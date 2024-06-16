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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 1989
Санднес
2:3
Конец матча
Мьёндален
0'
0:1
4' Гол
Бренден Эрик
1:1
28' Гол
Хейланн Томми
2:1
56' Гол
Herman Kleppa
61' Желтая карточка
Бренден Эрик
2:2
63' Гол
Бренден Эрик
2:3
73' Гол
Ольсен Мейнхард
90'+12
1
Sander
Loenning
2
Herman
Kleppa
3
Espen
Hammer
Berger
4
Багер
Мэдс
17
Нюхаген
Андреас
5
Gullbrandur
Oeregaard
24
Дервискадич
Эмир
21
Бркич
Харис
25
Endre
Osenbroch
10
Хейланн
Томми
11
Jarmund
Oeyen
Kvernstuen
1
Thomas
Kinn
21
Вогт
Педер
22
Markus
Welinder
23
Jesper
Svenungsen
Skau
11
Ольсен
Мейнхард
19
Бренден
Эрик
8
Свеен
Оле
25
Andreas
Heredia-Randen
9
Брингакер
Матиас
20
Alie
Conteh
15
Love
Reuterswaerd
Санднес
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

Санднес
Мьёндален

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
5:0
ТМК
0:0
А
4:1
А
2:1
А
0:2
А
2:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.29

Среднее время на гол

65
70

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
0.88

Среднее время на гол

48
102

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

56
84

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 7 0.58
Daniel Braut 3 0.25
Сакор Важебах 1 0.08
Нюхаген Андреас 1 0.08
Herman Kleppa 1 0.08
Markus Aanesland 1 0.08
Бркич Харис 1 0.08
Artan Memedov 1 0.08
Noah Bertelsen 1 0.08
Jarmund Oeyen Kvernstuen 0 0
Matias Belli Moldskred 0 0
Багер Мэдс 0 0
Йортесет Исак 0 0
Endre Osenbroch 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Мейнхард 4 (1) 0.31
Брингакер Матиас 4 0.31
Mats Pedersen 3 0.23
Бренден Эрик 3 0.23
Alie Conteh 3 0.23
Холтен Расмус 2 0.15
Эверби Сиверт 1 0.08
Вогт Педер 1 0.08
Скоген Сондре 1 0.08
Keerat Singh 1 0.08
Love Reuterswaerd 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 4 0
Gullbrandur Oeregaard 3 0
Хейланн Томми 2 0
Сакор Важебах 2 0
Нюхаген Андреас 2 0
Markus Aanesland 2 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Daniel Braut 1 0
Henrik Bjoergen Jensen 1 0
Endre Osenbroch 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Вогт Педер 2 0
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Alie Conteh 0 1
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Сольберг Йоаким 1 0
Бренден Эрик 1 0
Thomas Kinn 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Andreas Heredia-Randen 1 0

Результаты матчей

Санднес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Мьёндален
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
6
Санднес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мьёндален
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

1
13
Санднес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Мьёндален
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
7%
2
22%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
36%
3
33%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
20%
3
21%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
5
33%
3
21%
61-75
1
7%
1
7%
76-90

Забито

3
14
0 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
2
67%
1
7%
76-90

Пропущено

15
12
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
5
33%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Забито

17
23
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
6%
6
26%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
6
35%
4
17%
61-75
3
18%
3
13%
76-90

Пропущено

30
26
17 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
5
17%
3
12%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
8
27%
5
19%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
6
20%
5
19%
61-75
4
13%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1
Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4
Мьёндален
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2
Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1

Результаты матчей

Санднес
Мьёндален

Точный счет

0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Санднес
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
6
7
2
10
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 13 7 4 2 26 - 24 25
2.
Волеренга
 13 7 3 3 28 - 18 24
3.
Мосс
 13 7 2 4 21 - 22 23
4.
Эгерсунд
 13 6 5 2 31 - 25 23
5.
Брюне
 13 7 0 6 14 - 12 21
6.
Согндаль
 13 5 5 3 21 - 14 20
7.
Стабек
 12 5 4 3 31 - 25 19
8.
Люн
 13 4 6 3 23 - 15 18
9.
Рёуфосс
 12 4 3 5 12 - 13 15
10.
Левангер
 12 3 6 3 22 - 17 15
11.
Ранхейм
 13 3 5 5 21 - 22 14
12.
Мьёндален
 13 3 5 5 23 - 26 14
13.
Осане
 13 3 4 6 17 - 21 13
14.
ИК Старт
 13 3 4 6 17 - 26 13
15.
Санднес
 12 2 3 7 17 - 30 9
16.
Олесунн
 13 2 3 8 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Мосс
 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
4.
Согндаль
 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
ИК Старт
 7 3 2 2 13 - 15 11
6.
Стабек
 5 3 1 1 16 - 9 10
7.
Волеренга
 6 3 1 2 11 - 8 10
8.
Ранхейм
 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Люн
 7 2 4 1 13 - 7 10
10.
Мьёндален
 7 2 4 1 14 - 12 10
11.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
12.
Эгерсунд
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
14.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
15.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Олесунн
 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 7 4 2 1 17 - 10 14
2.
Эгерсунд
 7 4 2 1 22 - 18 14
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
5.
Согндаль
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Стабек
 7 2 3 2 15 - 16 9
7.
Люн
 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Мосс
 6 2 1 3 8 - 15 7
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
11.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
12.
Осане
 7 1 1 5 9 - 11 4
13.
Ранхейм
 7 0 4 3 10 - 13 4
14.
Брюне
 6 1 0 5 3 - 8 3
15.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
16.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (4)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Иверсен Эйнар 5
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Рёуфосс Torjus Engebakken 1 3
Брюне Christian Landu Landu 4
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    • 56'
      Г О О О О Л - Herman Kleppa бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Jarmund Oeyen Kvernstuen сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Хейланн Томми бьет в цель!
    • 4'
      Andreas Heredia-Randen сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Бренден Эрик бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санднес 2:3 Мьёндален онлайн

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