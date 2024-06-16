Тур: 13. Стадион: Гьемселунд.
0:1
Первый тайм: 42'
Ход матча
10'
10
Герсон
Ларс
11
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Knut HagaПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Jon Berisha
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Конгсвингер
Осане
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.83
1.67
Среднее время на гол
31
54
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
2.42
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
37
60
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|7
|0.54
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.31
|Уильямс Ноа
|3
|0.23
|Adem Gueven
|3
|0.23
|Нильссон Джоэл
|2
|0.15
|Harald Holter
|2
|0.15
|Jesper Grundt
|2
|0.15
|Ludvig Langrekken
|1
|0.08
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.08
|Eric Taylor
|1
|0.08
|Daniel Lysgaard
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|0.31
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.08
|Ole Kallevaag
|1
|0.08
|Сколевик Стеффен
|1
|0.08
|Sander Eng Strand
|1
|0.08
|Бармен Кристоффер
|1
|0.08
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.08
|Иверсен Эйнар
|1
|0.08
|Mats Selmer Thornes
|1
|0.08
|Thomas Lotsberg
|1
|0.08
|Stian Nygaard I
|0
|0
|Didrik Fredriksen
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|4
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Harald Holter
|1
|1
|Холме Фредрик
|1
|1
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иверсен Эйнар
|4
|0
|Martin Ueland
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Сколевик Стеффен
|2
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Eirik Wollen Steen
|1
|0
|Stian Nygaard I
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Sander Eng Strand
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Emmanuel Bangoura
|1
|0
|Thomas Lotsberg
|1
|0
|Dennis Moeller Wolfe
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Осане
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
4
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Осане
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
11
7
Конгсвингер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Осане
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
15
4
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
50%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
50%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
3
38%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
5
56%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
3
33%
16-30
3
27%
4
44%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Забито
26
13
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
15%
1
8%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
6
23%
3
23%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
5
19%
7
54%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
7
37%
4
20%
16-30
3
16%
6
30%
31-45
5
26%
3
15%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
1
5%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2
Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0
Осане
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брюне - Осане 1:0 Эгерсунд - Осане 1:0 Осане - Санднес 1:0 Олесунн - Осане 4:1
Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1
Результаты матчей
Конгсвингер
Осане
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 42%
2:2
3 раза 25%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
93
39
57
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|7
|4
|2
|26 - 20
|25
|2.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|30 - 24
|23
|4.
|0:0
|13
|7
|1
|5
|14 - 11
|22
|5.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 22
|21
|6.
|1:1
|12
|5
|5
|2
|29 - 22
|20
|7.
|2:1
|13
|5
|5
|3
|21 - 14
|20
|8.
|1:2
|13
|4
|6
|3
|23 - 15
|18
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|10.
|3:0
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|11.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|12.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|20 - 22
|12
|13.
|1:1
|13
|2
|6
|5
|21 - 25
|12
|14.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|15.
|1:1
|12
|2
|4
|6
|16 - 28
|10
|16.
|0:3
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|5.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|16 - 9
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|1:2
|7
|2
|4
|1
|13 - 7
|10
|8.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|9.
|3:0
|6
|2
|3
|1
|12 - 5
|9
|10.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|12.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|13.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 13
|9
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|15.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|0:3
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|22 - 18
|14
|3.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|4.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|5.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|13 - 13
|10
|6.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|7.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|9.
|3:0
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|11.
|0:3
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|12.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|10 - 13
|4
|14.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|15.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|16.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Christian Landu Landu
|4
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4