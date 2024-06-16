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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 3012
Люн
1:2
Конец матча
Согндаль
0'
1:0
14' Гол
Anders Bjoerntvedt Olsen
1:1
19' Гол
Эрикссон Феликс
1:2
38' Гол
Edmund Baidoo
60' Желтая карточка
Jacob Blixt Flaten
64' Желтая карточка
Haavard Meinseth
88' Желтая карточка
Oskar Borgthorsson
90'+7
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
3
Joergen
Vedal
Sjoel
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
10
Mathias
Johansen
20
Jacob
Hanstad
1
Lars
Jendal
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
2
Эрикссон
Феликс
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
Люн
4-3-3
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Люн
Согндаль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

А
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 5 0.38
Mathias Johansen 5 0.38
Jacob Hanstad 3 0.23
Хеллум Андреас 2 0.15
Julius Friberg Skaug 2 0.15
Daniel Schneider 2 0.15
Henrik Kristiansen 1 0.08
Селл Вильям 1 0.08
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.08
Joergen Vedal Sjoel 0 0
Brage Hylen 0 0
Alexander Pedersen 0 0
Adrian Berntsen 0 0
Haavard Meinseth 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 5 0.38
Хинтса Оливер 3 0.23
Daniel Arrocha 3 (3) 0.23
Флатакер Эрик 3 0.23
Эрикссон Феликс 2 0.15
Martin Hoeyland 2 0.15
Mathias Oren 1 0.08
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 2 0
Even Bydal 2 0
Зольберг-Нильсен Герман 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Haavard Meinseth 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Andre Sjoelstad 3 0
Jacob Blixt Flaten 3 0
Martin Hoeyland 2 0
Эрикссон Феликс 2 0
Edmund Baidoo 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Daniel Arrocha 1 0
Lars Jendal 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Oskar Borgthorsson 1 0
Флатакер Эрик 1 0
Mathias Oren 1 0

Результаты матчей

Люн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Согндаль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
3
Люн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Согндаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
10
Люн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Согндаль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

13
7
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
5
38%
5
71%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
4
33%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Забито

22
19
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
1
5%
2
11%
1-15
4
18%
3
16%
16-30
8
36%
9
47%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
23%
1
5%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
25%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0
Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1
Согндаль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1
Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0

Результаты матчей

Люн
Согндаль

Точный счет

1:1
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Люн
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
4
2
2
5
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
6
7
4
9
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 13 7 4 2 26 - 24 25
2.
Волеренга
 13 7 3 3 28 - 18 24
3.
Мосс
 13 7 2 4 21 - 22 23
4.
Эгерсунд
 13 6 5 2 31 - 25 23
5.
Брюне
 13 7 0 6 14 - 12 21
6.
Согндаль
 13 5 5 3 21 - 14 20
7.
Стабек
 12 5 4 3 31 - 25 19
8.
Люн
 13 4 6 3 23 - 15 18
9.
Рёуфосс
 12 4 3 5 12 - 13 15
10.
Левангер
 12 3 6 3 22 - 17 15
11.
Ранхейм
 13 3 5 5 21 - 22 14
12.
Мьёндален
 13 3 5 5 23 - 26 14
13.
Осане
 13 3 4 6 17 - 21 13
14.
ИК Старт
 13 3 4 6 17 - 26 13
15.
Санднес
 12 2 3 7 17 - 30 9
16.
Олесунн
 13 2 3 8 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Мосс
 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
4.
Согндаль
 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
ИК Старт
 7 3 2 2 13 - 15 11
6.
Стабек
 5 3 1 1 16 - 9 10
7.
Волеренга
 6 3 1 2 11 - 8 10
8.
Ранхейм
 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Люн
 7 2 4 1 13 - 7 10
10.
Мьёндален
 7 2 4 1 14 - 12 10
11.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
12.
Эгерсунд
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
14.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
15.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Олесунн
 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 7 4 2 1 17 - 10 14
2.
Эгерсунд
 7 4 2 1 22 - 18 14
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
5.
Согндаль
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Стабек
 7 2 3 2 15 - 16 9
7.
Люн
 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Мосс
 6 2 1 3 8 - 15 7
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
11.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
12.
Осане
 7 1 1 5 9 - 11 4
13.
Ранхейм
 7 0 4 3 10 - 13 4
14.
Брюне
 6 1 0 5 3 - 8 3
15.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
16.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (4)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Иверсен Эйнар 5
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Рёуфосс Torjus Engebakken 1 3
Брюне Christian Landu Landu 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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