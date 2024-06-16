  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 2695
ИК Старт
4:3
Конец матча
Стабек
0'
1:0
10' Гол
Mathias Grundetjern
1:1
12' Гол
Вальстад Николас
2:1
45' Гол
Страннегорд Том
3:1
48' Гол
Пигнатель-Енссен Николас
52' Желтая карточка
Пигнатель-Енссен Николас
55' Желтая карточка
Шульц Эрик
4:1
57' Гол
Marius Nordal
4:2
66' Гол
William Wendt
4:3
82' Гол
Andreas Victorio
90' Желтая карточка
Fabian Oestigaard Ness
90' Желтая карточка
Страннегорд Том
90'+9
1
Jasper
Silva
Torkildsen
21
Шеквист
Сандер
Хансен
4
Sivert
Hansen
5
Пигнатель-Енссен
Николас
19
Deni
Dashaev
16
Страннегорд
Том
6
Faites
Makosso
25
Jesper
Gregersen
8
Mathias
Grundetjern
11
Шульц
Эрик
15
Marius
Nordal
1
Россбах
Сондре
3
Jon
Haukvik
Oeya
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
15
Лиллеорен-Веум
Олав
6
Кристенсен
Магнус
17
Sebastian
Olderheim
14
Робертс
Томас
20
Андресен
Александр
21
Oskar
Spiten-Nysaether
7
Rasmus
Eggen
Vinge
ИК Старт
4-3-3
Стабек
3-5-2

История личных встреч

ИК Старт
Стабек

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

21 матч

28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
2:1
ПД
5:0
ПД
0:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:5
Э
3:2
Э
4:1
Э
2:3
Э
1:2
КН
2:1
ТМС
4:2
Э
4:1
Э
2:4
Э
3:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
5:0

Голы

Всего голов

21
7

Голов в среднем за матч

1.91
0.7

Среднее время на гол

47
128

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

2.9
1.91

Среднее время на гол

31
47

Всего голов

50
28

Голов в среднем за матч

2.38
1.33

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

37
67

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шульц Эрик 4 0.31
Mathias Grundetjern 3 0.23
Страннегорд Том 2 0.15
Alagie Sanyang 2 0.15
Пигнатель-Енссен Николас 2 0.15
Шеквист Сандер Хансен 1 (1) 0.08
Salim Nkubiri 1 0.08
Kristoffer Hoven 1 0.08
Marius Nordal 1 0.08
Fredrik Mani Paalerud 0 0
Jesper Gregersen 0 0
Deni Dashaev 0 0
Sivert Hansen 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oskar Spiten-Nysaether 7 0.58
Bassekou Diabate 6 (1) 0.5
Sebastian Olderheim 4 0.33
Робертс Томас 3 (1) 0.25
Педерсен Каспер 3 0.25
William Wendt 2 0.17
Вальстад Николас 1 0.08
Несс Николай 1 0.08
Андресен Александр 1 0.08
Rasmus Eggen Vinge 1 0.08
Andreas Victorio 1 0.08
Упсет Кристиан 1 (1) 0.08
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Геэльмуйден Херман 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 5 0
Mathias Grundetjern 3 1
Salim Nkubiri 2 1
Пигнатель-Енссен Николас 3 0
Fabian Oestigaard Ness 2 0
Faites Makosso 2 0
Deni Dashaev 2 0
Карадас Азар 1 0
Шульц Эрик 1 0
Страннегорд Том 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Sivert Hansen 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Несс Николай 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
Oskar Spiten-Nysaether 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Стабек
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
9
ИК Старт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Стабек
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

2
12
ИК Старт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Стабек
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

6
21

Голы по времени матча

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
14%
3
20%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
4
25%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
25%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
2
13%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Забито

18
31
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
17%
8
26%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
6
33%
3
10%
31-45
2
11%
7
23%
46-60
3
17%
3
10%
61-75
3
17%
6
19%
76-90

Пропущено

25
25
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
4%
3
12%
1-15
6
24%
3
12%
16-30
7
28%
4
16%
31-45
5
20%
3
12%
46-60
1
4%
6
24%
61-75
5
20%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ИК Старт - Люн 1:4 Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1
ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3
Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0
Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1

Результаты матчей

ИК Старт
Стабек

Точный счет

4:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
1
2
5
2.5
3
2
2
5
3.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
3
10
1.5
9
3
2
11
2.5
7
5
2
11
3.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 13 7 4 2 26 - 24 25
2.
Волеренга
 13 7 3 3 28 - 18 24
3.
Мосс
 13 7 2 4 21 - 22 23
4.
Эгерсунд
 13 6 5 2 31 - 25 23
5.
Брюне
 13 7 0 6 14 - 12 21
6.
Согндаль
 13 5 5 3 21 - 14 20
7.
Стабек
 12 5 4 3 31 - 25 19
8.
Люн
 13 4 6 3 23 - 15 18
9.
Рёуфосс
 12 4 3 5 12 - 13 15
10.
Левангер
 12 3 6 3 22 - 17 15
11.
Ранхейм
 13 3 5 5 21 - 22 14
12.
Мьёндален
 13 3 5 5 23 - 26 14
13.
Осане
 13 3 4 6 17 - 21 13
14.
ИК Старт
 13 3 4 6 17 - 26 13
15.
Санднес
 12 2 3 7 17 - 30 9
16.
Олесунн
 13 2 3 8 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Мосс
 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
4.
Согндаль
 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
ИК Старт
 7 3 2 2 13 - 15 11
6.
Стабек
 5 3 1 1 16 - 9 10
7.
Волеренга
 6 3 1 2 11 - 8 10
8.
Ранхейм
 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Люн
 7 2 4 1 13 - 7 10
10.
Мьёндален
 7 2 4 1 14 - 12 10
11.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
12.
Эгерсунд
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
14.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
15.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Олесунн
 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 7 4 2 1 17 - 10 14
2.
Эгерсунд
 7 4 2 1 22 - 18 14
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
5.
Согндаль
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Стабек
 7 2 3 2 15 - 16 9
7.
Люн
 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Мосс
 6 2 1 3 8 - 15 7
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
11.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
12.
Осане
 7 1 1 5 9 - 11 4
13.
Ранхейм
 7 0 4 3 10 - 13 4
14.
Брюне
 6 1 0 5 3 - 8 3
15.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
16.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (4)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Иверсен Эйнар 5
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Рёуфосс Torjus Engebakken 1 3
Брюне Christian Landu Landu 4
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    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Mathias Grundetjern сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Tom Strannegaard бьет в цель!
    • 12'
      Несс Николай сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч ИК Старт 4:3 Стабек онлайн

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