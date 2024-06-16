  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 13. Стадион: .
Эгерсунд
0:0
Первый тайм: 42'
Волеренга
0'
22' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик

Ход матча

22'
 
Бьёрдаль Хенрик
Лучшие коэффициенты
Эгерсунд
Ничья
Волеренга
4.10
Реклама, bettery.ru
4.20
2.04
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
19
Fanuel
Yrga-Alem
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
12
Robert
Williams2
7
Heine
Larsen
8
Chris
Sleveland
22
Таддесе
Хоренус
9
Magnus
Lankhof-Dahlby
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
23
Кройцриглер
Мартин
6
Хеденстад
Вегар
29
Fidel
Brice
Ambina
8
Бьёрдаль
Хенрик
25
Jones
El-Abdellaoui
9
Рийкс
Мис
7
Риснаес
Магнус
19
Камара
Ола
Эгерсунд
4-3-3
Волеренга
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 11 (1) 0.85
Stian Rokaas Michalsen 4 0.31
Heine Larsen 4 0.31
Magnus Lankhof-Dahlby 4 0.31
Ingvald Halgunset 2 0.15
Henrik Elvevold 2 0.15
Фальхенер Хенрик 1 0.08
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.08
Салмон Джастин 1 0.08
Chris Sleveland 0 0
Таддесе Хоренус 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 4 0.31
Jones El-Abdellaoui 4 0.31
Рийкс Мис 4 0.31
Странд Петтер 3 0.23
Хоканс Даниэль 3 0.23
Бьёрдаль Хенрик 2 (1) 0.15
Борхгревинк Кристиан 1 0.08
Риснаес Магнус 1 0.08
Adrian Kurd Roenning 1 0.08
Хеденстад Вегар 1 0.08
Кройцриглер Мартин 1 0.08
Filip Thorvaldsen 1 0.08
Юклеред Симен 0 0
Хаген Элиас 0 0
Fidel Brice Ambina 0 0

Карточки

Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aadne Midtskogen 3 0
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Jo Staalesen 2 0
Фальхенер Хенрик 2 0
Салмон Джастин 2 0
Chris Sleveland 1 0
Таддесе Хоренус 1 0
Magnus Lankhof-Dahlby 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 4 0
Кройцриглер Мартин 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Рийкс Мис 1 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Aaron Kiil Olsen 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Риснаес Магнус 1 0

Результаты матчей

Эгерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Волеренга
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
4
Эгерсунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Волеренга
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

20
10
Эгерсунд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Волеренга
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

24
14

Голы по времени матча

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
3
38%
3
20%
76-90

Пропущено

6
10
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
50%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

23
11
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
9
39%
2
18%
61-75
5
22%
3
27%
76-90

Пропущено

17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
24%
1
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
4
24%
3
38%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Забито

31
26
9 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
1
3%
1
4%
1-15
3
10%
7
27%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
11
35%
4
15%
61-75
8
26%
6
23%
76-90

Пропущено

23
18
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
7
30%
2
11%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
7
39%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
3
13%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эгерсунд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5
Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4
Волеренга
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5
Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3

Результаты матчей

Эгерсунд
Волеренга

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
4:5
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эгерсунд
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
2.5
Больше Меньше
3
3
2
5
3.5
1
5
1
6
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
7
5
6
6
2.5
5
7
2
10
3.5
2
10
1
11
4.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 0:1 13 7 4 2 26 - 20 25
2.
Волеренга
 0:0 13 7 3 3 27 - 17 24
3.
Эгерсунд
 0:0 13 6 5 2 30 - 24 23
4.
Брюне
 0:0 13 7 1 5 14 - 11 22
5.
Мосс
 0:0 13 6 3 4 20 - 22 21
6.
Стабек
 1:1 12 5 5 2 29 - 22 20
7.
Согндаль
 2:1 13 5 5 3 21 - 14 20
8.
Люн
 1:2 13 4 6 3 23 - 15 18
9.
Рёуфосс
 0:0 12 4 4 4 12 - 12 16
10.
Левангер
 3:0 12 3 6 3 21 - 17 15
11.
Осане
 1:0 13 3 4 6 13 - 21 13
12.
Ранхейм
 0:0 13 2 6 5 20 - 22 12
13.
Мьёндален
 1:1 13 2 6 5 21 - 25 12
14.
ИК Старт
 1:1 13 2 5 6 14 - 24 11
15.
Санднес
 1:1 12 2 4 6 16 - 28 10
16.
Олесунн
 0:3 13 2 3 8 15 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 0:0 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Конгсвингер
 0:1 7 4 2 1 15 - 9 14
3.
Мосс
 0:0 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Согндаль
 2:1 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
Стабек
 1:1 5 3 1 1 16 - 9 10
6.
Волеренга
 0:0 6 3 1 2 11 - 8 10
7.
Люн
 1:2 7 2 4 1 13 - 7 10
8.
Мьёндален
 1:1 7 2 4 1 14 - 12 10
9.
Левангер
 3:0 6 2 3 1 12 - 5 9
10.
Эгерсунд
 0:0 6 2 3 1 8 - 6 9
11.
Осане
 1:0 6 2 3 1 8 - 10 9
12.
Санднес
 1:1 7 2 3 2 13 - 13 9
13.
ИК Старт
 1:1 7 2 3 2 10 - 13 9
14.
Ранхейм
 0:0 6 2 2 2 10 - 9 8
15.
Рёуфосс
 0:0 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Олесунн
 0:3 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 0:0 7 4 2 1 16 - 9 14
2.
Эгерсунд
 0:0 7 4 2 1 22 - 18 14
3.
Конгсвингер
 0:1 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 0:0 7 2 4 1 9 - 7 10
5.
Стабек
 1:1 7 2 4 1 13 - 13 10
6.
Согндаль
 2:1 7 2 3 2 7 - 6 9
7.
Люн
 1:2 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Мосс
 0:0 6 2 1 3 8 - 15 7
9.
Левангер
 3:0 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Брюне
 0:0 6 1 1 4 3 - 7 4
11.
Олесунн
 0:3 6 1 1 4 5 - 11 4
12.
Осане
 1:0 7 1 1 5 5 - 11 4
13.
Ранхейм
 0:0 7 0 4 3 10 - 13 4
14.
Мьёндален
 1:1 6 0 2 4 7 - 13 2
15.
ИК Старт
 1:1 6 0 2 4 4 - 11 2
16.
Санднес
 1:1 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Christian Landu Landu 4
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Бьёрдаль Хенрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Волеренга.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.96. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.96 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Эгерсунд
Ничья
Волеренга
4.10
Реклама, bettery.ru
4.20
2.04
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эгерсунд 0:0 Волеренга онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эгерсунд
Волеренга
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный