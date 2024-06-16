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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 1613
Эгерсунд
1:1
Конец матча
Волеренга
0'
21' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик
0:1
45' Гол
Jones El-Abdellaoui
1:1
66' Гол
Stian Rokaas Michalsen
78' Желтая карточка
Фальхенер Хенрик
90'+5
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
19
Fanuel
Yrga-Alem
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
12
Robert
Williams2
7
Heine
Larsen
8
Chris
Sleveland
22
Таддесе
Хоренус
9
Magnus
Lankhof-Dahlby
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
23
Кройцриглер
Мартин
6
Хеденстад
Вегар
29
Fidel
Brice
Ambina
8
Бьёрдаль
Хенрик
25
Jones
El-Abdellaoui
9
Рийкс
Мис
7
Риснаес
Магнус
19
Камара
Ола
Эгерсунд
4-3-3
Волеренга
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 11 (1) 0.85
Stian Rokaas Michalsen 5 0.38
Heine Larsen 4 0.31
Magnus Lankhof-Dahlby 4 0.31
Ingvald Halgunset 2 0.15
Henrik Elvevold 2 0.15
Фальхенер Хенрик 1 0.08
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.08
Салмон Джастин 1 0.08
Chris Sleveland 0 0
Таддесе Хоренус 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jones El-Abdellaoui 5 0.38
Камара Ола 4 0.31
Рийкс Мис 4 0.31
Странд Петтер 3 0.23
Хоканс Даниэль 3 0.23
Бьёрдаль Хенрик 2 (1) 0.15
Хеденстад Вегар 1 0.08
Борхгревинк Кристиан 1 0.08
Риснаес Магнус 1 0.08
Adrian Kurd Roenning 1 0.08
Кройцриглер Мартин 1 0.08
Filip Thorvaldsen 1 0.08
Юклеред Симен 0 0
Хаген Элиас 0 0
Fidel Brice Ambina 0 0

Карточки

Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aadne Midtskogen 3 0
Фальхенер Хенрик 3 0
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Jo Staalesen 2 0
Салмон Джастин 2 0
Chris Sleveland 1 0
Таддесе Хоренус 1 0
Magnus Lankhof-Dahlby 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 4 0
Кройцриглер Мартин 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Рийкс Мис 1 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Aaron Kiil Olsen 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Риснаес Магнус 1 0

Результаты матчей

Эгерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Волеренга
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

5
5
Эгерсунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Волеренга
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

20
10
Эгерсунд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Волеренга
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

25
15

Голы по времени матча

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
3
33%
3
19%
76-90

Пропущено

7
11
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
43%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

23
11
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
9
39%
2
18%
61-75
5
22%
3
27%
76-90

Пропущено

17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
24%
1
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
4
24%
3
38%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Забито

32
27
9 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
1
3%
1
4%
1-15
3
9%
7
26%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
3
9%
4
15%
46-60
12
38%
4
15%
61-75
8
25%
6
22%
76-90

Пропущено

24
19
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
7
29%
29%
2
11%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
7
37%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
4
17%
5
26%
61-75
3
13%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Эгерсунд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5
Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4
Волеренга
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5
Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3

Результаты матчей

Эгерсунд
Волеренга

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
4:5
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эгерсунд
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
2.5
Больше Меньше
3
4
2
5
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
7
6
6
7
2.5
5
8
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 13 7 4 2 26 - 24 25
2.
Волеренга
 13 7 3 3 28 - 18 24
3.
Мосс
 13 7 2 4 21 - 22 23
4.
Эгерсунд
 13 6 5 2 31 - 25 23
5.
Брюне
 13 7 0 6 14 - 12 21
6.
Согндаль
 13 5 5 3 21 - 14 20
7.
Стабек
 12 5 4 3 31 - 25 19
8.
Люн
 13 4 6 3 23 - 15 18
9.
Рёуфосс
 12 4 3 5 12 - 13 15
10.
Левангер
 12 3 6 3 22 - 17 15
11.
Ранхейм
 13 3 5 5 21 - 22 14
12.
Мьёндален
 13 3 5 5 23 - 26 14
13.
Осане
 13 3 4 6 17 - 21 13
14.
ИК Старт
 13 3 4 6 17 - 26 13
15.
Санднес
 12 2 3 7 17 - 30 9
16.
Олесунн
 13 2 3 8 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Мосс
 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
4.
Согндаль
 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
ИК Старт
 7 3 2 2 13 - 15 11
6.
Стабек
 5 3 1 1 16 - 9 10
7.
Волеренга
 6 3 1 2 11 - 8 10
8.
Ранхейм
 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Люн
 7 2 4 1 13 - 7 10
10.
Мьёндален
 7 2 4 1 14 - 12 10
11.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
12.
Эгерсунд
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
14.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
15.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Олесунн
 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 7 4 2 1 17 - 10 14
2.
Эгерсунд
 7 4 2 1 22 - 18 14
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
5.
Согндаль
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Стабек
 7 2 3 2 15 - 16 9
7.
Люн
 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Мосс
 6 2 1 3 8 - 15 7
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
11.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
12.
Осане
 7 1 1 5 9 - 11 4
13.
Ранхейм
 7 0 4 3 10 - 13 4
14.
Брюне
 6 1 0 5 3 - 8 3
15.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
16.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (4)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Иверсен Эйнар 5
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Рёуфосс Torjus Engebakken 1 3
Брюне Christian Landu Landu 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Где смотреть матч Эгерсунд 1:1 Волеренга онлайн

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