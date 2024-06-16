Тур: 13. Стадион: Oester Hus Arena. Зрители: 1989
0'
0:1
4' ГолБренден Эрик
1:1
28' ГолХейланн Томми
2:1
56' ГолHerman Kleppa
61' Желтая карточкаБренден Эрик
2:2
63' ГолБренден Эрик
2:3
73' ГолОльсен Мейнхард
90'+12
Ход матча
4'
28'
56'
2:1
61'
63'
2:2
73'
21
Бркич
Харис
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
20
Alie
Conteh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
23 Erik Berland
-
-
-
13 Tord Flolid
-
Главный тренер: Томас Перрейра
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Alie ContehНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Keerat Singh
-
18 Simon Appiah
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Санднес
Мьёндален
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.29
Среднее время на гол
65
70
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
0.88
Среднее время на гол
48
102
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
56
84
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|7
|0.58
|Daniel Braut
|3
|0.25
|Сакор Важебах
|1
|0.08
|Нюхаген Андреас
|1
|0.08
|Herman Kleppa
|1
|0.08
|Markus Aanesland
|1
|0.08
|Бркич Харис
|1
|0.08
|Artan Memedov
|1
|0.08
|Noah Bertelsen
|1
|0.08
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Matias Belli Moldskred
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
|Endre Osenbroch
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Мейнхард
|4 (1)
|0.31
|Брингакер Матиас
|4
|0.31
|Mats Pedersen
|3
|0.23
|Бренден Эрик
|3
|0.23
|Alie Conteh
|3
|0.23
|Холтен Расмус
|2
|0.15
|Эверби Сиверт
|1
|0.08
|Вогт Педер
|1
|0.08
|Скоген Сондре
|1
|0.08
|Keerat Singh
|1
|0.08
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|4
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|3
|0
|Хейланн Томми
|2
|0
|Сакор Важебах
|2
|0
|Нюхаген Андреас
|2
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
|Солхейм Вегард
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
|Endre Osenbroch
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Вогт Педер
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Сольберг Йоаким
|1
|0
|Бренден Эрик
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Andreas Heredia-Randen
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Мьёндален
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
6
Санднес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мьёндален
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
1
13
Санднес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Мьёндален
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
7%
2
22%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
36%
3
33%
61-75
1
7%
2
22%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
20%
3
21%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
5
33%
3
21%
61-75
1
7%
1
7%
76-90
Забито
3
14
0 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
2
67%
1
7%
76-90
Пропущено
15
12
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
5
33%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Забито
17
23
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
6%
6
26%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
6
35%
4
17%
61-75
3
18%
3
13%
76-90
Пропущено
30
26
17 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
5
17%
3
12%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
8
27%
5
19%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
6
20%
5
19%
61-75
4
13%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1
Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4
Мьёндален
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2
Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1
Результаты матчей
Санднес
Мьёндален
Точный счет
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Санднес
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
66
67
210
310
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (4)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Рёуфосс
|Torjus Engebakken
|1 3
|Брюне
|Christian Landu Landu
|4