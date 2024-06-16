Тур: 13. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 2744
0:5
Конец матча
0'
0:1
10' ГолMats Selmer Thornes
35' Желтая карточкаSander Eng Strand
43' Желтая карточкаТоркельссон Роберт-Орри
0:2
49' ГолИверсен Эйнар
0:3
63' ГолDidrik Fredriksen
72' Желтая карточкаИверсен Эйнар
0:4
85' ГолЛарсен Кристоффер
0:5
90' ГолOle Kallevaag
90'+5
Ход матча
10'
49'
63'
72'
85'
0:4
90'
10
Герсон
Ларс
11
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Knut HagaПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Jon Berisha
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Конгсвингер
Осане
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.83
1.67
Среднее время на гол
31
54
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
2.42
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
37
60
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|7
|0.54
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.31
|Уильямс Ноа
|3
|0.23
|Adem Gueven
|3
|0.23
|Нильссон Джоэл
|2
|0.15
|Harald Holter
|2
|0.15
|Jesper Grundt
|2
|0.15
|Ludvig Langrekken
|1
|0.08
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.08
|Eric Taylor
|1
|0.08
|Daniel Lysgaard
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|0.31
|Ларсен Кристоффер
|2
|0.15
|Ole Kallevaag
|2
|0.15
|Иверсен Эйнар
|2
|0.15
|Сколевик Стеффен
|1
|0.08
|Didrik Fredriksen
|1
|0.08
|Sander Eng Strand
|1
|0.08
|Бармен Кристоффер
|1
|0.08
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.08
|Mats Selmer Thornes
|1
|0.08
|Thomas Lotsberg
|1
|0.08
|Stian Nygaard I
|0
|0
|Dennis Moeller Wolfe
|0
|0
|Jon Berisha
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|4
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Harald Holter
|1
|1
|Холме Фредрик
|1
|1
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иверсен Эйнар
|5
|0
|Martin Ueland
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Сколевик Стеффен
|2
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Sander Eng Strand
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Eirik Wollen Steen
|1
|0
|Stian Nygaard I
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Emmanuel Bangoura
|1
|0
|Thomas Lotsberg
|1
|0
|Dennis Moeller Wolfe
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Осане
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
4
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Осане
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
11
7
Конгсвингер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Осане
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
7%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
27%
4
44%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
5
56%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
3
33%
16-30
3
27%
4
44%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Забито
26
18
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
15%
2
11%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
6
23%
3
17%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
5
19%
9
50%
76-90
Пропущено
24
20
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
4%
2
10%
1-15
7
29%
29%
4
20%
16-30
3
13%
6
30%
31-45
6
25%
3
15%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
3
13%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2
Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0
Осане
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брюне - Осане 1:0 Эгерсунд - Осане 1:0 Осане - Санднес 1:0 Олесунн - Осане 4:1
Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1
Результаты матчей
Конгсвингер
Осане
Точный счет
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
2:2
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
24
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
42
25
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
94
49
58
112
112
112
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (4)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Рёуфосс
|Torjus Engebakken
|1 3
|Брюне
|Christian Landu Landu
|4