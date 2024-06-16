Тур: 13. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
Ход матча
9'
12'
1:1
19
Deni
Dashaev
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Deni DashaevЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шульц ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
28 David Lunde
-
18 Jonas Seim
-
-
-
-
Главный тренер: Азар Карадаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
ИК Старт
Стабек
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
21 матч
28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
7
Голов в среднем за матч
1.91
0.7
Среднее время на гол
47
128
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
2.9
1.91
Среднее время на гол
31
47
Всего голов
50
28
Голов в среднем за матч
2.38
1.33
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
37
67
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шульц Эрик
|4
|0.31
|Mathias Grundetjern
|3
|0.23
|Alagie Sanyang
|2
|0.15
|Шеквист Сандер Хансен
|1 (1)
|0.08
|Salim Nkubiri
|1
|0.08
|Страннегорд Том
|1
|0.08
|Kristoffer Hoven
|1
|0.08
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0.08
|Fredrik Mani Paalerud
|0
|0
|Jesper Gregersen
|0
|0
|Deni Dashaev
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oskar Spiten-Nysaether
|7
|0.58
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|0.5
|Sebastian Olderheim
|4
|0.33
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.25
|Педерсен Каспер
|3
|0.25
|Несс Николай
|1
|0.08
|Вальстад Николас
|1
|0.08
|Андресен Александр
|1
|0.08
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.08
|William Wendt
|1
|0.08
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.08
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Геэльмуйден Херман
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|5
|0
|Mathias Grundetjern
|3
|1
|Salim Nkubiri
|2
|1
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Faites Makosso
|2
|0
|Deni Dashaev
|2
|0
|Карадас Азар
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Sivert Hansen
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Стабек
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
6
ИК Старт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
2
12
ИК Старт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Стабек
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
6
18
Голы по времени матча
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Забито
4
16
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
25%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
2
13%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Забито
14
28
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
2
14%
7
25%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
5
36%
3
11%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
3
21%
2
7%
61-75
3
21%
5
18%
76-90
Пропущено
22
21
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
6
27%
3
14%
16-30
7
32%
3
14%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
4
18%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ИК Старт - Люн 1:4 Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1
ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3
Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0
Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1
Результаты матчей
ИК Старт
Стабек
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:5
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
41
15
32
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
101
210
83
111
65
111
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|7
|4
|2
|26 - 20
|25
|2.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|30 - 24
|23
|4.
|0:0
|13
|7
|1
|5
|14 - 11
|22
|5.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 22
|21
|6.
|1:1
|12
|5
|5
|2
|29 - 22
|20
|7.
|2:1
|13
|5
|5
|3
|21 - 14
|20
|8.
|1:2
|13
|4
|6
|3
|23 - 15
|18
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|10.
|3:0
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|11.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|12.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|20 - 22
|12
|13.
|1:1
|13
|2
|6
|5
|21 - 25
|12
|14.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|15.
|1:1
|12
|2
|4
|6
|16 - 28
|10
|16.
|0:3
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|5.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|16 - 9
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|1:2
|7
|2
|4
|1
|13 - 7
|10
|8.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|9.
|3:0
|6
|2
|3
|1
|12 - 5
|9
|10.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|12.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|13.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 13
|9
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|15.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|0:3
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|22 - 18
|14
|3.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|4.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|5.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|13 - 13
|10
|6.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|7.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|9.
|3:0
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|11.
|0:3
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|12.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|10 - 13
|4
|14.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|15.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|16.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Christian Landu Landu
|4
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4