Тур: 13. Стадион: Sparebanken Soer Arena. Зрители: 2695
0'
1:0
10' ГолMathias Grundetjern
1:1
12' ГолВальстад Николас
2:1
45' ГолСтраннегорд Том
3:1
48' ГолПигнатель-Енссен Николас
52' Желтая карточкаПигнатель-Енссен Николас
55' Желтая карточкаШульц Эрик
4:1
57' ГолMarius Nordal
4:2
66' ГолWilliam Wendt
4:3
82' ГолAndreas Victorio
90' Желтая карточкаFabian Oestigaard Ness
90' Желтая карточкаСтраннегорд Том
90'+9
Ход матча
10'
12'
1:1
45'
48'
55'
57'
4:1
66'
82'
4:3
90'
19
Deni
Dashaev
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Deni DashaevЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шульц ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
28 David Lunde
-
18 Jonas Seim
-
-
-
-
Главный тренер: Азар Карадаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
ИК Старт
Стабек
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
21 матч
28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
7
Голов в среднем за матч
1.91
0.7
Среднее время на гол
47
128
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
2.9
1.91
Среднее время на гол
31
47
Всего голов
50
28
Голов в среднем за матч
2.38
1.33
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
37
67
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шульц Эрик
|4
|0.31
|Mathias Grundetjern
|3
|0.23
|Страннегорд Том
|2
|0.15
|Alagie Sanyang
|2
|0.15
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0.15
|Шеквист Сандер Хансен
|1 (1)
|0.08
|Salim Nkubiri
|1
|0.08
|Kristoffer Hoven
|1
|0.08
|Marius Nordal
|1
|0.08
|Fredrik Mani Paalerud
|0
|0
|Jesper Gregersen
|0
|0
|Deni Dashaev
|0
|0
|Sivert Hansen
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oskar Spiten-Nysaether
|7
|0.58
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|0.5
|Sebastian Olderheim
|4
|0.33
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.25
|Педерсен Каспер
|3
|0.25
|William Wendt
|2
|0.17
|Вальстад Николас
|1
|0.08
|Несс Николай
|1
|0.08
|Андресен Александр
|1
|0.08
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.08
|Andreas Victorio
|1
|0.08
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.08
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Геэльмуйден Херман
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|5
|0
|Mathias Grundetjern
|3
|1
|Salim Nkubiri
|2
|1
|Пигнатель-Енссен Николас
|3
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|2
|0
|Faites Makosso
|2
|0
|Deni Dashaev
|2
|0
|Карадас Азар
|1
|0
|Шульц Эрик
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Sivert Hansen
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Стабек
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
9
ИК Старт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Стабек
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
2
12
ИК Старт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Стабек
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
6
21
Голы по времени матча
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
14%
3
20%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
4
25%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
2
14%
2
13%
76-90
Забито
4
16
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
25%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
2
13%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Забито
18
31
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
17%
8
26%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
6
33%
3
10%
31-45
2
11%
7
23%
46-60
3
17%
3
10%
61-75
3
17%
6
19%
76-90
Пропущено
25
25
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
4%
3
12%
1-15
6
24%
3
12%
16-30
7
28%
4
16%
31-45
5
20%
3
12%
46-60
1
4%
6
24%
61-75
5
20%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ИК Старт - Люн 1:4 Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1
ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3
Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0
Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1
Результаты матчей
ИК Старт
Стабек
Точный счет
4:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
41
25
32
25
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
111
310
93
211
75
211
39
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (4)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Рёуфосс
|Torjus Engebakken
|1 3
|Брюне
|Christian Landu Landu
|4