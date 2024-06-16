Тур: 13. Стадион: B&G Parken. Зрители: 1613
0'
21' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
0:1
45' ГолJones El-Abdellaoui
1:1
66' ГолStian Rokaas Michalsen
78' Желтая карточкаФальхенер Хенрик
90'+5
Ход матча
21'
45'
66'
78'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Jo Staalesen
-
-
-
-
24 Madiodio Dia
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камара ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Бомбардиры внутри турнира
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|11 (1)
|0.85
|Stian Rokaas Michalsen
|5
|0.38
|Heine Larsen
|4
|0.31
|Magnus Lankhof-Dahlby
|4
|0.31
|Ingvald Halgunset
|2
|0.15
|Henrik Elvevold
|2
|0.15
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.08
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.08
|Салмон Джастин
|1
|0.08
|Chris Sleveland
|0
|0
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jones El-Abdellaoui
|5
|0.38
|Камара Ола
|4
|0.31
|Рийкс Мис
|4
|0.31
|Странд Петтер
|3
|0.23
|Хоканс Даниэль
|3
|0.23
|Бьёрдаль Хенрик
|2 (1)
|0.15
|Хеденстад Вегар
|1
|0.08
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.08
|Риснаес Магнус
|1
|0.08
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.08
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.08
|Filip Thorvaldsen
|1
|0.08
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Fidel Brice Ambina
|0
|0
Карточки
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Фальхенер Хенрик
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Jo Staalesen
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Chris Sleveland
|1
|0
|Таддесе Хоренус
|1
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|4
|0
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Aaron Kiil Olsen
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
Результаты матчей
Эгерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Волеренга
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
5
5
Эгерсунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Волеренга
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
20
10
Эгерсунд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Волеренга
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
25
15
Голы по времени матча
Забито
9
16
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
3
33%
3
19%
76-90
Пропущено
7
11
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
43%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
23
11
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
9
39%
2
18%
61-75
5
22%
3
27%
76-90
Пропущено
17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
24%
1
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
4
24%
3
38%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Забито
32
27
9 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
1
3%
1
4%
1-15
3
9%
7
26%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
3
9%
4
15%
46-60
12
38%
4
15%
61-75
8
25%
6
22%
76-90
Пропущено
24
19
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
7
29%
29%
2
11%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
7
37%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
4
17%
5
26%
61-75
3
13%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Эгерсунд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5
Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4
Волеренга
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5
Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3
Результаты матчей
Эгерсунд
Волеренга
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
4:5
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эгерсунд
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
67
58
211
211
112
211
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (4)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Рёуфосс
|Torjus Engebakken
|1 3
|Брюне
|Christian Landu Landu
|4