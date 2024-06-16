Тур: 13. Стадион: Бислетт.
Ход матча
14'
18'
1:1
38'
1:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
77 Brage Hylen
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
-
-
-
-
32 Mathias Oren
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Люн
Согндаль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|5
|0.38
|Mathias Johansen
|5
|0.38
|Jacob Hanstad
|3
|0.23
|Хеллум Андреас
|2
|0.15
|Julius Friberg Skaug
|2
|0.15
|Daniel Schneider
|2
|0.15
|Henrik Kristiansen
|1
|0.08
|Селл Вильям
|1
|0.08
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.08
|Joergen Vedal Sjoel
|0
|0
|Brage Hylen
|0
|0
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Adrian Berntsen
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|4
|0.31
|Хинтса Оливер
|3
|0.23
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.23
|Флатакер Эрик
|3
|0.23
|Эрикссон Феликс
|2
|0.15
|Martin Hoeyland
|2
|0.15
|Mathias Oren
|1
|0.08
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
Карточки
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|2
|0
|Even Bydal
|2
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Andre Sjoelstad
|3
|0
|Martin Hoeyland
|2
|0
|Эрикссон Феликс
|2
|0
|Jacob Blixt Flaten
|2
|0
|Edmund Baidoo
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Флатакер Эрик
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
Результаты матчей
Люн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Согндаль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
Люн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Согндаль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
10
Люн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Согндаль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
12
5
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
5
42%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
4
33%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Забито
21
17
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
0
0%
2
12%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
8
38%
8
47%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
5
24%
1
6%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
4
29%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Люн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0
Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1
Согндаль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1
Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0
Результаты матчей
Люн
Согндаль
Точный счет
1:1
4 раза 67%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
5 раз 42%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Люн
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
24
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
57
57
48
210
210
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|7
|4
|2
|26 - 20
|25
|2.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|30 - 24
|23
|4.
|0:0
|13
|7
|1
|5
|14 - 11
|22
|5.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 22
|21
|6.
|1:1
|12
|5
|5
|2
|29 - 22
|20
|7.
|2:1
|13
|5
|5
|3
|21 - 14
|20
|8.
|1:2
|13
|4
|6
|3
|23 - 15
|18
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|10.
|3:0
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|11.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|12.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|20 - 22
|12
|13.
|1:1
|13
|2
|6
|5
|21 - 25
|12
|14.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|15.
|1:1
|12
|2
|4
|6
|16 - 28
|10
|16.
|0:3
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|5.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|16 - 9
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|1:2
|7
|2
|4
|1
|13 - 7
|10
|8.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|9.
|3:0
|6
|2
|3
|1
|12 - 5
|9
|10.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|12.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|13.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 13
|9
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|15.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|0:3
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|22 - 18
|14
|3.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|4.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|5.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|13 - 13
|10
|6.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|7.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|9.
|3:0
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|11.
|0:3
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|12.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|10 - 13
|4
|14.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|15.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|16.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Christian Landu Landu
|4
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4