  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 13. Стадион: .
ИК Старт
1:1
Первый тайм: 42'
Стабек
0'
1:0
9' Гол
Mathias Grundetjern
1:1
12' Гол
Вальстад Николас

Ход матча

9'
 
Joachim Nysveen
Лиллеорен-Веум Олав
9'
Mathias Grundetjern
(Шульц Эрик)
1:0
12'
1:1
Вальстад Николас
(Несс Николай)
Лучшие коэффициенты
ИК Старт
Ничья
Стабек
3.00
Реклама, betboom.ru
4.09
3.90
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
1
Jasper
Silva
Torkildsen
21
Шеквист
Сандер
Хансен
4
Sivert
Hansen
5
Пигнатель-Енссен
Николас
19
Deni
Dashaev
16
Страннегорд
Том
6
Faites
Makosso
25
Jesper
Gregersen
8
Mathias
Grundetjern
11
Шульц
Эрик
15
Marius
Nordal
1
Россбах
Сондре
3
Jon
Haukvik
Oeya
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
15
Лиллеорен-Веум
Олав
6
Кристенсен
Магнус
17
Sebastian
Olderheim
14
Робертс
Томас
20
Андресен
Александр
21
Oskar
Spiten-Nysaether
7
Rasmus
Eggen
Vinge
ИК Старт
4-3-3
Стабек
3-5-2

История личных встреч

ИК Старт
Стабек

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

21 матч

28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
2:1
ПД
5:0
ПД
0:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:5
Э
3:2
Э
4:1
Э
2:3
Э
1:2
КН
2:1
ТМС
4:2
Э
4:1
Э
2:4
Э
3:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
5:0

Голы

Всего голов

21
7

Голов в среднем за матч

1.91
0.7

Среднее время на гол

47
128

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

2.9
1.91

Среднее время на гол

31
47

Всего голов

50
28

Голов в среднем за матч

2.38
1.33

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

37
67

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шульц Эрик 4 0.31
Mathias Grundetjern 3 0.23
Alagie Sanyang 2 0.15
Шеквист Сандер Хансен 1 (1) 0.08
Salim Nkubiri 1 0.08
Страннегорд Том 1 0.08
Kristoffer Hoven 1 0.08
Пигнатель-Енссен Николас 1 0.08
Fredrik Mani Paalerud 0 0
Jesper Gregersen 0 0
Deni Dashaev 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oskar Spiten-Nysaether 7 0.58
Bassekou Diabate 6 (1) 0.5
Sebastian Olderheim 4 0.33
Робертс Томас 3 (1) 0.25
Педерсен Каспер 3 0.25
Несс Николай 1 0.08
Вальстад Николас 1 0.08
Андресен Александр 1 0.08
Rasmus Eggen Vinge 1 0.08
William Wendt 1 0.08
Упсет Кристиан 1 (1) 0.08
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Геэльмуйден Херман 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 5 0
Mathias Grundetjern 3 1
Salim Nkubiri 2 1
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Faites Makosso 2 0
Deni Dashaev 2 0
Карадас Азар 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Sivert Hansen 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Несс Николай 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
Oskar Spiten-Nysaether 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Стабек
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
6
ИК Старт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

2
12
ИК Старт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Стабек
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

6
18

Голы по времени матча

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
25%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
2
13%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Забито

14
28
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
2
14%
7
25%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
5
36%
3
11%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
3
21%
2
7%
61-75
3
21%
5
18%
76-90

Пропущено

22
21
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
6
27%
3
14%
16-30
7
32%
3
14%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
4
18%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ИК Старт - Люн 1:4 Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1
ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3
Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0
Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1

Результаты матчей

ИК Старт
Стабек

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:5
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
1
1
5
2.5
3
2
1
5
3.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
1
2
10
1.5
8
3
1
11
2.5
6
5
1
11
3.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 0:1 13 7 4 2 26 - 20 25
2.
Волеренга
 0:0 13 7 3 3 27 - 17 24
3.
Эгерсунд
 0:0 13 6 5 2 30 - 24 23
4.
Брюне
 0:0 13 7 1 5 14 - 11 22
5.
Мосс
 0:0 13 6 3 4 20 - 22 21
6.
Стабек
 1:1 12 5 5 2 29 - 22 20
7.
Согндаль
 2:1 13 5 5 3 21 - 14 20
8.
Люн
 1:2 13 4 6 3 23 - 15 18
9.
Рёуфосс
 0:0 12 4 4 4 12 - 12 16
10.
Левангер
 3:0 12 3 6 3 21 - 17 15
11.
Осане
 1:0 13 3 4 6 13 - 21 13
12.
Ранхейм
 0:0 13 2 6 5 20 - 22 12
13.
Мьёндален
 1:1 13 2 6 5 21 - 25 12
14.
ИК Старт
 1:1 13 2 5 6 14 - 24 11
15.
Санднес
 1:1 12 2 4 6 16 - 28 10
16.
Олесунн
 0:3 13 2 3 8 15 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 0:0 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Конгсвингер
 0:1 7 4 2 1 15 - 9 14
3.
Мосс
 0:0 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Согндаль
 2:1 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
Стабек
 1:1 5 3 1 1 16 - 9 10
6.
Волеренга
 0:0 6 3 1 2 11 - 8 10
7.
Люн
 1:2 7 2 4 1 13 - 7 10
8.
Мьёндален
 1:1 7 2 4 1 14 - 12 10
9.
Левангер
 3:0 6 2 3 1 12 - 5 9
10.
Эгерсунд
 0:0 6 2 3 1 8 - 6 9
11.
Осане
 1:0 6 2 3 1 8 - 10 9
12.
Санднес
 1:1 7 2 3 2 13 - 13 9
13.
ИК Старт
 1:1 7 2 3 2 10 - 13 9
14.
Ранхейм
 0:0 6 2 2 2 10 - 9 8
15.
Рёуфосс
 0:0 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Олесунн
 0:3 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 0:0 7 4 2 1 16 - 9 14
2.
Эгерсунд
 0:0 7 4 2 1 22 - 18 14
3.
Конгсвингер
 0:1 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 0:0 7 2 4 1 9 - 7 10
5.
Стабек
 1:1 7 2 4 1 13 - 13 10
6.
Согндаль
 2:1 7 2 3 2 7 - 6 9
7.
Люн
 1:2 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Мосс
 0:0 6 2 1 3 8 - 15 7
9.
Левангер
 3:0 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Брюне
 0:0 6 1 1 4 3 - 7 4
11.
Олесунн
 0:3 6 1 1 4 5 - 11 4
12.
Осане
 1:0 7 1 1 5 5 - 11 4
13.
Ранхейм
 0:0 7 0 4 3 10 - 13 4
14.
Мьёндален
 1:1 6 0 2 4 7 - 13 2
15.
ИК Старт
 1:1 6 0 2 4 4 - 11 2
16.
Санднес
 1:1 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Christian Landu Landu 4
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Несс Николай сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Вальстад Николас бьет в цель!
  • 9'
    Шульц Эрик сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Mathias Grundetjern бьет в цель!
  • 9'
    Лиллеорен-Веум Олав уходит с поля. Joachim Nysveen выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.15. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.15 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
ИК Старт
Ничья
Стабек
3.00
Реклама, betboom.ru
4.09
3.90
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ИК Старт 1:1 Стабек онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ИК Старт
Стабек
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный