Тур: 13. Стадион: B&G Parken.
Ход матча
22'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Jo Staalesen
-
-
-
-
24 Madiodio Dia
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камара ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Бомбардиры внутри турнира
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|11 (1)
|0.85
|Stian Rokaas Michalsen
|4
|0.31
|Heine Larsen
|4
|0.31
|Magnus Lankhof-Dahlby
|4
|0.31
|Ingvald Halgunset
|2
|0.15
|Henrik Elvevold
|2
|0.15
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.08
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.08
|Салмон Джастин
|1
|0.08
|Chris Sleveland
|0
|0
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ола
|4
|0.31
|Jones El-Abdellaoui
|4
|0.31
|Рийкс Мис
|4
|0.31
|Странд Петтер
|3
|0.23
|Хоканс Даниэль
|3
|0.23
|Бьёрдаль Хенрик
|2 (1)
|0.15
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.08
|Риснаес Магнус
|1
|0.08
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.08
|Хеденстад Вегар
|1
|0.08
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.08
|Filip Thorvaldsen
|1
|0.08
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Fidel Brice Ambina
|0
|0
Карточки
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Jo Staalesen
|2
|0
|Фальхенер Хенрик
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Chris Sleveland
|1
|0
|Таддесе Хоренус
|1
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|4
|0
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Aaron Kiil Olsen
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
Результаты матчей
Эгерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Волеренга
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
4
Эгерсунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Волеренга
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
20
10
Эгерсунд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Волеренга
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
24
14
Голы по времени матча
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
3
38%
3
20%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
50%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
23
11
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
9
39%
2
18%
61-75
5
22%
3
27%
76-90
Пропущено
17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
24%
1
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
4
24%
3
38%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Забито
31
26
9 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
1
3%
1
4%
1-15
3
10%
7
27%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
11
35%
4
15%
61-75
8
26%
6
23%
76-90
Пропущено
23
18
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
7
30%
2
11%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
7
39%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
3
13%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эгерсунд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5
Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4
Волеренга
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5
Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3
Результаты матчей
Эгерсунд
Волеренга
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
4:5
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эгерсунд
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
66
57
210
210
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|7
|4
|2
|26 - 20
|25
|2.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|30 - 24
|23
|4.
|0:0
|13
|7
|1
|5
|14 - 11
|22
|5.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 22
|21
|6.
|1:1
|12
|5
|5
|2
|29 - 22
|20
|7.
|2:1
|13
|5
|5
|3
|21 - 14
|20
|8.
|1:2
|13
|4
|6
|3
|23 - 15
|18
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|10.
|3:0
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|11.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|12.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|20 - 22
|12
|13.
|1:1
|13
|2
|6
|5
|21 - 25
|12
|14.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|15.
|1:1
|12
|2
|4
|6
|16 - 28
|10
|16.
|0:3
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|5.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|16 - 9
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|1:2
|7
|2
|4
|1
|13 - 7
|10
|8.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|9.
|3:0
|6
|2
|3
|1
|12 - 5
|9
|10.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|12.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|13.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 13
|9
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|15.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|0:3
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|22 - 18
|14
|3.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|4.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|5.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|13 - 13
|10
|6.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|7.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|9.
|3:0
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|11.
|0:3
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|12.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|10 - 13
|4
|14.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|15.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|16.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Christian Landu Landu
|4
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4