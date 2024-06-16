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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 13. Стадион: .
Люн
1:2
Первый тайм: 41'
Согндаль
0'
1:0
14' Гол
Anders Bjoerntvedt Olsen
1:1
18' Гол
Эрикссон Феликс
1:2
38' Гол
Edmund Baidoo

Ход матча

14'
Anders Bjoerntvedt Olsen
(Mathias Johansen)
1:0
18'
1:1
Эрикссон Феликс
(Edmund Baidoo)
38'
1:2
Edmund Baidoo
Лучшие коэффициенты
Люн
Ничья
Согндаль
4.45
3.69
5.90
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Все Коэффициенты
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
3
Joergen
Vedal
Sjoel
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
10
Mathias
Johansen
20
Jacob
Hanstad
1
Lars
Jendal
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
2
Эрикссон
Феликс
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
Люн
4-3-3
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Люн
Согндаль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

А
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 5 0.38
Mathias Johansen 5 0.38
Jacob Hanstad 3 0.23
Хеллум Андреас 2 0.15
Julius Friberg Skaug 2 0.15
Daniel Schneider 2 0.15
Henrik Kristiansen 1 0.08
Селл Вильям 1 0.08
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.08
Joergen Vedal Sjoel 0 0
Brage Hylen 0 0
Alexander Pedersen 0 0
Adrian Berntsen 0 0
Haavard Meinseth 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 4 0.31
Хинтса Оливер 3 0.23
Daniel Arrocha 3 (3) 0.23
Флатакер Эрик 3 0.23
Эрикссон Феликс 2 0.15
Martin Hoeyland 2 0.15
Mathias Oren 1 0.08
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 2 0
Even Bydal 2 0
Зольберг-Нильсен Герман 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Andre Sjoelstad 3 0
Martin Hoeyland 2 0
Эрикссон Феликс 2 0
Jacob Blixt Flaten 2 0
Edmund Baidoo 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Daniel Arrocha 1 0
Lars Jendal 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Флатакер Эрик 1 0
Mathias Oren 1 0

Результаты матчей

Люн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Согндаль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Люн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Согндаль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
10
Люн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Согндаль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

12
5
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
5
42%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
4
33%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Забито

21
17
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
0
0%
2
12%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
8
38%
8
47%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
5
24%
1
6%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
4
29%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0
Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1
Согндаль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1
Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0

Результаты матчей

Люн
Согндаль

Точный счет

1:1
4 раза 67%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
5 раз 42%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Люн
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
5
7
4
8
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 0:1 13 7 4 2 26 - 20 25
2.
Волеренга
 0:0 13 7 3 3 27 - 17 24
3.
Эгерсунд
 0:0 13 6 5 2 30 - 24 23
4.
Брюне
 0:0 13 7 1 5 14 - 11 22
5.
Мосс
 0:0 13 6 3 4 20 - 22 21
6.
Стабек
 1:1 12 5 5 2 29 - 22 20
7.
Согндаль
 2:1 13 5 5 3 21 - 14 20
8.
Люн
 1:2 13 4 6 3 23 - 15 18
9.
Рёуфосс
 0:0 12 4 4 4 12 - 12 16
10.
Левангер
 3:0 12 3 6 3 21 - 17 15
11.
Осане
 1:0 13 3 4 6 13 - 21 13
12.
Ранхейм
 0:0 13 2 6 5 20 - 22 12
13.
Мьёндален
 1:1 13 2 6 5 21 - 25 12
14.
ИК Старт
 1:1 13 2 5 6 14 - 24 11
15.
Санднес
 1:1 12 2 4 6 16 - 28 10
16.
Олесунн
 0:3 13 2 3 8 15 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 0:0 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Конгсвингер
 0:1 7 4 2 1 15 - 9 14
3.
Мосс
 0:0 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Согндаль
 2:1 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
Стабек
 1:1 5 3 1 1 16 - 9 10
6.
Волеренга
 0:0 6 3 1 2 11 - 8 10
7.
Люн
 1:2 7 2 4 1 13 - 7 10
8.
Мьёндален
 1:1 7 2 4 1 14 - 12 10
9.
Левангер
 3:0 6 2 3 1 12 - 5 9
10.
Эгерсунд
 0:0 6 2 3 1 8 - 6 9
11.
Осане
 1:0 6 2 3 1 8 - 10 9
12.
Санднес
 1:1 7 2 3 2 13 - 13 9
13.
ИК Старт
 1:1 7 2 3 2 10 - 13 9
14.
Ранхейм
 0:0 6 2 2 2 10 - 9 8
15.
Рёуфосс
 0:0 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Олесунн
 0:3 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 0:0 7 4 2 1 16 - 9 14
2.
Эгерсунд
 0:0 7 4 2 1 22 - 18 14
3.
Конгсвингер
 0:1 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 0:0 7 2 4 1 9 - 7 10
5.
Стабек
 1:1 7 2 4 1 13 - 13 10
6.
Согндаль
 2:1 7 2 3 2 7 - 6 9
7.
Люн
 1:2 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Мосс
 0:0 6 2 1 3 8 - 15 7
9.
Левангер
 3:0 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Брюне
 0:0 6 1 1 4 3 - 7 4
11.
Олесунн
 0:3 6 1 1 4 5 - 11 4
12.
Осане
 1:0 7 1 1 5 5 - 11 4
13.
Ранхейм
 0:0 7 0 4 3 10 - 13 4
14.
Мьёндален
 1:1 6 0 2 4 7 - 13 2
15.
ИК Старт
 1:1 6 0 2 4 4 - 11 2
16.
Санднес
 1:1 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Christian Landu Landu 4
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Люн
Ничья
Согндаль
4.45
3.69
5.90
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