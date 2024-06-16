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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 2744
Конгсвингер
0:5
Конец матча
Осане
0'
0:1
10' Гол
Mats Selmer Thornes
35' Желтая карточка
Sander Eng Strand
43' Желтая карточка
Торкельссон Роберт-Орри
0:2
49' Гол
Иверсен Эйнар
0:3
63' Гол
Didrik Fredriksen
72' Желтая карточка
Иверсен Эйнар
0:4
85' Гол
Ларсен Кристоффер
0:5
90' Гол
Ole Kallevaag
90'+5
1
Стрёмберг
Август
6
Harald
Holter
10
Герсон
Ларс
3
Торкельссон
Роберт-Орри
22
Ludvig
Langrekken
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
14
Lucas
Ravn-Haren
18
Joacim
Holtan
11
Уильямс
Ноа
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
10
Бармен
Кристоффер
3
Eirik
Wollen
Steen
4
Кольскоген
Оле
22
Dennis
Moeller
Wolfe
18
Ole
Kallevaag
16
Didrik
Fredriksen
15
Sander
Eng
Strand
20
Stian
Nygaard
I
7
Mats
Selmer
Thornes
5
Иверсен
Эйнар
Конгсвингер
3-4-3
Осане
3-4-3

История личных встреч

Конгсвингер
Осане

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
7:2
ПД
3:1
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
3:0

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.83
1.67

Среднее время на гол

31
54

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

2.42
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

37
60

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 7 0.54
Моберг Вегар 4 (1) 0.31
Уильямс Ноа 3 0.23
Adem Gueven 3 0.23
Нильссон Джоэл 2 0.15
Harald Holter 2 0.15
Jesper Grundt 2 0.15
Ludvig Langrekken 1 0.08
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.08
Eric Taylor 1 0.08
Daniel Lysgaard 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 4 0.31
Ларсен Кристоффер 2 0.15
Ole Kallevaag 2 0.15
Иверсен Эйнар 2 0.15
Сколевик Стеффен 1 0.08
Didrik Fredriksen 1 0.08
Sander Eng Strand 1 0.08
Бармен Кристоффер 1 0.08
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.08
Mats Selmer Thornes 1 0.08
Thomas Lotsberg 1 0.08
Stian Nygaard I 0 0
Dennis Moeller Wolfe 0 0
Jon Berisha 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 4 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Harald Holter 1 1
Холме Фредрик 1 1
Ludvig Langrekken 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Торкельссон Роберт-Орри 1 0
Jesper Grundt 1 0
Emil Adrendrup Nielsen 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иверсен Эйнар 5 0
Martin Ueland 3 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Сколевик Стеффен 2 0
Didrik Fredriksen 2 0
Sander Eng Strand 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Eirik Wollen Steen 1 0
Stian Nygaard I 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Emmanuel Bangoura 1 0
Thomas Lotsberg 1 0
Dennis Moeller Wolfe 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Осане
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
4
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Осане
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

11
7
Конгсвингер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Осане
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
7%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
27%
4
44%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
5
56%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
3
33%
16-30
3
27%
4
44%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Забито

26
18
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
15%
2
11%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
6
23%
3
17%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
5
19%
9
50%
76-90

Пропущено

24
20
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
4%
2
10%
1-15
7
29%
29%
4
20%
16-30
3
13%
6
30%
31-45
6
25%
3
15%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
3
13%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2
Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0
Осане
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брюне - Осане 1:0 Эгерсунд - Осане 1:0 Осане - Санднес 1:0 Олесунн - Осане 4:1
Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1

Результаты матчей

Конгсвингер
Осане

Точный счет

0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
2:2
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
2
4
4
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
2
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
4
9
5
8
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 13 7 4 2 26 - 24 25
2.
Волеренга
 13 7 3 3 28 - 18 24
3.
Мосс
 13 7 2 4 21 - 22 23
4.
Эгерсунд
 13 6 5 2 31 - 25 23
5.
Брюне
 13 7 0 6 14 - 12 21
6.
Согндаль
 13 5 5 3 21 - 14 20
7.
Стабек
 12 5 4 3 31 - 25 19
8.
Люн
 13 4 6 3 23 - 15 18
9.
Рёуфосс
 12 4 3 5 12 - 13 15
10.
Левангер
 12 3 6 3 22 - 17 15
11.
Ранхейм
 13 3 5 5 21 - 22 14
12.
Мьёндален
 13 3 5 5 23 - 26 14
13.
Осане
 13 3 4 6 17 - 21 13
14.
ИК Старт
 13 3 4 6 17 - 26 13
15.
Санднес
 12 2 3 7 17 - 30 9
16.
Олесунн
 13 2 3 8 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Мосс
 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
4.
Согндаль
 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
ИК Старт
 7 3 2 2 13 - 15 11
6.
Стабек
 5 3 1 1 16 - 9 10
7.
Волеренга
 6 3 1 2 11 - 8 10
8.
Ранхейм
 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Люн
 7 2 4 1 13 - 7 10
10.
Мьёндален
 7 2 4 1 14 - 12 10
11.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
12.
Эгерсунд
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
14.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
15.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Олесунн
 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 7 4 2 1 17 - 10 14
2.
Эгерсунд
 7 4 2 1 22 - 18 14
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
5.
Согндаль
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Стабек
 7 2 3 2 15 - 16 9
7.
Люн
 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Мосс
 6 2 1 3 8 - 15 7
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
11.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
12.
Осане
 7 1 1 5 9 - 11 4
13.
Ранхейм
 7 0 4 3 10 - 13 4
14.
Брюне
 6 1 0 5 3 - 8 3
15.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
16.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (4)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Иверсен Эйнар 5
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Рёуфосс Torjus Engebakken 1 3
Брюне Christian Landu Landu 4
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      Sander Eng Strand уходит с поля. Knut Haga выходит вместо него
    • 49'
      Dennis Moeller Wolfe сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Иверсен Эйнар бьет в цель!
    • 46'
      Joacim Holtan уходит с поля. Daniel Lysgaard выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Роберт Торкельссон получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Sander Eng Strand получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Г О О О О Л - Mats Selmer Thornes бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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