
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
25 матчей
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.85
Среднее время на гол
72
106
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.23
1.33
Среднее время на гол
73
67
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.24
1.08
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
72
83
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лупер Вильгельм
|3 (2)
|0.25
|Сильверхолт Тейлор
|3 (1)
|0.25
|Milan Rasmussen
|2
|0.17
|Ervin Gigovac
|1
|0.08
|Benjamin Acquah
|1
|0.08
|Amar Muhsin
|1
|0.08
|Adrian Svanback
|1
|0.08
|Кабаши Ариан
|0
|0
|Биркфельдт Йон
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
|Benjamin Orn
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|6 (2)
|0.5
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.17
|Саид Мохаммед
|2
|0.17
|Adam Bark
|1
|0.08
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.08
|Гваргис Питер
|0
|0
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Бакман Виктор
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|6
|1
|Рогне Томас
|2
|1
|Биркфельдт Йон
|2
|0
|Ervin Gigovac
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Хелльборг Адам
|1
|0
|Сильверхолт Тейлор
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Milan Rasmussen
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|5
|0
|Маккью Эрик
|3
|1
|Lucas Shlimon
|4
|0
|Крона Себастьян
|2
|1
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Эребру
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Хельсинборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эребру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
9
Хельсинборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
3
27%
5
42%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
7
47%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0
Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3
Эребру
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0
Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2
Результаты матчей
Хельсинборг
Эребру
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
47
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|2.
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|3.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|15 - 9
|20
|4.
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|1:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|8.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|9.
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|10.
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|17 - 19
|13
|12.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|13.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|15.
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|12
|2
|3
|7
|10 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 2
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|1:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|9 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|13.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|14.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|15.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|5 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5